Göbeklitepe: Tarihin Sıfır Noktası

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacılar tarafından 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki en somut bulgular, 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Bulunan taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk olarak ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı.

Sonrasında Hilvan ilçesindeki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzedeki buluntuları gören Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek detaylı çalışma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında, 1995'te bölgede kazı çalışmalarına başlandı.

Kazılarda neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetrelik insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, UNESCO "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınmasının ardından 1 Temmuz 2018'de Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok dikkati çekmeye başladı.

"Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi": Kabotaj Kanunu

TBMM'de 19 Nisan 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı 1. İzmir İktisat Kongresi'nde de gündeme gelen konulardan biri kabotaj oldu. Bu süreçte bir yasa taslağı hazırlandı, amaç kapitülasyonlarla yabancılara terk edilen deniz varlığına hakim olmaktı.

Kabotaj Kanunu 19 Nisan 1926'da TBMM'de kabul edildi ve 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. "Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi" olarak nitelenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yabancıların deniz ticaretindeki hakimiyeti son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin 1 Kasım 1926'daki yasa yılı açılışında yaptığı konuşmada, "Kabotajın, bu yıl içinde özellikle ve tümüyle Türk bayrağına dönüşü gerçekleşmiştir. Bu olayı övünçle anmak isterim. Bu olay yüzyıllardır süren engellere karşı ulusal iradenin elde edebildiği başarılardandır" diyerek konunun önemini vurguladı.

Belli başlı öteki olaylar:

29 Haziran

1871 - İlk sendikacılık yasası, İngiltere Parlamentosu'nda onaylandı.

1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyetinin yayın organı olarak düşünülen "Hürriyet" gazetesi, Londra'da yayımlanmaya başlandı.

1923 - Fenerbahçe futbol takımı, İngilizlerin "Gardler Karması"nı 2-1 yenerek Harrington Kupası'nı kazandı.

1925 - Diyarbakır İstiklal Mahkemesince, 28 Haziran 1925'te idama çarptırılan Şeyh Sait ve 46 kişinin cezası infaz edildi.

1933 - Sivas-Erzurum demir yolunun inşasına başlandı.

1934 - 1930'ların başında "Dünyanın en yaşlı adamı" olarak Amerika'ya davet edilen, 1777 Bitlis doğumlu Zaro Ağa, nüfus kağıdına göre 157, doktoruna göre 130 yaşında öldü, beyni, kalbi ve ciğerleri bilimsel araştırma amacıyla çıkarıldı.

1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkum olanlarla "150'likler" adı verilen listede bulunanlar hakkında af kanunu TBMM'de kabul edildi.

1939 - Hatay Meclisi, son toplantısını yaptı ve oy birliğiyle ana vatana katılma kararı aldı.

1954 - Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası kuruldu.

1971 - Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı. ABD ile yapılan anlaşmaya göre Türkiye, 1972'den itibaren haşhaş ekmeyecek, buna karşılık ABD, haşhaş ekimi yapılan 7 ildeki üreticiye verilen baş fiyatın iki misli tutarında tazminat ödeyecek.

1982 - İsrail, Lübnan'ı işgal etti.

1991 - Slovenya ve Hırvatistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine Yugoslavya'da iç savaş başladı.

1995 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, "Hitit Güneşi" amblemini değiştirdi.

1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, İmralı Adası'nda yargılanan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı TCK'nin 125. maddesi gereğince "vatana ihanet" suçundan idama mahkum etti.

2000 - Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, NBA takımlarından Sacramento Kings tarafından seçilerek bu lige Türkiye'den giden ikinci oyuncu oldu.

2012 - Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar Olimpiyat elemelerinde Arjantin'i 72-58 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyatlara gitmeye hak kazandı.

2015 - Konvoyuna bombalı saldırı düzenlenen Mısır Başsavcısı Hişam Berekat hayatını kaybetti. Berekat'ın ölümü sonrası Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

2016 - İsrail güvenlik kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla taraflarca imzalanan mutabakatı onayladı.

2016 - ABD ordusu, Güney Kore ve Japonya ile Büyük Okyanus'ta "Pasifik Ejderhası" adında ilk kez ortak füzesavar tatbikatı düzenlediğini açıkladı.

2020 - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

2020 - Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testleri Sakarya'da başladı.

2021 - Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, Rus rakibi Ali Magomed Aliyev'i tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

30 Haziran

1913 - 2. Balkan Savaşı başladı.

1921 - Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei Etfal Cemiyeti) kuruldu. 25 Nisan 1983'te lağvedilen kurum, 24 Mayıs 1983'te Sağlık Bakanlığına bağlı "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" adıyla yeniden oluşturuldu. Kurum, 1989'da Başbakanlığa bağlandı.

1921 - Çin Komünist Partisi kuruldu.

1927 - Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü askerlikten emekliye ayrıldı.

1934 - Demir yolu, Elazığ'a ulaştı.

1936 - Amerikalı yazar Margaret Mitchell'in Pulitzer ödülünü kazanan ve filme aktarılan "Rüzgar Gibi Geçti" adlı kitabı yayımlandı.

1938 - "Süperman", çizgi roman kahramanları arasına girdi.

1939 - TBMM, Hatay'ın ana vatana katılmasını onayladı.

1943 - Seyhan Barajı, açıldı.

1948 - Toplum bilimci ve siyaset adamı Prens Sabahattin, İsviçre'nin Neuchatel kentinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

1967 - Yön dergisi yayımına son verdi.

1971 - Dünyaya dönen uzay aracı Soyuz II'deki üç kozmonot ölü bulundu.

1982 - "Stratejik Silahların Sınırlandırılması" (START) görüşmeleri, Cenevre'de başladı.

2002 - A Milli Futbol Takımı, Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez üçüncü oldu.

2004 - Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan, 72 yaşında vefat etti.

2012 - Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Anayasa Mahkemesinde yemin ederek resmen görevine başladı.

2015 - Endonezya Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağının, teknik arıza nedeniyle Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da şehir merkezine düşmesi sonucu 12'si personel 142 kişi hayatını kaybetti.

2016 - Türkiye'nin dev projelerinden, "İzmit Körfezi'nin gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü hizmete açıldı. Kocaeli ile Yalova'yı birleştiren köprü sayesinde İzmit Körfezi geçiş süresi 2 saatten 6 dakikaya indi.

2017 - Rusya'da yapılan 39. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yönetmen Fikret Reyhan, "Sarı Sıcak" filmiyle "En İyi Yönetmen" seçildi.

2018 - Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında vefat etti.

2021- Kanada'nın British Columbia eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulundu.

2022- Yargıç Ketanji Brown-Jackson, ABD'nin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olarak görevine başladı.

2023- Tatil yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz 56 yaşında hayatını kaybetti.

1 Temmuz

1683 - Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, Viyana önlerine geldi.

1736 - 23. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet vefat etti.

1798 - Napolyon, İskenderiye'ye çıkarak Mısır'ı işgale başladı.

1839 - Padişah 2. Mahmut öldü, yerine Sultan Abdülmecit geçti.

1904 - Dilci, roman yazarı Şemseddin Sami 54 yaşında vefat etti.

1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.

1925 - İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen "Kabotaj Kanunu" yürürlüğe girdi. "Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi" olarak nitelenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yabancıların deniz ticaretindeki hakimiyeti son buldu.

1926 - Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1927 - 500 ve 1000 liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı.

1929 - Ankara-İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.

1933 - Denizyolları İşletmesi kuruldu.

1935 - Mimar Sinan'ın mezarı biyolojik ve morfolojik yapısının incelenmesi için açıldı.

1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.

1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü, yerine eşi Isabel Peron getirildi.

1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un "Perestroika" politikasını onayladı.

1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, 27 yıllık sürgünden sonra Filistin topraklarına ayak basarak Gazze'ye gitti.

1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı.

1997 - Hong Kong, 156 yıllık İngiliz yönetiminin ardından Çin egemenliğine girdi.

2004 - Güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni Satürn'ün yörüngesine yerleşen insansız uzay aracı Cassini, dev gezegenin halkalarına ait ilk fotoğrafları göndermeye başladı.

2004 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, mahkemeye çıkarıldı.

2006 - Çin, dünyanın en uzun demir yolunu hizmete açtı. 5 bin 72 kilometrelik demir yolu Tibet'i Çin'e bağladı.

2011 - Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayların 18. yılında, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli ziyarete açıldı.

2012 - AB üyelerinin ocak ayında kararlaştırdığı, İran'a kademeli petrol ambargosu, 1 Temmuz'dan itibaren tamamen yürürlüğe girdi.

2013 - Hırvatistan, AB'nin 28'inci üyesi oldu. Türkiye ile Hırvatistan, 3 Ekim 2005'te müzakerelere birlikte başlamıştı.

2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik uçak kanadı parçasının, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.

2016 - Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslının açılmasıyla Türkiye'nin müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya çıktı.

2018 - Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

2019 - "Ergenekon" davasında farklı suçlardan 203 sanığın beraatine hükmedildi. Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi.

2019 - İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini, nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardı.

2021 - Norveçli atlet Karsten Warholm, Oslo'da düzenlenen Elmas Lig'in 4. etap yarışlarında erkekler 400 metre engellide 46,70 saniyeyle 29 yıllık dünya rekorunu kırdı.

2021 - Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni feshetmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

2023 - Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi.

2024 - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduktan 7 ay sonra serbest bıraktı.

2 Temmuz

1556 - Fransız astrolog, fizikçi ve kahin Nostradamus öldü.

1900 - Alman Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu, araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi.

1955 - "Kara Fatma" olarak bilinen Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden İstanbul'da öldü.

1961 - ABD'li roman ve öykü yazarı Ernest Hemingway, Idaho'daki evinde av tüfeğiyle intihar etti.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1977 - Rus asıllı Amerikalı yazar Stanley Kubrick ve Adrian Lyne tarafından filme çekilen "Lolita" adlı romanının yazarı Vladimir Nabokov öldü.

1990 - Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı. 609'u Türk, 1426 kişi hayatını kaybetti.

1993 - Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli'nde çıkan olaylarda 37 kişi öldü.

1997 - Öğretim üyeleri ve yükseköğrenim öğrencilerine sınırlı siyaset yapma serbestisi getiren yasa, TBMM'de kabul edildi.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in "Karşı Pencere" adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin "Globo D'Oro" sinema ödüllerinden, "En İyi Film" dahil beşini kazandı.

2006 - Kırıkkale'de, yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşadığı sanılan, "karada yaşamış en büyük memeli" olan bir gergedan türü Baluchitherium'un fosilleri bulundu. Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'dan sonra Baluchitherium'un fosilleri bulunan beşinci ülke oldu.

2012 - "Futbolda şike davası"nda karar açıklandı, Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 4'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı "örgüt kurmak" suçundan 2 yıl 6 ay, "şike ve teşvik primi vermek" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

2013 - Anayasa Mahkemesi, "uzun tutukluluk ve yargılamayla" ilgili tarihi bir karar aldı ve haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan 4 kişiyi haklı buldu.

2013 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi telefonla arayarak, göstericilerin taleplerine yanıt vermesi çağrısında bulundu.

2015 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Kukava kasabasında, Boko Haram militanlarının camilere düzenlediği saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, tahıl ambarı olduğu belirtilen 1900 yıllık yapılar ortaya çıkarıldı.

