İYİ Parti Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısını İnceledi
İYİ Parti Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısını İnceledi

16.04.2026 18:01
İYİ Parti heyeti, okul saldırısında görevden alınan yöneticilerin nedenlerini sorguladı.

(KAHRAMANMARAŞ) - İYİ Parti heyeti, okul saldırısının gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "İYİ Parti'nin temsilcileri olarak şunu sormak zorundayız: Bir ay önce bu okulun yöneticileri neden görevden alınmıştır? Okulun müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri neden görevinden alınmıştır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görevlendirdiği İYİ Parti heyeti, okul saldırısının gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Hayet, hastanede yaralı öğrencileri ziyaret etti ve ailelerle görüştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şunları kaydetti:

"Bir poligonda Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu bildiğimiz veya söylenen bir poligonda silah atış talimi yapabilir. 15 yaşında bir çocuğun eline bir silah nasıl verilir de eğitim yaptırılabilir? Bu çocuğun bazı psikolojik sorunlarının olduğu biliniyor, konuşuldu, paylaşıldı. Ailesi tarafından paylaşıldı. Okuldaki yönetim bu konuda hassasiyet gösterip ilgilileri uyardı. Aynı zamanda aileyi de uyardı. 'Tedbir alın gerekeni yapın' dedi. Ama gereken yapılmadı. ve taammüden son derece profesyonelce planlı bir şekilde okul basıldı ve ne yazık ki masum yavrularımız, küçücük çocuklar ve onları korumak için hayatını feda eden onların üzerine kapanan bir öğretmenle beraber hayata veda ettiler. Biz bunun arkasında durmak zorundayız."

"Bir ay önce bu okulun müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri neden görevinden alınmıştır?"

Başka bir sorun daha var. Biz bir milletvekili olarak İYİ Parti'nin temsilcileri olarak şunu sormak zorundayız. Bir ay önce bu okulun yöneticileri neden görevden alınmıştır? Okulun müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri neden görevinden alınmıştır? Şimdi biraz sonra soracağım ailelere, neden alınmıştır? Okulu yıllardır tanıyan, haklarında hiçbir şikayet bulunmayan, okulun bütün ayrıntılarını bilen ve bu çocuğun okulda bu katliamı bu felaketi gerçekleştiren çocuğun bütün ayrıntılarını bilen okul yönetimi neden bir ay önce görevden alınmıştır? Diyorlar ki işte tanıkları burada, 'Eski yönetim bu çocuğun durumunu bildiği için ilgili yerleri uyardı, ikaz etti, hatırlattı, aileye uyardı. Hem okulda hem dışarıda psikoterapisi yapıldı. Bu çocuk sabahtan akşama oyun konsolu önünde vakit geçiren bir çocuktu. Okulda sıkıntıları vardı ve son derece haklı ve yerinde bir davranışla okula girerken bu çocuğun haftalardır üzerinde bulunan çantaları aranıyordu okul yönetimi tarafından' doğru mu? Soracağım biraz sonra size. Peki ne oldu? Eski yönetim görevinden alındı bunun da peşinde olacağız. Niye aldınız eski yönetimi görevinden? ve ondan sonra bu katliam gerçekleştirildi.

"Bir takım politikalara milleti ikna edecek bir takım ifadelerle geçiştirecek bir parti değiliz"

Yanımızda Okul Aile Birliği Başkanımız var. Velilerimiz var. Biz millet adına siyaset yapıyoruz. ve milletle beraber onların konuşan dili gören, gözü işiten kulağı olmak için Ankara'dayız. Bir takım politikalara milleti ikna edecek, bir takım ifadelerle geçiştirecek bir parti, bir siyasi ekip değiliz biz. Tek tek araştırıp milletin gündemini Ankara'nın gündemine taşımak için buradayız."

Çömez'in "Soruyorum Okul Aile Birliği Başkanımıza. Bunların olabileceğini öngördünüz mü? Sıkıntılar var mıydı burada" şeklindeki sorularına  Okul Aile Birliği Başkanı, şöyle yanıt verdi:

"Tabii ki biz bu olayı öngöremeyiz ama bu okulun müdürü, idarecileri, tüm öğrencilerini birebir tanıdığı için her gereken önlemi alıyorlar. Burada güvenlik yoktu. Ama müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tüm veliler bilir, her sabah dışarıda okul çıkışlarında dışarıda eski müdür yardımcısından eski müdür yardımcısından bahsediyorum. Çiğdem hocam öyle, bütün kız öğrencilerle ilgili her şeyi bilir. 5 tane öğretmen ve yönetim değişti."

