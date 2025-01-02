Havacılıkta Güvenlik Önlemleri Artıyor

Güncel

6 Nisan 1920

1- Havada emniyeti tehlikeye düşüren yolcu ve personele daha sıkı takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Vatandaşlarımızın uçaklarda daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla emniyeti tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara cezaları artırdık. Bu kapsamda artık 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek"

"İzinsiz lazer ve havai fişek kullanımı konusunda hassasiyet göstereceğiz, bunların uçuş emniyetini riske atmasına izin vermeyeceğiz. Kural tanımayan, elle aramaya izin vermeyen, personelin işini yapmasına engel olan yolcular ile yetersiz yakıtla uçuşa başlayan, uçuş öncesi gerekli kontrolleri yapmayan ve NOTAM'a aykırı operasyon düzenleyen havacılık personeline idari yaptırım uygulanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Moskova'daki terör saldırısının failleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 5 DEAŞ'lıya İstanbul'da dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Tacikistan uyruklu Muhammadrahim Faizov'un, Moskova'daki terör saldırısının faillerinden Saidakrami Rajabalizoda ile 5 Ocak 2024'te İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespitine yer verildi

İddianamede, terör saldırısının faillerinden Shamsidin Fariduni'nin ise İstanbul'da bulunduğu sürede sanık Hofizjon Usmonov ile Avcılar'daki bir evde kaldığı belirtildi

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

3- Borsa İstanbul 2024'te yüzde 30'un üzerinde yükseldi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde düşüş, döviz kurlarındaki seyrin istikrar kazanması, TCMB döviz rezervlerinde artış ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artırımları, Borsa İstanbul'un performansını destekleyen faktörler oldu

Sektör endeksleri arasında 2024'te en çok kazandıran yüzde 97,37 ile sigorta, tek kaybettiren ise yüzde 13,79 ile spor oldu

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

4- TSKB, 75'inci yılında çift haneli büyüme hedefliyor

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç:

"Şu anki portföydeki gelişmelere baktığımızda, 2025'te çift hanelere yakın bir büyümeyi tahmin ediyoruz"

"(Kalkınma bankalarının pazar payı) Gelişen bir ülke olan Türkiye için yüzde 2'lik pazar payı ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu oranın yüzde 10 seviyelerine ulaşması gerekiyor ki dönüşümü hızlandıracak nitelikli fonlar doğru alanlara yönlendirilebilsin ve daha büyük bir etki yaratılabilsin"

(Duygu Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- İstanbul'da yıllara meydan okuyan 40'ı aşkın tarihi yapıda eğitim devam ediyor

Osmanlıdan Cumhuriyet'e miras kalan asırlık yapılardaki eğitim yuvaları, öğrencilere bir dönemin izlerine tanıklık ederek eğitim alma imkanı sunuyor

Bir zamanlar manastır, köşk, tekke ya da kışla olarak kullanılan bu yapıların çoğunluğu, kentin en eski yerleşim yerleri Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar'da yer alıyor???????

(Berfin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Suriye'de devrik rejimin savaş suçluları yargı önünde hesap vermeleri için aranıyor

Suriye'deki insan hakları ihlalleri ile bu eylemlerin sorumlularının yer aldığı Suriye İnsan Hakları Ağı raporunda rejimin savaş suçlarıyla bağlantılı 16 bin 200 kişinin ismi geçiyor

Beşşar Esed, iç savaş boyunca yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi, işkence görmesi ve yerinden edilmesinde rol almasıyla ülkede yaşanan vahşetin mimarı olarak bu listenin başını çekiyor

(Zeynep Katre Oran/Ankara) (Grafikli)

7- DSÖ'den Suriye'de acilen sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 15 milyondan fazla kişi için küresel yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris:

"Suriye'deki insanları desteklemeye çalışıyoruz. Onlar kırılgan ve karmaşık bir süreçten geçiyor. Şu an dünyanın onlara destek olması gerektiği bir dönemden geçiyoruz ve bu desteği sağlamalıyız"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- Almanya'da Noel pazarı saldırganı hakkında ihbarlar bir yıl öncesinden başlamış

Saldırgan Taleb al-Abdulmohsen hakkında olaydan bir yıl önce Saksonya-Anhalt eyaleti polisine ihbarda bulunan James Gavitt:

"Almanya'nın bu saldırıyı önlemedeki başarısızlığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli"

(Melike Pala/Ankara)

9- İsrail'in İrlanda'da kapatma kararı aldığı elçilik binası "Filistin Müzesi" olma yolunda

Filistin asıllı Amerikalı girişimci Faisal Saleh, İsrail'in Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararının ardından elçilik binasını Filistin Müzesi'ne dönüştürmek için girişimlere başladı

Uluslararası çapta büyük destek gördüğünü belirten ABD'deki Filistin Müzesi'nin de kurucusu Saleh:

"Soykırımı temsil eden bir varlığın yerini Filistin sanatının alması, çok güçlü sembolik hamle olacak"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Suriyeli Hristiyan yazar Zeyin Huzem, birbirlerini anlayabilecekleri bir Suriye hayal ettiğini söyledi:

"Acı çeken insanları gördüğünüzde kör olmayın. Suriye'de başımıza gelen de buydu. Dünya bizi uzun süre terk etti ve şimdi de Filistin'de aynısı oluyor. Dünya onları terk ediyor ve acılarına göz yumuyor. Eğer bir insan acı çekiyorsa, siz de güvende yaşayamazsınız"

(Ahmet Karaahmet- Ahmet Furkan Mercan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Suriyeli aktivist Yefi, Esed rejiminin devrilmesiyle ülkede birlik ruhunun yeniden canlandığını söyledi:

"Rejimden kaynaklanan bir tür bölünme vardı, bu da insanların birbirlerinden korkmasına neden oluyordu ama artık birlik içerisindeyiz"

(Ahmet Karaahmet/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- ABD ekonomisi yeni yıla "borç limiti" gündemiyle başlıyor

Ülkede federal hükümetinin borçlanabileceği maksimum tutarı belirleyen ve 2023'te askıya alınan borç limiti, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Ocak'ta dolmasıyla yeniden yürürlüğe girdi

Geçmişten bu yana siyasi anlaşmazlıkların odağında olan borç limiti, ABD'nin borcunun 36 trilyon doları aştığı bir dönemde Kongre'de yeni bir anlaşmaya varılamaması halinde ülke ekonomisi için önemli bir risk oluşturuyor

(Dilara Zengin/Washington)

13- Küresel ticaretin "dar boğazı" Panama Kanalı

Kanalın inşa aşamasında iki salgın hastalık ortaya çıkarken hastanelerde yaşanan ve kayıt altına alınabilen can kayıplarının 20 binden fazla insanın salgın nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ediyor

ABD'li yöneticiler Küba'da sivrisineklerle mücadele konusunda geliştirdikleri teknikleri Panama'da kullandılar, yollar ve su alanları sivrisinek üremesini engellemek için ıslah edildi

2023 Ekim'den bu yana 11 bin 240 gemi Panama Kanalı'nı kullanırken bir önceki döneme göre geçişlerin kuraklık sebebiyle yüzde 25 azaldığı görüldü

(Ali Canberk Özbuğutu/Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Grafikli)

14- Asya Merkez Bankaları 2024'ü hareketli geçirdi

Geçen yıl Çin Merkez Bankası 2, defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi 3 ve Güney Kore Merkez Bankası 2 kez faiz indirimi yaptı

BoJ, mart ayında 17 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırarak negatif faiz politikasını terk eden son büyük merkez bankası oldu

(Mahmut Çil/İstanbul)

15- Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Üst üste 6. kez Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 12 etaplık ralli, yarın başlayıp 17 Ocak'ta sona erecek

Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot ünvanını elinde bulunduruyor

Geçen yıl olduğu gibi iki günlük maraton etabın düzenleneceği rallide 1979'dan bu yana 33 sürücü hayatını kaybetti

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul) (Grafikli)

16- Beşiktaş'ın basketbolda hedefi THY Avrupa Ligi'nde yer almak

Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven:

"BKT Avrupa Kupası'nı kazanacak bir kadro kurarak THY Avrupa Ligi hedefini gerçekleştiririz"

"Beşiktaş için ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Beşiktaş için maddi manevi elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Görüntülü)

17- Trabzonspor, 230 günlük deplasman galibiyeti hasretini Samsun'da sonlandırma peşinde

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan ve bu bölümde dış sahada hiç kazanamayan bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet özlemi yaşıyor

Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 4 puan elde edebildi

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

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