2020 - Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni, 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

2021- Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı.

2021- Maltalı yüzücü Neil Agius, İtalya'nın Linosa Adası'ndan Malta'ya 125,6 kilometrelik mesafeyi 52 saati aşkın sürede durmadan yüzdü.

2021- Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

2022- Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanan Hindistan, çevre kirliliğiyle mücadele için tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı.

2025- Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat", "Cevat Akarsu" rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti.

3 Temmuz

1462 - Midilli Adası, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1918 - 1909'da tahta çıkan Padişah 5. Mehmet Reşat vefat etti, yerine 6. Mehmet Vahdettin geçti.

1941 - Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdi.

1946 - Zonguldak'ta lise öğrenimi sırasında Behçet Necatigil'in öğrencisi olan şair Muzaffer Tayyip Uslu 24 yaşında veremden öldü.

1962 - Cezayir'deki 132 yıllık Fransız egemenliği sona erdi, Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1969 - Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

1988 - İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 887 milyon dolar maliyetli 1090 metre uzunluğundaki köprünün yapımı 2,5 yıl sürdü.

1993 - Vergi numaralı yaşam başladı.

1999 - Türk Sanat Müziği sanatçısı Sevim Tuna, 65 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

2000 - Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı, Yeşilçam'ın güldürü ustası Kemal Sunal, film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, 55 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti.

2013 - Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi, ordunun ülkede yönetime el koyduğunu duyurdu.

2015 - Dünya turuna çıkan güneş enerjili uçak Solar Impulse 2, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolun 8. etabını fosil yakıt kullanmadan aralıksız 120 saatte tamamlayarak Hawaii'ye indi.

2016 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde, bomba yüklü aracın patlaması sonucu 292 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2018 - 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in "54. Hükümet'in düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu, suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı" ifade edildi.

2020 - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti.

4 Temmuz

1546 - Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa vefat etti.

1776 - Amerikan Bağımsızlık Günü: Amerikan Kongresi, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.

1932 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.

1934 - Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie hayata veda etti.

1946 - ABD, Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.

1954 - İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1976 - İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bir operasyonla kurtardı.

1994 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1997 - "Pathfinder" keşif aracı, Mars yüzeyine indi.

1997 - Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi.

1998 - Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.

2002 - Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü "17 Kasım"ın, bir üyesinin ilk kez tutuklandığını açıkladı.

2007 - Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, tedavi gördüğü hastanede 28 yaşında yaşamını yitirdi.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İbrahim Özcan ve Birol Başaran tutuklandı.

2010- Şiiliğin önde gelen otoritelerinden Lübnanlı Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü.

2012 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN), "Higgs bozonu" olması muhtemel, yeni bir atom altı parçacığı bulunduğunu açıklandı.

2015 - Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

2023- Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.

2024- İngiltere'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi.

5 Temmuz

1830 - Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.

1917 - Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı.

1921 - Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1938 - Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1939 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945 - İngiltere'yi 2. Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimi kaybedince başbakanlıktan ayrıldı.

1946 - Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950 - Türkiye'de radyoda dini program yayımlama yasağı kaldırıldı.

1964 - Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.

1971- Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçişini öngören katma protokol, Meclis'te kabul edildi.

1974 - Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Yedi ilde haşhaş ekimi yapılabilmesini öngören karar, ABD'nin tepkisine yol açtı.

1977 - Pakistan'daki askeri darbede, General Ziya Ül Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.

1993 - Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu DYP-SHP koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı.

2004 - Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Necdet Mahfi Ayral, 96 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005 - Zorlu Grubu'nun kurucusu Mehmet Zorlu, 86 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

2007 - Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişiklik paketinin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP tarafından yapılan başvuruları reddetti.

2012 - Doğu Akdeniz'de düşürülen Türk asker uçağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı.

2015 - Efes antik kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2016 - Giresun'da, üst düzey askeri personel ile ailelerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

2019 - Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasında, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.