İYİ Partili Çömez, "Şimdi sizin bu okula güvenlik görevlisi temin edilmesi için bir çabanız oldu mu? Bir gayretiniz oldu mu?" sorusuna Okul Aile Birliği Başkanı, "Evet oldu ama hiçbir okula zaten güvenlik verilmiyor denildi. Biz kendi aydan toplayarak veya yardımda olmak isteyenlerle yapmak istediğimizde yasak denildi. Bulamıyoruz ki temizleyecek. Temizleyecek temizlikçi yok" diyerek yanıt verdi.

"Bu okulu bu şartlar altında nasıl güvenli hale getireceksiniz"

İYİ Partili Çömez, şöyle devam etti:

"Bakın o kadar önemli bir şey söylüyor ki okul aile birliği başkanımız diyor ki 'bu okulda bir güvenlik görevlisi yoktu.' 'Biz çocuklarımızın emniyetini temin edebilmek için aramızda para toplayalım, bir güvenlik görevlisi gönüllülerle istihdam edilsin, okul bunu alsın, burada görevlendirsin' dedik, 'müracaat ettik ama kabul edilmedi' diyor. Bakın son derece önemli bir şey söylüyor. Yanı sıra burada bir velimiz var... Bu okulu bu şartlar altında nasıl güvenli hale getireceksiniz ve bunca yavrunun travmasını nasıl üstesinden geleceksiniz? Yani öyle vahim şeyler anlatılıyor ki ben bugün arkadaşlarımızla grup genel başkan yardımcımız, vekillerimiz başkanımızla beraber çok ciddi çalışmalar yaptık. ve bu çalışmaların belki de çok küçük bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz."

Elimizdeki bilgiler ve belgeler hakikaten hepimizin üzerinde durup düşünmesi gereken şeyler. Bu itibarla önümüzdeki günlerde bir komisyon kurulacak Meclis'te. Elbette biz de orada aktif görev alacağız, çalışacağız ama şunu söyleyelim. Bu konuya dair müteahhit defalar hem Meclis'te konuştuk hem de araştırma soru önergeleri verdik. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmaların hiçbirisine iktidar ne diyor bunlar? Ne kadar ciddi bir problem var diyerek kulak kabartmadı, dikkate almadı."

"Gerçekten çok kötü günlerden geçiyoruz"

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, şunları kaydetti:

"Bir öğretmenimizi ve yavrularımızı ufacık yavrularımızı kaybettik, yaralılarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Ailelere başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Gerçekten çok kötü günlerden geçiyoruz. Emin olun bu okul güvenliği hadisesini hiç durmadan Mecliste dile getiren vekillerinizden biriyim. Kaç kere Yusuf Tekin Bey'e okul güvenliğinin olmadığını anlattım. Şimdi çoğunlukla bazı okullarda İŞ-KUR'dan ve şeyi olmayan, tecrübesi olmayan yetkisi olmayan kişiler görevlendiriliyor bazı okullarda. Hatta onlara öneride de bulunduk. Dedik ki 'Tabii ki bu konuda tecrübeli ve sertifikası olan güvenlik görevlilerine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bu eski uzman çavuşlar ki onlar birçok olayları yaşadıkları için belli okullarda en azından bunlar görevlendirilsin' dedik. Hiçbir şey duymuyorlar. Aynı şekilde görevliler için de bunlar geçerli."

"Sosyal çözülmenin olduğu bir zamanda bunları yaşayacağımızı az çok görüyorduk"

Bakın alarm veriyordu okullar. Bu şiddet olayları bir noktada bulaşıcıdır. 2 gün önce Siverek'te olay oldu. Sonra Maraş'ımızda bu olayla hepimiz yüz yüze geldik. Bir başka birkaç ilde daha ihbarlar ortaya çıktı. Bu kadar eğitim sisteminin çöktüğü bir zamanda aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel bu kadar dejenere olduğu bir süreçte ve sosyal çözülmenin olduğu bir zamanda bunları yaşayacağımızı az çok görüyorduk. Ama bir tedbir alındı mı hayır. Her şey olay olduktan sonra mı olacak bu ülkede? Her konu olay olmadan bir çare üretilmiyor. Yine ne kadar üretileceğinden de emin değiliz. O yüzden takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu konunun İYİ Parti olarak takipçisiyiz. ve araştırma komisyonundan sonra da veya bu eksiklikleri, bu sıkıntıları eğitimdeki sıkıntıları ve okul güvenliği konusunda ki okul güvenliği sadece böyle olaylar da değil. Çeteleşmeler var dışarıda. Akran zorbalığı içeride zaten sıkıntılar. Çok yaşanan bir süreçte, bir de böyle 5 tane silahı alıp gelebilen bir öğrenciden söz ediyoruz. Bu hale nasıl geldik?"

