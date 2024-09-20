Esenyurt'ta Gaziler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Gaziler Günü Etkinliği

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 19 Eylül Gaziler Günü’nde düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Özer, "Bir vatanın vatan olabilmesi için, o vatanın can pahasına savunulması gerekir. Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli gazilerimize ise uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

20.09.2024 14:09  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Özer, "Bir vatanın vatan olabilmesi için, o vatanın can pahasına savunulması gerekir. Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli gazilerimize ise uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Esenyurt'ta, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma programı düzenlendi. Esenyurt Gaziler Derneği öncülüğünde gerçekleşen programa, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından gaziler için hazırlanan gösteriler sahnelendi.

"Bu ruh, bu ülkenin harcında var"

Esenyurt İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu tarafından gaziler için düzenlenen yemek programına katılan Başkan Ahmet Özer, gazilerle selamlaşarak onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Gazilere ve ailelerine sağlıklı bir ömür dileyen Özer, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bir vatanın vatan olabilmesi için, o vatanın can pahasına savunulması gerekir. İlk olarak bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün aramızda bulunan değerli gazilerimize de uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde kurulan ve yaşatılan bu vatanda, bizler her zaman gazilerimizin ve şehitlerimizin bu büyük fedakarlıklarını bilerek ve yüreklerimizde taşıyarak yaşayacağız. Bu ruh, bu ülkenin harcında vardır. Çanakkale'de, Kıbrıs'ta ve bugün burada olduğu gibi. Milletimiz, vatan söz konusu olduğunda tek yürek halinde hareket eden bir millettir ve bu gerçek her zaman geçerliliğini koruyacaktır. 'Gerisi teferruattır' diyerek, yurt savunmasına birlikte koşan bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle, bugünü tarihi bilinçle anlamak ve geleceğe güvenle bakarak umutla yaşamak için bir fırsat olarak görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Kaymakamımıza bu anlamlı etkinliği düzenlediğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli gazilerimize ve ailelerine de torunlarıyla birlikte uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum."

Esenyurt\'ta Gaziler Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, 19 Eylül Gaziler Günü, 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Gaziler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Gaziler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement