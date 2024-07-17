Yıldız Sarayı 100 Yılın Ardından Müze Olarak Açılıyor

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Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan kabile, ilk kez görüntülendi

Melihcan ÇALIŞKAN-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz Cuma günü müze olarak açılışı yapılacak Yıldız Sarayı'nda, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız tarafından restorasyon çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Sarayın İstanbul'daki 3 büyük saraydan biri olarak öne çıktığını belirten Yıldız, "Önümüzdeki Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçisiyle buluşacak. Cumartesi sabahından itibaren de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ziyaretine açık olacaktır" diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak açıyor. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrasında, Yıldız Sarayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz Cuma günü açılacak. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız restorasyon çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda 'Büyük Mabeyn Köşkü', 'Çit Kasrı', 'Küçük Mabeyn Köşkü' ve 'Harem Dairesi' başta olmak üzere birçok yapı tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Sultan II. Abdülhamid'in hayatına ve kişiliğine ışık tutan eserler ilk kez görülecek. Sultan Abdülhamid ile özdeşleşen, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük kütüphane ve marangozhanesi olma özelliği taşıyan yapılarla, Yıldız Albümleri arasından seçilen fotoğraflar da ilk kez tarih ve sanat meraklılarıyla buluşacak.

II.ABDÜLHAMİD 33 YIL BU SARAYDA YÖNETTİ

Tarihi önemiyle öne çıkan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid tarafından yaklaşık 33 sene devletin yönetim merkezi ve ikametgah olarak kullanıldı. Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını dış dünyaya kapattı.Yıldız Sarayı, Cumhuriyet'in ilanını takip eden 1924 yılında 'Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi. 1946'dan itibaren uzun bir dönem 'Harp Akademileri' olarak kullanıldı. 1978 yılında Kültür Bakanlığı çatısı altında hizmet verdi. 2015 sonrasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde hizmet veren saray, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı makamının tensipleriyle Milli Saraylar Başkanlığı'na devredildi. Kapsamlı bir restorasyon süreci geçiren Yıldız Sarayı, uzun bir aranın ardından müze olarak kapılarını halka açmaya hazır hale getirildi.

'BÜYÜK MABEYN', 'HAREM' VE 'HAMİD BAHÇESİ'

Yıldız Sarayı'nda ilk defa ziyarete açılacak bölümler arasında 'Büyük Mabeyn Köşkü' dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı köşk, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu. Dönemin saray yaşamını yansıtması bakımından merak uyandıran 'Harem Bölümü' de ilk kez gezilecek alanlar arasında yer alıyor. Tarihte 'Hamid Bahçesi' olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla dikkat çeken bahçe de müzenin görülebilecek bölümleri arasında yer alıyor. İlk defa görülebilecek yapılar arasında 'Limonluk', 'Hamam', 'III. Selim Çeşmesi', 'Ada Köşkü' ve 'Cihannüma Köşkü' de bulunuyor.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE DÖNEMİNE AİT ESERLER İLK DEFA SERGİLENECEK

Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen Sultan II. Abdülhamid'e ve döneme tanıklık eden eserler modern sergileme düzeniyle hazır hale getirildi. Düzenlemeler çerçevesinde Osmanlı döneminde elçi kabullerinde kullanılan 'Çit Kasrı' nda Sultan II. Abdülhamid'in kişisel eşyaları ve kendisine verilen diplomatik hediyeler de görülebilecek. Saray'ın 'Hususi Dairesi' olarak adlandırılan bölümünde de Yıldız Albümleri'nden seçilen tarihi fotoğraflar sergilenecek. Yıldız Sarayı, Pazartesi hariç tüm günler ziyaret edilebilecek.

"İSTANBUL'DAKİ 3 BÜYÜK SARAYDAN BİRİ"

Basın toplantısında konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Bu saray İstanbul'daki 3 büyük saraydan bir tanesi. Bugüne kadar ziyaretçisiyle, toplumla buluşamamış bir saraydı. Çeşitli vesilelerle sık sık kamuoyunun gündemine gelmiş bir saray. Yaklaşık 100 yıldır kapalı olan bir sarayın toplumla buluşmasından bahsediyoruz. Bu sebeple tekrardan heyecanımızın altını çizmek istiyorum.Yıldız Sarayı, 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumları idaresinde farklı misyonlarla ve farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Bu nedenle esas olarak ziyarete açılamamış bir saraydır. Uzun yıllar belli kısımlarında bazı çalışmalar yapıldı fakat takdir edersiniz ki her kurumun, birbirinden farklı işletme düzenleri, restorasyon pratikleri ve imkanları var. Bu sebeple bu çalışmalar bir yeknesaklık kazanamamıştı ve toplumumuzdan uzak kalmıştı" dedi.

"SARAY BÖLÜMÜNÜN RESTORASYONUNU BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK"

Yıldız, "2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Yıldız Sarayı'nın o tarih itibarıyla 8 farklı kuruma dağılmış yapıları ve alanı biraraya getirildi. İlk çalışma o zaman yapılmıştı. Ardından 2018 yılında Milli Saraylar Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı idaresinde bir kültürel miras kurumu olarak yapılandırılmasının ardından bu çalışmaları Milli Saraylar Başkanlığı devraldı.Bu nokta ülkemiz için tarihi bir noktadır.Çünkü ülkemizin en önemli saray müzelerinden bir tanesinin biraraya gelmesinin ikinci adımı bu restorasyon faaliyetleri olmuştur. 5.5 yıldır burada yüzlerce arkadaşımızın gayretleriyle yürütülen restorasyon çalışmalarında çok önemli bir aşamayı geçmiş durumdayız.Saray bölümünün restorasyonunu büyük oranda tamamlamış durumdayız" edi.

"100 YILIN ARDINDAN CUMARTESİ SABAHI ZİYARETE AÇIK OLACAK"

Yıldız, "Bu restorasyonla birlikte sarayın ziyaretçiyle nasıl buluşacağını ifade eden tefriş çalışmalarımız ve müzecilik çalışmalarımız da tamamlanmış bulunmaktadır.Şunu memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki, inşallah önümüzdeki Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Yıldız Sarayı 100 yılın ardından ziyaretçisiyle buluşacak. Cumartesi sabahından itibaren de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ziyaretine açık olacaktır" dedi.

"GİRİŞ ÜCRETİ TESPİT ETMEDİK"

Müze ücretiyle ilgili de bilgi veren Yıldız, "Milli Saraylar'a ait mekanlar ilk açıldığında belirli bir süre ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Şu an burayla ilgili bir giriş ücreti tespit etmemiş durumdayız ama vatandaşlarımız için her zaman bir Müzekart kolaylığımız var. Milli Saraylar'a ait mekanlar Müzekart ile gezilebiliyor, bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz" dedi.