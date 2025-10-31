İspanyol Youtuber Beyoğlu'nda Saldırıya Uğradı - Son Dakika
İspanyol Youtuber Beyoğlu'nda Saldırıya Uğradı

31.10.2025 10:40
Beyoğlu'nda motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier Ros, grup tarafından darbedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Bülbül Mahallesi'nde 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle (28), Tarlabaşı'nda bir sokağa girdi. Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye çıkıştı. İngilizce 'Ne' diye cevap veren turist daha sonra motosikltiyle uzaklaşmaya başladı. Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. Turist sokakta ilerlediği sırada motosiklete binen 1 şüpheli ise turisti takip etmeye başladı.

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

İSPANYOL YOUTUBER'I DARBETTİLER

Motosikletliye İngilizce 'Özür dilerim kardeşim' diyen turist, ilerlerken kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Motosikletle turistin önünde duran kişi ise 'Problem yok' diyerek turistin hareket etmesini engelledi. Arkasından gelen şüpheliler ise saldırınca turist motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletiyle kaldırıma çıkan turist, şüphelilerin arkadan saldırması sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan turist cep telefonunu da alarak koşarak kaçtı. Arkadaşı ise şüpheliler tarafından darbedildi.

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

Olayın ardından devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, turisti darbeden 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. N.A.'nın daha önceden poliste 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

"DİKİZ AYNASINA BAKTIM 7 KİŞİ PEŞİMDEN KOŞUYORDU"

İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Valle, "İstanbul'da beni soymaya çalıştıkları videoda olanlar şunlardı. Motosikletimle sokakta tek başıma gidiyordum ve kaskımda bir kamera vardı. Sokaklardan birinde, bir adam kamerayı açık tuttuğumu fark etti ve beni durdurmaya çalıştı. Kamerayı elimden almaya çalıştığını görünce hızlandım. Çıkarken bir arkadaşı bana su şişesi fırlattı ve şişe bacağıma isabet etti. Dikiz aynasına baktım ve peşimden 7 kişinin koştuğunu gördüm; biri motosikletli, diğerleri yaya. Motosiklet sürmede pek iyi değilim ve kontrolüm pek yoktu. Tümsekler vardı ve düşmekten korkuyordum. Çok hızlı gitmiyordum ve sonunda beni yakalamayı başardı. İngilizce bilmiyorum ve tek yapabildiğim 'Üzgünüm kardeşlerim' demek oldu" dedi.

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

"TİŞÖRTÜMDEN YAKALAYIP YUMRUKLAMAYA BAŞLADILAR"

Valle açıklamasının devamında, "Düz bir yolda hızlanmayı başardım ve kaçabileceğimi düşündüm; ama sonra yolun ortasında duran bir kamyonla karşılaştım. Geçemedim, bu yüzden adam motosikletle önüme geçti, bu yüzden çıkamadım. Aniden dikiz aynası tüm adamların koşarak geldiğini gösterdi. Ben de hızlandım, kaldırıma çıktım ve tam çıkarken biri motosikleti yakaladı ve kontrolü kaybettim. Neredeyse 2 kişiyi eziyordum, sonra beni motosikletten düşürdüler. Beni çektiklerinde, tişörtümün arkasından yakaladılar ve yumruklamaya başladılar. Tek yapabildiğim onlardan kaçmaya çalışmaktı. Eli cebinde olan bir adam gördüm. Korktum, bu yüzden bir açıklık bulup kaçtım. Bir camiye giriyordum ve bunu fark etmemiştim bile. Kaçmak için tüm kapıları açmaya çalıştım ama her yer kilitliydi ve köşeye sıkışmış hissettim. Bu yüzden bir duvarın arkasına saklandım, kaydı durdurdum, hafıza kartını çıkardım, arka cebime soktum ve orada düşünmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 10 DAKİKASIYDI"

Youtuber Javier Ros Del Valle, "Bana bir şey olursa beni soyacaklarını ya da bir şey yapacaklarını, en azından ne olduğuna dair bir kanıtımın olacağını düşündüm. Hayatımın en kötü 10 dakikasıydı, beni almaya geleceklerini düşündüm, içeri girmedikleri için şanslıydım, sonra koridorda bir adam gördüm ve yardım istemeye gittim, tercümanla birlikte onunla konuşuyordum, adam çok nazikti. Saklanmak için evini kullanmama izin verdi, bu yüzden oradan ayrıldık ve dışarı çıktığımızda adamların gittiğini gördüm. Benimle eve kadar yürüdü ve neredeyse ezeceğim 2 kişi tekrar motosiklete binmeme yardım ettiler. Ayrıca bana karşı çok naziktiler, yaptığım ilk şey onlara teşekkür edip kaçmaktı. İşlek bir caddeye girdim seyahat sigortam bana yakındaki bir hastaneye gitmemi söyledi. Oraya gittim, kaburgalarım darbelerden dolayı çok ağrıdığı için test yaptılar ve ne olur ne olmaz diye birkaç test yapıp her şeyi kontrol ettiler iyiydim" şeklinde konuştu.

"BENDEN HİÇBİR ŞEY ÇALMADILAR"

Valle, "Motosiklet iyiydi ve benden hiçbir şey çalmadılar. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yakında olup biten her şeyi açıklayan bir video yükleyeceğim. Polis karakolunun içinde saldırganlarla şahsen konuştum ve olan diğer şeyler ama buna ayıracak vaktim yok. Yakında size anlatacağım hepsi bu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
