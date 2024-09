Esenyurt\'ta Gaziler Günü Etkinliği

Güncel

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Özer, "Bir vatanın vatan olabilmesi için, o vatanın can pahasına savunulması gerekir. Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli gazilerimize ise uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Esenyurt'ta, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma programı düzenlendi. Esenyurt Gaziler Derneği öncülüğünde gerçekleşen programa, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından gaziler için hazırlanan gösteriler sahnelendi.

"Bu ruh, bu ülkenin harcında var"

Esenyurt İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu tarafından gaziler için düzenlenen yemek programına katılan Başkan Ahmet Özer, gazilerle selamlaşarak onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Gazilere ve ailelerine sağlıklı bir ömür dileyen Özer, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bir vatanın vatan olabilmesi için, o vatanın can pahasına savunulması gerekir. İlk olarak bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün aramızda bulunan değerli gazilerimize de uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde kurulan ve yaşatılan bu vatanda, bizler her zaman gazilerimizin ve şehitlerimizin bu büyük fedakarlıklarını bilerek ve yüreklerimizde taşıyarak yaşayacağız. Bu ruh, bu ülkenin harcında vardır. Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve bugün burada olduğu gibi. Milletimiz, vatan söz konusu olduğunda tek yürek halinde hareket eden bir millettir ve bu gerçek her zaman geçerliliğini koruyacaktır. 'Gerisi teferruattır' diyerek, yurt savunmasına birlikte koşan bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle, bugünü tarihi bilinçle anlamak ve geleceğe güvenle bakarak umutla yaşamak için bir fırsat olarak görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Kaymakamımıza bu anlamlı etkinliği düzenlediğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli gazilerimize ve ailelerine de torunlarıyla birlikte uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum."