GÜNDEM / 17 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 17 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi" ile "Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi" açılışlarına ve Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

17.01.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi" ile "Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi" açılışlarına ve Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Konya/14.00/15.30/Kayseri/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun düzenleyeceği Veri Koruma Günü Paneli ile Milli İrade Platformunun gerçekleştireceği "Türkiye Yüzyılında Adalet" konulu toplantıya iştirak edecek.

(Bartın/14.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Bahçelievler Olağan Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunacak, Sağlık Yöneticileri Toplantısı ile AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yer alacak.

(Van/11.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafı ziyaret edecek.

(Kırıkkale/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aliağa Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılışı'na, Ateş Wind Power 500. Jeneratör Teslim Töreni'ne ve AK Parti İzmir 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(İzmir/14.15/16.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi'ne, PANKOBİRLİK Kooperatifleri İstişare Toplantısı'na ve AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/09.30/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi ile Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası açılışına iştirak edecek.

(Konya/15.00/Kayseri/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ile ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılacak.

(İstanbul/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Altın Çağ" tiyatro oyunu gösterimine iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Mersin/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Şanlıurfaspor- MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Şanlıurfa/20.00) (Fotoğraflı)

3- THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak, Anadolu Efes İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.45/Barselona/22.45) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Yalovaspor Basketbol- Manisa Basket maçıyla başlayacak.

(Yalova/19.00) (Fotoğraflı)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftası, ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuzgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 17 Ocak 2025 - Son Dakika

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