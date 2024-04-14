İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar

Geniş Video İzle

İran'ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırı başkent Tahran'da coşkuyla kutlandı. Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce Tahranlı "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

14.04.2024 04:09  Güncelleme: 04:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da halk, İran'ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırıyı coşkuyla kutladı. Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı.

SALDIRI NEDENİYLE DEVRİM MUHAFIZLARI'NA TEŞEKKÜR

Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu'na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar

KONSOLOSLUK SALDIRISINA MİSİLLEME

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar
İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar
İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar
İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar
İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar
İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar
İran\'ın İsrail\'e saldırısı Tahran\'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Devrim Muhafızları, Filistin, Tahran, İsrail, İran, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdinç Dağaşan: Boş beleş devlet . 14 2 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Helal olsun Allahim İranı iran halkını korusun..çok Müslüman ülkesinden çok Müslüman ve Filistin destekçisi yolunuz acikolsun 0 2 Yanıtla
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 2 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı
    08:05 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 2 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

    Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.


07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 08:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement