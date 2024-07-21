İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor - Son Dakika
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İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

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İstanbul Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

21.07.2024 14:27  Güncelleme: 14:39
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Aşırı sıcakların etkili olduğu Türkiye'de son dönemde bir çok orman yangını meydana gelirken korkutan bir haber de megakent İstanbul'dan geldi.

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

ENDİŞE YARATAN GÖRÜNTÜ

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, sosyal medyaya düşen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görüldü.

İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
İstanbul\'daki Aydos Ormanı\'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Aydos Ormanı, İstanbul, İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hayri Dere: yakmayın yanarsiniz yolda giderken arabanız yanar eve gelirsin evin yanar mutlaka yaktigin şekilde yanarsın Allah mutlaka ne yaparsın karşılığını verir emin ol 64 2 Yanıtla
  • Mehmet Kurt: yakanların Allah belalarını versin. ölüm cezası verilse üzülmem. yakan yanmalı... 50 2 Yanıtla
  • Tuna güler: Allah Allah oraya güzel otel oluyor mu? 33 14 Yanıtla
    Sercan Caliskan: Otel olmasa bile toki kiptaş falan olur bişeyler 24 14
  • Enis Şahin: Ormanlara asker doldur yakanları kursuna dizssinler ey devletim 40 2 Yanıtla
  • ABDULLAH FARIS BURSA: Yazık ormanlarımıza yazın oray girişleri kapatmak lazım. Hayvanlarda ağaçlarda telef oldı bu sıcaklıda kim sebep oldu yine insan 21 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Arkadaşlar siz ormanlık alanlarda tedbir koruma gibi bir şeyler görüyormusunuz Bu sıcak günlerde asker sahada koruma yapmazmı acaba 13 1 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz: Başlık yanlış alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlemiyor Zenginler ormanın içerisine yerleşim yeri kurmuşlar 11 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Devlet tüm ormanları yanmadan kesip satarak değerlendimeli. Hem ülkenin kasasına nakit girmiş olur. Zaten ormanlarda meyve beren ağaç ta yok 1 7 Yanıtla
  • Şafak türen: üç tane barzo mangal yapacam diye yangın çıkarmıştır 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor - Son Dakika
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