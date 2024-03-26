İçişleri Bakanı: \'BOZDOĞAN-17\' operasyonunda 147 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde DEAŞ terör örgütü'ne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-17" operasyonlarında 147 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, 'BOZDOĞAN-17' operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-17' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı!
1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.329 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692'si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonuc çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyallere el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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