"Türkiye'de 32 milyon kişi de silah olduğu biliniyor"

İYİ Partili Sunat, silah ruhsatlarıyla ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bu konular üzerine çok eğildiğimizi bilmenizi istiyorum. Bakın Türkiye'de 32 milyon kişi de silah olduğu biliniyor. Bunun yüzde 85'i ruhsatsız. Bir de diğerleri ruhsatlı olanın da sayısı maşallah bol. Nedir bu? Bu kadar bireysel silahlanmanın doğru olmadığını ifade ettik. Bunun üzerine yine gideceğiz. ve şekilde dijital ortamlarda, sosyal platformlarda bu çocukların bazı oyunlarla bazı telegram gibi platformlarda birbirlerini teşvik ettiği birbirlerini bir şekilde uyardığı gözüküyor. Yani ortaya çıkan sosyal medyada da paylaşılan mesajlara bakıldığında gerçekten konunun çok vehamet içerdiğini hepimiz görüyoruz. Bunlar bizim evlatlarımız. O yüzden biz üzerimize düşen ne varsa yapacağımızı ifade etmek isterim."

"Sakın ola psikolojisi bozulmuş bir çocuğun yapmış olduğu münferit bir eylemdir demeyin"

Tekrar söz alan Turhan Çömez, bu konunun bütün boyutuyla ele alınması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara buradan sesleniyorum: Sakın ola, 'Psikolojisi bozulmuş bir çocuğun yapmış olduğu münferit bir eylemdir' diyerek bu işin üstesinden gelemezsiniz. Bu işi kapatamazsınız. Ben buradan bir kaç soru soracağım. Bakın kamera görüntüleri, o kamera görüntüleri olay anına kadar vardı. Fakat ilk patlamanın ya da ilk ateşin ardından okul yönetimi haklı olarak 'Acaba bir elektrik arızası mı var, patlama mı var' diyerek kameraları da kesen elektrik sistemini kapattı. Peki sorum şu; normal şartlar altında kamera görüntülerinin kesintisiz güç kaynağı vardır. Elektrik kesilse bile kamera görüntüleri kayda almaya devam eder. Şimdi soruyorum burada Milli Eğitim Bakanlığı'na size bu konuda bir talep geldi mi? Para istediler mi? Şu okulun kameraları doğru düzgün kayıt yapsın diye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan para istendi mi? Soruyorum. Cevabınız ne oldu? Ben ne yapıldığını da biliyorum. Cevabında ne olduğunu biliyorum ama buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyorum."

"Olayın öncesinde okula gelip gözcülük yapan insanlar var mıydı yok muydu?"

İçişleri Bakanlığı'na soruyorum: Sayın Bakan, Emniyet Teşkilatı, Emniyette görevli olan müdürlerimiz, birimlerimiz çoluğunu çocuğunu alıp emniyetin poligonlarında atış talimi yaptırabilir mi? 14 yaşında bir çocuk emniyetin poligonunda nasıl olur? Nasıl olur da silah talimi yapabilir? ve bu çocuk yine babanın ifadesine göre 'Başkaları yapıyordu ben de gidip yapayım' diyor. Demek ki daha çok vahim şeyler de var. Bir başka ayrıntının daha dikkatini çekmek istiyorum.

Yine bu soruyu İçişleri Bakanlığı'na soruyorum: Sayın Bakan kamera görüntüleri olay anına kadar elinizde. O görüntüleri iyi inceleyin. Bir daha söylüyorum o görüntüleri iyi inceleyin. Acaba olayın öncesinde okula gelip okulda bir anlamda dolaşan gözcülük yapan, kasklı ve kameralı insanlar var mıydı, yok muydu? Ben soru soruyorum sadece millet adına. Bakın çok önemli bir ayrıntının altını çiziyorum. Daha çok sorumuz var söyleyeyim size. Çok fazla sorumuz var. ve onun için buradayız. Yüreğimiz yanık, öfkeli de konuşuyoruz ama onun için buradayız.

Milletle beraber bu olayların takipçisi olacağız. ve elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri komisyonda sorumluluların karşısına çıkartacağız ve hesap soracağız."

Şenol Sunat, muhalefet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısını İnceledi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İYİ Parti Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısını İnceledi - Son Dakika
