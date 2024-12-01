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GZT TV yayın hayatına başladı

GZT TV yayın hayatına başladı

DİJİTALDEKİ çalışmalarıyla bilinen GZT, 'Dijitalde Doğduk, Ekranda Büyüyoruz' mottosuyla televizyon ekranlarına adım attı.

01.12.2024 11:27  Güncelleme: 11:35
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DİJİTALDEKİ çalışmalarıyla bilinen GZT, 'Dijitalde Doğduk, Ekranda Büyüyoruz' mottosuyla televizyon ekranlarına adım attı. 1 Aralık'tan itibaren Türksat 4A 11837 frekansı üzerinden yayın yapacak olan kanal, İstanbul'da Fişekhane'de düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Lansmanda Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, GZT TV Yayın Yönetmeni Betül Ela Solmaz içerik üreticisi Murat Soner konuşmalar gerçekleştirdi. Ayrıca kanalın içeriklerinden T81 adlı belgeselin, Bursa'yı konu alan T16 isimli bölümünün özel gösterimi de yapıldı. Kanal dijital platformlardaki içerik anlayışını televizyon formatına entegre etmeyi hedefliyor.

2016 yılında dijital bir marka olarak yola çıkan GZT, dijitaldeki deneyimini televizyon ekranlarına taşıyarak 'info-tainment' konseptini hayata geçirdi. Gündemle ilgili konuların yanı sıra bilgi ve eğlenceye de odaklanacak olan kanalın açılış töreni medya ve televizyon dünyasından birçok ismi bir araya getirirken; lansmanda konuşan Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, dijitalden televizyona geçiş sürecine dair bilgiler paylaştı. Murat Soner, Doğukan Gezer ve Betül Solmaz da konuşmalarıyla kanalın yeni vizyonuna dikkat çekti.

DİJİTALDEN TELEVİZYONA UZANAN SÜREÇ

Ömer Karaca, televizyon yayınına geçiş kararını anlattı. Karaca, "GZT'yi biz 2016 yılında bir dijital marka olarak kurduk. Yani GZT, tamamen dijitalde doğdu. Süreç içerisinde çok farklı alanlarda birçok dikey marka ekledik GZT'nin altına. Skyroad, Mimarlık, Seyahat, Yemek, Kültür ve Lokma gibi 16 farklı markayı kurduk. 2016'dan bugüne kadar bu platformların hepsinde varlık gösterdik ve şu anda toplamda 18 milyon 800 bin takipçimiz var. Bu bizim için güzel bir sayı, ancak oldukça meşakkatli bir süreçti. İlk üç yıl boyunca küçük bir varlık gösterebildik ama istikrarlı ve inançlı bir şekilde devam ederek bugünlere geldik" dedi.

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİMİ

Karaca, GZT'nin kuruluşundan itibaren özgün ve yenilikçi içerik üretme hedefinde olduklarını söyledi. Dijitalden elde edilen birikimi televizyon ekranlarına taşımayı planladıklarını vurgulayan Karaca şöyle konuştu:

"Başlangıçtan itibaren özgün ve yenilikçi içerikler üretmeyi hedefledik. Dijitalin ve zamanın ruhunu yakalayarak, bunu platformlarımıza aktarmaya çalıştık. Bu istikrar sayesinde bugüne kadar başarılı bir süreç geçirdik. Şimdi de bu güçlü temelin üzerine, bu yıl televizyona geçme kararı aldık. Herkesin televizyondan dijitale geçmeye çalıştığı bir dönemde biz dijitalde zaten güçlü bir varlık oluşturduk ve televizyona bu perspektifle geçiyoruz."

'TELEVİZYONU DİJİTALİN UZANTISI OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ'

Televizyonun dijital içeriklerin bir vitrini olarak kullanılacağını ifade eden Karaca, bu geçişle birlikte özgün bir yayıncılık anlayışını benimsediklerini belirterek, "Amacımız, dijitalde tüketilen içeriklerin televizyon ortamında da karşılık bulmasını sağlamak. Örneğin, Instagram'da hazırladığımız içerikleri televizyon ekranında da yayımlayabileceğiz. Aynı zamanda televizyonu, dijital mecralarımızdaki içeriklerin bir vitrini gibi konumlandırmayı planlıyoruz. Ama amacımız sadece bu değil; temiz ve farklı bir içerik sunmak istiyoruz. Günümüzde televizyon kanallarında çoğu içerik birbirine benziyor. Biz, gençlerin ilgisini çekecek, onlara motivasyon kaynağı olabilecek, alışılmışın dışında içerikler üretmek istiyoruz" diye konuştu.

'REKABETTEN ÇEKİNMİYORUZ'

GZT'nin birey odaklı bir içerik anlayışı yerine markanın kolektif üretim gücüne dayandığını vurgulayan Karaca, bu yaklaşımla rekabetten çekinmediklerini ifade etti. Karaca şöyle konuştu:

"Rekabetten çekinmiyoruz çünkü GZT'nin yaklaşımı, ünlü isimler üzerine kurulu değil. Biz, bir marka olarak GZT'nin kendisini ön plana çıkarıyoruz. Bu, bireylere bağlı olmayan, ortak bir üretim ve bağımsız bir içerik platformu olmayı hedefliyor. Ünlü isimlerle zaman zaman iş birlikleri yapabiliriz, ancak bizi tanımlayan şey bu olmayacak."

'DRONE YARIŞLARI VE FARKLI KONSEPTLER GELİYOR'

Karaca, GZT TV'nin gençlere hitap eden projelerle öne çıkacağını belirterek planlanan yenilikçi içerikler hakkında bilgiler verdi. Karaca, "Televizyonda göremediğiniz, ancak dijitalde aşina olduğunuz içerikleri televizyon ekranına taşımayı hedefliyoruz. Kanalımızı 'info-tainment' yani bilgi ve eğlence kanalı olarak konumlandırıyoruz. Bu bir haber kanalı olmayacak, ancak gündemle ilgili bazı içeriklere de yer vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Karaca, ayrıca bir drone yarış ligi ve araba yarışı gibi farklı konseptlerde içerik projelerinin geliştirilmekte olduğunu da ekledi.

T81 BELGESELiNDEN BİR BÖLÜM DE MİSAFİRLERLE BULUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından, GZT TV ekibi geri sayım yaparak kanalın resmi açılışını gerçekleştirdi. Törenin devamında, kanalın içerikleri arasında yer alacak olan T81 adlı belgeselin, Bursa'yı konu alan T16 isimli bölümü izleyicilerle buluştu.

DİJİTALDEN TELEVİZYONA

Dijital platformlarda elde edilen deneyimi televizyon ekranlarına taşıyarak, bilgi ve eğlence odaklı içeriklerle izleyicilere farklı bir yayıncılık anlayışı sunmayı hedefleyen GZT TV, Digitürk 70, D-Smart 54, Kablo TV 40, Turkcell TV+ 152 ve Türk Telekom Tivibu 63'üncü kanaldan izlenebilecek.

Kaynak: DHA

Televizyon, Teknoloji, Belgesel, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel GZT TV yayın hayatına başladı - Son Dakika

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