Gaziantep'te Bebek Ölüm Hızı Endişe Verici

(ANKARA) - Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te bebek ölüm hızının ülke ortalamasının çok üstünde olduğunu ileri sürdü. Karaca, Sağlık Bakanlığı ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönelttiği soruda "Gaziantep'te yenidoğan çetesi olayına paralel şekilde adli ya da idari soruşturma başlatılan sağlık kuruluşu var mı?" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi ile birlikte ortaya çıkan sağlıktaki skandallar gündemdeki yerini koruyor. Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Gaziantep'teki bebek ölüm hızının ülke ortalamasının üstünde olduğunu vurguladı. Yerel gazetelerin son 1 ayda 73 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurması ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün sayıların asılsız olduğunu açıklamasına değinen Karaca gerçek rakamların açıklanmasını talep etti.

Karaca, yetkililerin halkı bilgilendirmediğini ve sorumluluklarını yerine getirmediğini, konuyu meclis gündemine taşıdıklarını açıklayarak şunları söyledi:

"İnsan canının kar uğruna nasıl hiçe sayıldığını zaten hepimiz biliyorduk ama yenidoğan bebekleri günlük 8 bin lira uğruna öldüren çete hepimizi derinden sarstı. Sağlığı piyasalaştıranların kanlı ellerinin ülkenin her karışında dolaştığını bildiğimiz için neredeyse tüm şehirlerden acaba sorusu da yükselmeye başladı. Yıllardır bebek ölüm hızının en yüksek olduğu illerden biri de Antep. Ülke genelinde binde on olan bebek ölüm hızı oranı Antep'te binde on yedi nokta yedi ile ülke ortalamasının çok çok üstünde.Biz daha önce de bu konuyu gündeme getirmiştik. Sorumlular sus pus olmuşlardı; şimdi yenidoğan skandalının açığa çıkmasının ardından yerel gazetelerde Antep'te son bir ayda 73 bebeğin hayatını kaybettiği yazıldı. Antepliler soruyor, 'Antep'te de bir yenidoğan çetesi mi var?' İl Sağlık Müdürlüğü çalakalem verdiği acele cevapta ne dedi peki? '73 sayılısı asılsız.' Peki gerçek sayı ne? Sadece yalanlama var ama gerçek yok. Bir yurttaş, 2018'de Antep'te bir özel hastanede doğan bebeği dahil, o hastanede doğan bütün çocukların yoğun bakıma alındığını iddia ediyor. İnceleme yapılsın diye bas bas bağırıyor, CİMER'e şikayet ediyor. Yurttaşa verilen cevap dalga geçer gibi 'hekimler hastalara göre tedavi uyguluyor' başka bir açıklama yok. Konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdık. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı açıklamak zorunda.

"Gaziantep'te neden bu kadar çok bebek ölüyor?"

Gaziantep'te son 10 yılda kaç bebek öldü? Ölen bebeklerin kaçı özel hastanelerde hayatını kaybetti? Ölüm sebepleri ne? Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 'Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonu çalışıyor' diyor. Açıklayın öyleyse, Gaziantep'te neden bu kadar çok bebek ölüyor? Halihazırda yenidoğan çetesi olayına paralel şekilde Gaziantep'te hakkında adli ya da idari soruşturma başlatılan bir sağlık kuruluşu var mı? Bu alçaklık, paradan başka hiçbir değer tanımayan piyasalaşmış sağlık sisteminin bir sonucu. Böyle bir düzenin ne hekime, ne hemşireye, ne sağlık emekçisine, ne de hastaya tek bir faydası yok. Sağlıkta özelleştirme sadece ve sadece patronlara yarıyor. Halka ise ölümden başka hiçbir şey düşmüyor. Halk sağlığı için sağlıkta özelleştirme derhal son bulmalı. Sağlık hizmeti tamamen ücretsiz, kamusal hak olarak düzenlenmeli. Aksi halde bu cinayetler devam edecek. Antep'te bebek ölümlerinin özel sağlık kuruluşlarında dönen dolapların peşindeyiz. Antep'te bu konuda mağdur olan tüm yurttaşlarımıza buradan sesleniyoruz; bize ulaşın, hak mücadelesini birlikte verelim, hesabı birlikte soralım."