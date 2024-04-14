İran'ın başkenti Tahran'da halk, İran'ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırıyı coşkuyla kutladı. Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı.
Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu'na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! 'Kahrolsun İsrail' sloganları attılar - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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