 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik 'Köstebek' operasyonu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik 'Köstebek' operasyonu düzenlendi

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Köstebek' operasyonunda, İsrail istihbarat servisi adına çalışan şüphelilerin Türkiye'deki İsrail ve Filistinli aktivistleri hedef aldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çeşitli miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul\'da İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik \'Köstebek\' operasyonu düzenlendi
02.01.2024 - 16:45,
Abone Ol

İSTANBUL'da, İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen 'Köstebek' operasyonunun detayları ortaya çıktı. İsrail İstihbarat Servisi adına çalışanların, şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, Türkiye'deki İsrail ve Filistinli aktivistleri hedef aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin hedef kişileri takip edip fotoğrafladıkları da ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından İsrail istihbarat servisi Mossad adına Türkiye'de faaliyet yürüten kişiler olduğunu belirledi. Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Arnavutköy, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Esenyurt, Kağıthane, Bakırköy, Başakşehir, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Fatih, Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 143 bin 830 Euro, 23 bin 680 dolar nakit para, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, 1 adet adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyona ait yeni bilgiler de ortaya çıktı. İsrail istihbarat servisi yetkililerinin şüphelilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, savaştan sonra Filistin lehine çalışmalar yapan İsrail ve Filistinli aktivistlerin isim bilgilerini vererek bu kişileri takip etmelerini istediği öğrenildi. Şüphelilerin aldıkları isim bilgileri doğrultusunda hedef kişileri takip ettiği, bazı kişilerin fotoğraflarını çekerek bu kişilere ait bilgileri İsrail ile paylaştığı da saptandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait dijital materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Operasyon, İstanbul, Türkiye, İsrail, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik 'Köstebek' operasyonu düzenlendi - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da İsrail istihbarat servisi için çalışan şüphelilere yönelik 'Köstebek' operasyonu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement