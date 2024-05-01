HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini ve sendikal hakların daha ileriye taşınmasını istiyor

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını, sendikalara üye olduğu için işçilerin işten atılmalarının son bulmasını istiyoruz." dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nin otoparkında düzenlenen etkinlikte, farklı illerden gelen işçilere seslenen Arslan, bugünün emekçilerin günü olduğunu belirterek, binlerce işçiyle Kocaeli'den seslerini tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

Arslan, 138 yıl önce insanlık dışı çalışma şartlarına isyan edenlerin sembolleştiği bu günde, taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmek için tüm Türkiye'de alanlarda olduklarını kaydetti.

İş kazaları, salgın, doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile vatan savunmasında şehit olanlara, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Arslan, yaralılara ve hastalara acil şifalar diledi.

Arslan, dünyanın tüm mazlum ve mağdurları için barış, özgürlük, demokrasi ve adalet taleplerini güçlü bir şekilde haykırdıklarını vurgulayarak, "Siyonistlerin Filistin halkına yönelik artık sistematik hale gelen ve her geçen gün dozunu artırarak devam eden soykırımı lanetliyoruz. Filistin bizim davamız, Kudüs bizim davamızdır. Kudüs bizim kutsalımızdır, Aksa bizim kutsalımızdır. Bütün imkanlarımızla Kudüs'e sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Başkenti Kudüs olan bağımsız, özgür Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz ve desteğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Üyelerinin ve tüm emekçilerin hak ve çıkarları için yoğun bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını, sendikalara üye olduğu için işçilerin işten atılmalarının son bulmasını istiyoruz. Bugün, bu alanda ücretler üzerindeki ağır vergi yüküne bir kez daha dikkati çekiyoruz. Vergide adalet sağlanmasını, az kazanandan az; çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan, adil bir vergilendirme sistemi, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modeli ve vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını talep ediyoruz. Artan hayat pahalılığına karşı emekçileri koruyacak daha etkin politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Enflasyon rakamlarının aşağı seviyelere inmesini, kişi başına düşen milli gelirin artmasını, daha iyi ücret seviyelerinin belirlenmesini talep ediyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz."

Arslan, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini, çocuk işçiliğiyle daha etkin mücadele edilmesini, engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımının sağlanmasını istediklerini anlatarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.

"HAK-İŞ her zaman milli iradeden yana olmuştur"

Yerel seçimlerin kısa süre önce tamamlandığını anımsatan Arslan, "HAK-İŞ her zaman milli iradeden yana olmuştur. Seçimlerin ardından kimi belediyelerde üyemiz çalışanlara yönelik çeşitli baskılar, sürgünler ve işten çıkarmaların olduğunu biliyoruz." dedi.

HAK-İŞ Başkanı Arslan, şunları kaydetti:

"Hani söz vermiştiniz. Hiç kimsenin işiyle aşıyla oynamayacaktınız. Herkesin başkanı olacaktınız. Verdiğiniz sözü tutun. Kocaeli'de 1 Mayıs meydanından, baskı gören üyelerimize sesleniyorum; umutsuz olmayın, mahzun olmayın. HAK-İŞ yüz binlerce üyesiyle sizlerle beraberdir. HAK-İŞ'e güvenmeye devam edin. Gün, geleceğiniz için ekmeğiniz için birlik olma mücadele etme günüdür."

Arslan, tüm sendikalarıyla emekçilerin sorunlarını çözmek için birlikte mücadeleye, yeni ufuklara yürümeye, aydınlık bir gelecek inşa etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı emekçilerin yüzyılı yapmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, bu günün, daha fazla dayanışmaya vesile olmasını ve Filistin'de akan kan ve gözyaşının son bulmasını diledi.

"Filistinli çalışanların haklarını elde etmek için onların yanında durun ve onları destekleyin"

Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Abdulhadi Abutaha da Filistin halkının Gazze başta olma üzere hem Batı Şeria'da hem de Kudüs'te en şiddetli saldırılara maruz kaldığını belirterek, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katledildiğini söyledi.

Abutaha, 7 aydan bu yana binlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını aktararak, Gazze'de çok sayıda evin, hastanenin ve caminin İsrail tarafından vurulması sonucu yıkıldığını kaydetti.

Bugün 1 Mayıs'ta Filistin halkına karşı soykırım uygulandığına dikkati çeken Abutaha, şöyle devam etti:

"Filistin'de 500 binden fazla insan işsiz kaldı. Yoksulluk oranı arttı. İnsan onuruna yakışır işlerden bahsetmek artık mümkün değildir. İşgalci İsrail, iş piyasasını tamamen durdurdu. Batı Şeria'da şehirlerin ve köylerin girişlerine barikatlar kuruldu. Mescid-i Aksa her gün Yahudi yerleşimciler tarafından vahşice saldırıya uğramakta. İsrail hapishanelerinde yaklaşık 13 bin Filistinli tutuklu bulunmakta, gayri insani işkencelere maruz kalmaktadır. Masum tutuklu siviller ölene kadar açılığa maruz bırakılmaktadır. Gazze toprakları artık çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımız için toplu mezarlıklar haline gelmiştir. 1 Mayıs münasebetiyle buradan tüm uluslararası sendika örgütlerine çağrıda bulunmak isterim, Filistinli çalışanların haklarını elde etmesi için onların yanında durun ve onları destekleyin."???????

Abutaha, işgal edilen topraklarda çalışanların maddi kayıplarından bahsederek, "Güncel verilere göre işgal edilmiş topraklarda yaklaşık 500 çalışan gözaltına alınmıştır. Bugün buradan tüm ülkelere ve sendikal örgütlerine çağrıda bulunmak istiyorum, Filistin halkı ve çalışanlarının yanında olmaya, onları desteklemeye, işgalci devletin saldırılarını kınamaya, işgalin sona ermesi için hep birlikte acilen hareket etmeye çağırıyorum. Orta Doğu'da barış ve güvenliğin tesis edilebilmesi için 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır. Filistin çalışanları adına Filistin davasına sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Programdan notlar

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Alanda, taleplerin yazılı olduğu dövizlerin yanı sıra "Soykırıma hayır! Filistin'e destek, siyonizme lanet" pankartları açıldı.

Konuşmaların ardından gökyüzüne barış güvercinleri bırakıldı. Arslan ve beraberindekiler, işçilere karanfil verdi.

Sendikaya bağlı başkanların da katıldığı etkinlikte, HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi okundu.