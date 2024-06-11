İBB Meclisi Sahipsiz Köpekler Konusunu Gündeme Aldı - Son Dakika
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İBB Meclisi Sahipsiz Köpekler Konusunu Gündeme Aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci oturumunda sahipsiz köpeklerin durumunu ele aldı. Meclis üyeleri, köpeklerin kısırlaştırılması ve yaşatılması konusunda çözüm önerileri sundu. Ayrıca, başıboş köpeklerin toplum sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vurgulandı.

11.06.2024 20:07
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı ikinci oturumunda, sahipsiz köpekler gündeme alındı. CHP'li Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu "Biz, bu sorunu dünyaya da örnek olabilecek şekilde çözebiliriz, buna kesinlikle inanıyorum. Öldürmeyelim, kısırlaştıralım ve yaşatalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında 15.00'da gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Roma seyahatine değinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, "160 milyon liralık turizm, organizasyon ve tanıtım ihalesi yapmanızı İstanbul halkının takdirine bırakıyoruz. Bu yapılan ihaleler ve içerikleri doğru mudur, doğruysa bu yüksek miktar ve içerikteki ihaleler israf değil midir? Roma gezisinin masrafları bu ihale kapsamında mı yapılmıştır? Kültür sanatta 2024 yılı içerisinde başka ihaleler de yapmayı planlıyor musunuz?" sorularını yöneltti.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI GÜNDEMDEYDİ

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, "Sahipsiz sokak hayvanları meselesi, siyasi bir mesele değildir. Milliyetçisi için de sosyal demokratı için de muhafazakarı için de bir vicdanı meseledir. Bütçemizde büyük büyük rakamları reklam bütçesine harcamak yerine yeni barınakların, yaşam alanlarının, bakımevlerinin kurulması ve köpeklerimizin kısırlaştırma sayılarının artması en büyük temennimdir" dedi.

"ÖLDÜRMEYELİM, KISIRLAŞTIRALIM VE YAŞATALIM"

CHP'li Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu, "Bu sorun artık bölgesel bir sorun olmaktan çıkıp ulusal bir sorun haline gelmiştir. O sebeple bir an evvel ulusal çapta bir eylem planı ortaya konmalı, gönüllü kurum, kuruluşlarla ve gerçek kişilerle koordineli bir biçimde topyekün bir kısırlaştırma, aşılama ve yaşatarak kontrol altına alma politikası geliştirilmelidir. Bu mesele yerel yönetimlerin eliyle olsa dahi, ancak ve kesinlikle hükümetimizin sağlayacağı bir mali destek ve koordinasyon ile gerçekleştirilmelidir. Ben inanıyorum biz bunu başarabiliriz. Ülke olarak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Biz bu sorunu dünyaya da örnek olabilecek şekilde çözebiliriz, buna kesinlikle inanıyorum. Öldürmeyelim, kısırlaştıralım ve yaşatalım." diye konuştu.

"ÇOCUK, YAŞLI VE ENGELLİLERİN BU DURUMDAN ETKİLENDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Başıboş köpek sorununun toplum, çevre sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli noktalara ulaştığını vurgulayan AK Parti'li Meclis Üyesi Yunus Emre Özbek, "Bu başıboşluktan ötürü meydana gelen trafik kazaları ve beraberindeki yaralanmalar, maddi kayıplar, ısırma vakaları ve bunun yarattığı travmalar, fiziksel yaralanmalar hatta ölümler gündelik hayatta karşılaşılan başıboş köpek popülasyonunun doğal bir sonucu olup hususen çocuk, yaşlı ve engellilerin bu durumdan etkilendiği görülmektedir. Tahmini olarak Türkiye'de 4 milyon başıboş köpek var" şeklinde konuştu.

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sahipsiz köpeklerle ilgili 13 Haziran 1932'de yayımladığı tamime vurgu yaptı. Çağlayan, "Atatürk onayı ile genelge yayınlanıyor. Birinci maddesi şu: 'Sahipsiz olan bütün köpekler itlaf edilecek.' İkinci maddesi de 'Şehirlerde sahipli olarak gezen ya da gezdirilen köpeklerin, ağız ve burun kısımları maskeyle veya tasma ile kapatılacak.' Üçüncü maddesinde, 'Sahipli de olsa maskesiz, tehlikeli, saldırgan köpekler itlaf edilecek.' Dördüncü maddesinde, 'Köylerde bulunan ve sahipli olan köpekler, gündüz kesinlikle salınmayacak, bir yerde bağlı olacak, gece ise bekçi nezaretinde serbest bırakılacak.' Bu da Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932'de 13 Haziran'daki tamimnamesi. Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet kurucusunun, her söylediğini esas alıyorsunuz da bunu niye almıyorsunuz?" diye konuştu.

Öte yandan mecliste yapılan oylamada, bazı sokaklarda isim değişikliğine gidilerek Mehmet Alpay ve Cem Karaca'nın isimlerinin Zeytinburnu ve Bakırköy'deki bir sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi Sahipsiz Köpekler Konusunu Gündeme Aldı
Kaynak: DHA

İstanbul, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi Sahipsiz Köpekler Konusunu Gündeme Aldı - Son Dakika

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