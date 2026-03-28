İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Gazze’de bir çocuğun yalın ayak bir şekilde ağır bidonlar ile ailesine su taşıdığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'DE ÇOCUK OLMAK

Gazze Şeridi’nde kaydedilen görüntüler, bölgede yaşanan insani krizi bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığı Gazze'de yalın ayak şekilde ağır su kovalarını taşıyan bir çocuğun görüntüleri izleyenlerin yüreğini parçaladı. Çocuğun, bu yaşlarda yaşaması gereken çocukluğunu değil, İsrail saldırılarının yükünü omuzladığı anlar izleyenleri kahretti. Küçük yaştaki çocuğun saldırıların gölgesindeki yaşam mücadelesi, bu vahşet ortamında çocuk olmanın ağırlığını gözler önüne serdi.

ATEŞKES İHLALLERİ SÜRÜYOR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdü. Hastane kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze’nin doğusunda düzenlenen saldırılarda Fehmi ve Said Ömer Kaddum isimli iki kardeş yaşamını yitirdi.

SİVİL YERLEŞİMLER HEDEF ALINDI

Şema Mahallesi’nde evlere açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Aynı bölgede yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara da ateş açıldı ve 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yoğun topçu ateşi gerçekleştirdi. Tank atışlarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı bildirildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 268’e, yaralı sayısı ise 171 bin 995’e yükseldi.

Gazze’de hem siviller hem de çocuklar, süregelen saldırıların ve insani krizin etkisi altında yaşam mücadelesi veriyor.