Hasan Bitmez, Ölümünün 1. Yılında Anıldı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda geçen yıl bütçe görüşmelerinde vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, ölümünün birinci yılında anıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Cevap almak yerine tahammülsüz ve yakışıksız bir takım tepkilerle karşılaştı. Buna rağmen konuşmasını son nefesine kadar tamamladı. Geçen sene bugün ona 'yalan söylüyorsun' diyen kişileri Sayın Cumhurbaşkanı yalanladı" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Birbirimize tahammül etmeli, eleştirileri kabul etmeliyiz çünkü bir dakika sonra ne olacağı belli değil. Bir dava adamıydı umarız birçok kişi kendisini örnek alır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Geçen yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, milletvekilleri tarafından anıldı.

"Yani aslında 'yalan söylüyorsun' diyen kişiler yalan söylüyordu"

Gelecek-Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "İnsanların ömrü yaşadıkları kadar değil anıldıkları kadardır. Hasan Bitmez vekilimiz de anıldığı kadar yaşayacaktır. İnsan ne için siyaset yapar; milletine hizmet etmek, devletini güçlü yapmak için. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak için siyaset yapar. Hasan Bitmez bu kürsüde hakkı ve hakikati haykırdı ve yaşadığımız olaylar onu haklı çıkarmıştı" dedi.

Bülent Kaya, şunları söyledi:

"İnsaoğlu yaşarken insanlık ölür diye endişesini dile getiriyordu. Her şey insanlar yaşarken oldu. İsrail'in terörü yeni değildi elbette ama 7 Ekim'den itibaren bütün insanların bu kadar da olmaz diyeceği noktalara ulaştı. Bir yandan İsrail protesto ederken öte yandan da her millet kendi iktidarının İsrail'in bu işgal ve terörünü sona erdirmek için etkili adımlar atılmasını talep etti.

Hasan Bitmez, donuk bir fotoğraf karesinden olaya bakmadı. İktidarın 2002'den itibaren çıktığı yolu ve 2023'e kadar olan serüvenini belgelerle değerlendirdi. Cevap almak yerine tahammülsüz ve yakışıksız bir takım tepkilerle karşılaştı. Buna rağmen konuşmasını son nefesine kadar tamamladı. Geçen sene bugün ona 'yalan söylüyorsun' diyen kişileri Sayın Cumhurbaşkanı yalanladı iki gün önce de Hakan Fidan burada 'evet, 2 Mayıs itibariyle ticareti sona erdirdik' dedi. Yani aslında 'yalan söylüyorsun' diyen kişiler yalan söylüyordu."

"Gıpta edilecek bir vefat çünkü inandıkları uğruna mücadele ederken öldü"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Kendi inandıklarımız ve değerlerimiz doğrultusunda ülkemiz için mücadele ediyoruz. Hasan Bitmez vekilimizin vefatı aslında bir açıdan da gıpta edilecek bir vefat çünkü inandıkları uğruna mücadele ederken, hakkı haykırırken vefat etti" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu Meclis'te tahammülün ve bu Meclis'in saygın bir çalışma ortamında hareket etmesinin ne denli önemli olduğuna dair aslında Hasan Bitmez'in vefatı çok ciddi bir örnek teşkil ediyor. Dün de bugün de çok tatsız şekilde yeniden yaşadık oysa burada tam da eleştirilere tahammül ve demokrasi adına yapacağımız tüm çalışmaların nasıl bir anlayışla gerçekleşmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ağır bir eleştiri vardı. Konuşmasının son dakikalarında konuşmasını sona erdirdiği an yere yığıldı. Bir anlamda ellerimizde can verdi. Tahammül çok önemli, Hasan Bitmez'i bir kez daha saygıyla anıyorum. Birbirimize tahammül etmeli, eleştirileri kabul etmeliyiz çünkü bir dakika sonra ne olacağı belli değil. Bir dava adamıydı umarız birçok kişi kendisini örnek alır" ifadelerini kullandı.