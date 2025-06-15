Can kaybı şimdiden korkunç boyutlarda! İran-İsrail savaşında bilanço ağırlaşıyor

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 98 kişi artarak 224'e, yaralananların sayısı da 1277'ye yükseldiğini açıkladı.

İRAN'DA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail'in İran saldırısıyla başlayan savaş Tahran'ın misillemeleriyle iyice şiddetlendi. İki taraf da birbirlerine saldırırken can kayıpları arttı. İran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1277 olduğu belirtildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANLARI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca saldırıda Kazemi'nin yardımcısı Hasan Mohaqiq ile komutan Mohsen Baqeri'nin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, batı İran'daki onlarca karadan karaya füze hedefine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı." ifadesine yer verildi.

İRAN HAYFA'YI VURDU

İran'dan akşam saatlerinde İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıda bazı füzelerin kuzeydeki Hayfa ve güneydeki bazı bölgelere isabet ettikleri kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Hayfa'da iki binada yangın çıktığını ve dört kişinin yaralandığını aktardı.

Aynı şekilde güneydeki Lakhish bölgesinde de İran'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı paylaşıldı. Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti bitişiğindeki el-Bire kentinde de hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçasının yangına neden olduğu bildirildi.

Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyinde çok sayıda noktada İran'dan atılan füzeler ile hava savunma sistemlerinden atılan füzelerin gökyüzünde ilerlerken ışık izi bıraktığı görüntüler paylaşıldı.

HALKA "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu saldırıdan bir süre sonra yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi.

NETANYAHU: SAVAŞIN SONUNDA İRAN'DA REJİM DEĞİŞEBİLİR

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız. İsrail'in İran liderliğini hedef alan saldırıları, İran'da rejim değişikliğini mümkün kılabilir. İstihbaratımız İran'ın Husiler'e nükleer silah aktarmak istediğini gösteriyor. Şimdi de Tahran'daki Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanını ve yardımcısını öldürdük.

İran halkı şimdi isyan edip etmeyeceğine karar verecek. İsfahan reaktörünü imha ettik, o tesis olmadan nükleer silah geliştirmeleri imkansız. Nükleer programı ve balistik füzelerinden kaynaklanan İran'ın çifte tehdidini ortadan kaldırma misyonumuzu sürdüreceğiz."

TRUMP: SAVAŞA MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı. ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi. Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

İRAN İSRAİL'E 50 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İsrail ordusu, İran'dan 50 balistik füze ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

"İSRAİL ŞU ANDA ATEŞKESLE İLGİLENMİYOR"

Axios'a konuşan İsrailli yetkili, "İsrail şu anda ateşkesle ilgilenmiyor çünkü henüz tüm hedeflerini gerçekleştirmedi" dedi. İsrail Basını, İsrail'in Tahran'daki örgüt binasına düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve yardımcısının enkaz altında kaldığını ve durumlarının bilinmediğini aktardı.

İSRAİL: İRAN'DAN GÖNDERİLEN FÜZELERİN ÇOĞU ENGELLENDİ

Füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığı paylaşılan açıklamada, İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ordu önceki açıklamasında, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirirken, acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıklamıştı.

İRAN: BİZE SALDIRI OLMAZSA KARŞILIK VERMEYİZ

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "(İsrail'den) Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz." açıklamasında bulundu.

İRAN'DA OKULLAR İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR TATİL EDİLDİ

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi. İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İran'ın misilleme saldırısından önce İsrail güçleri tarafından İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Tahran'da patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.

CAMİLER VE METROLAR SIĞINAK OLACAK

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Camiler halkın kullanımına açık barınaklar arasında yer alıyor, okullar ve metro istasyonları bu gece kullanıma açılmaya hazır olacak" diye konuştu.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 128'E YÜKSELDİ

İran medyası, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 128'e çıktığını bildirdi. 900 kişi ise yaralandı. İsrail'de ise İran'ın misillemesi nedeniyle 742 İsraillinin evsiz kaldığını duyurdu.

İRAN KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Öte yandan İsrail Ordusu, İran'ın yeni bir saldırıya başladığını duyurdu. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada "İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın füze saldırısına başlamasının ardından İsrail Ordusu, vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu.

HAYFA KENTİNE FÜZE İSABET ETTİ

Füzelerin İsrail'in Hayfa kentindeki kritik noktalara isabet ettiği aktarıldı. Kentte düşen füzeler nedeniyle en az 4 kişi yaralanırken; kentten alevler yükseldi. Füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

NETANYAHU: BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Bat Yam kentinde ağır hasar alan bir binaların olduğu bölgeye gitti. Netanyahu burada İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

İSRAİL ENERJİ BAKANINDAN İRAN'A TEHDİT

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Bat Yam kentinde vurulan bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarına karışık vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "İsrail'de yıkılan her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak." ifadesini kullandı. Cohen'in Tahran yönetimine yönelik tehditlerinin ardından İsrail Başbakanlık Ofisinin bakanlara İran konusunda açıklama yapmamaları talimatı gönderdiği bildirildi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.