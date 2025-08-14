İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş Avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini öne sürdü.

MURAT KAPKİ'NİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu iddiaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kapki'nin "müşteki" sıfatıyla ifadesi alındı.

"TAHLİYE OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNEREK MÜCAHİT BİRİNCİ'Yİ AVUKATIM OLARAK TAYİN ETTİM"

El yazılı şikayet dilekçesini kendisinin yazdığını ifade eden Kapki, bu dilekçeyi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini söyledi. Kapki, vekalet ilişkisi bulunan Melih isimli avukat arkadaşının kendisini aradığını belirterek avukatın, Mücahit Birinci'nin kendisiyle görüşmek istediği ve kendisini tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye ettirebileceğiyle ilgili haber gönderdiğini öne sürdü. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 kez ifade verdiğini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına rağmen beyanları yeterli görülmediğinden tahliye edilmediğini kaydeden Kapki, "Ben de tahliye olabileceğimi düşünerek bu şahısla görüşebileceğimi söyledim. Bunun üzerine noter kanalıyla gönderilen vekaletname ile 29 Temmuz'da Mücahit Birinci'yi avukatım olarak tayin ettim." dedi.

"BANA KENDİMİ ONA TESLİM ETMEM GEREKTİĞİNİ, BUNU YAPARSAM BİR HAFTA İÇİNDE TAHLİYE OLACAĞIMI SÖYLEDİ"

Kapki, Birinci'yi daha önceden tanımadığını savunarak, "Bu şahsı ilk ve son defa beni ziyaret ettiği gün gördüm. Vekaletname düzenlendikten sonra 31 Temmuz'da Birinci ziyaretime geldi. Görüşmeye başladıktan sonra bana öncelikle makyavelist olmamı ve kendimi ona teslim etmem gerektiğini, bunu yaparsam bir hafta içinde tahliye olacağımı söyledi. Bunun yolunun nasıl olacağını sorduğumda yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi." diye konuştu.

Murat Kapki

"BENDEN 2 MİLYON DOLAR ALACAĞINI SÖYLEDİ"

Bu metinlerin içeriğinden şikayetçi olduğunu ifade eden Kapki, şöyle devam etti: "Bunları okuyunca kimseye iftira edemeyeceğimi söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim. Söz konusu metni imzalamayı reddettim. Ayrıca kendisine zaten etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığımı söyledim. Buna rağmen bazı gazetecilerin hakkımda aleyhte yazılar yazdığını söylediğimde kendisinin tüm bu durumları tersine çevireceğini ve yine kendisine teslim olmamı vadetti. Ayrıca tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon dolar alacağını söyledi. Bu ücreti talep ederken bu parayı herhangi birine vereceğine dair bir ibaresi olmadı. Ben kimseye iftira etmeyeceğimi söylediğimden aramızdaki görüşme sonlandı.

"PARAYI İLİŞKİLERİNİ KULLANMAK AMACIYLA KULLANACAĞINA DAİR BİR VAATTE BULUNMADI"

Sonrasında yanında getirdiği yukarıda belirttiğim yazıların olduğu metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Birinci de 'Senin tercihin bu oldu.' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı. Birinci isimli avukat yanıma geldiğinde, adliye içerisinde ilişkili olduğu hakim ya da Cumhuriyet savcısı olduğuna dair ve dolayısıyla bahse konu benden istediği parayı bu ilişkilerini kullanmak amacıyla kullanacağına dair bir vaatte bulunmadı." Kapki, olaydan birkaç gün sonra noter aracılığıyla Mücahit Birinci'yi vekaletten azlettiğini belirterek, Birinci'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukat Mücahit Birinci

SORUŞTURMADA YETKİSİZLİK KARARI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosunun dün verdiği yetkisizlik kararında, Kapki'nin avukatının 12 Ağustos'ta Birinci hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla savcılığa sunduğu dilekçeye yer verildi. Kararda, şikayet dilekçesindeki benzer iddialarla ilgili olarak şikayet eden Kapki hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Kapki aleyhine verilen ifadelerin de söz konusu şikayet dilekçesinde belirtilen yöntemle verilmiş olabileceği itibarıyla, anılan dosyalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Bu nedenle yetkisizlik kararı verildiği belirtilen yazıda, evrakın gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Partisinin Genel Merkez'inde kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündem yaratacak iddialarda bulundu. Özel, "Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

"'BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER"

Bu kişiye, AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle 31 Temmuz günü konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup 'Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin...' der. Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini ister. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşılığında olacağını söylüyor. 'Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım' diyor" ifadelerini kullandı.