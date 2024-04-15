İsrail\'den İran\'a savaş çıkarmayacak misilleme planı

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İsrail Savaş Kabinesi'nin, İran'a karşı "acı verici misilleme saldırısı" seçeneklerini ele aldığı ancak bunların bölgesel bir savaşı tetiklemeyeceği öne sürüldü.

Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı. Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü.

ELE ALINAN SEÇENEKLER BÖLGESEL BİR SAVAŞA YOL AÇMAYACAK

Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunulurken, Savaş Kabinesi'nin "ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı" belirtildi.

VERİLECEK KARŞILIĞIN YÖNTEMİ VE ZAMANI KONUSUNDA KARARSIZLIK VAR

İran'a nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenen İsrail'de dün gece savaş kabinesinin toplantısından da sonuç çıkmamıştı. İsrailli yetkililer, saatler süren toplantıda İran'a kesin olarak yanıt verilmesine karar verildiğini ama bunun yöntemi ve zamanlamasıyla ilgili tartışmalar olduğunu aktardı. Bazı savaş kabinesi üyelerinin İran'a hemen yanıt verilmemesinden ve yalnız hareket edilmemesinden yana olduğu kaydedildi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise saldırı ve savunma alanında tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.

ABD SAVAŞ İSTEMİYOR

ABD ve birçok ülke, İsrail'in çok sert bir yanıt vermesinin İran'la doğrudan savaş tehlikesi yaratacağından endişe ediyor. Taraflara itidal çağrıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'ın da, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik bir karşı saldırıda yer almayacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin İsrail'in kendisini savunmasına yardım etmeye devam edeceğini ancak savaş istemediğini söyledi.

İRAN: İSRAİL YANIT VERMEMELİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, İsrail'in Tahran'ın ikinci misillemesinin ne olacağını bildiğini belirterek, "İsrail, askeri karşılık vermemeli" uyarısında bulundu. İravani, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen acil toplantının ardından Amerikan Sky News televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık vereceğine dair açıklamalarıyla ilgili, "Bence bu sadece tehdit, boş söz. Eylem değil. İkinci misillememizin ne olacağını biliyorlar. Bir sonrakinin daha belirleyici olacağının farkındalar" yorumunu yaptı.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İRAN'DAN İSRAİL'E İHA VE FÜZE SALDIRISI

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.