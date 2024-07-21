İstanbul\'daki Aydos Ormanı\'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

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Aşırı sıcakların etkili olduğu Türkiye'de son dönemde bir çok orman yangını meydana gelirken korkutan bir haber de megakent İstanbul'dan geldi.

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ENDİŞE YARATAN GÖRÜNTÜ

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, sosyal medyaya düşen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görüldü.