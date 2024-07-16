İzmir\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

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İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birli Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde ellerinde Türk bayraklarıyla Konak meydanında toplanan vatandaşlar, şehitleri için dua etti.

İzmirliler, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Konak Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Vekili Altan İnanç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside konseri düzenlendi. Etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları alanda kurulan dev ekrandan izlendi.

Anma töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "8 yıl önce yine bir Temmuz günüydü. Hepimiz sıradan bir 15 Temmuz sabahına uyanmıştık ve yine sıradan bir 15 Temmuz akşamına kavuştuğumuzu zannediyorduk. Bu millet en uzun Temmuz gecesine kavuşmuş olduğunu nereden bilebilirdi. Bu millet, tarihte görülmemiş büyük bir ihanetle karşı karşıya geleceğini nereden bilebilirdi. Elbette bilemezdi ancak o gece bu ihanetle üzerine yağan bombalarla, mermilerle karşılaştıktan sonra olayın gerçek yüzünü çok iyi fark etti. 15 Temmuz 2016, iki yönüyle tarihimizde derin izler bırakacak şekilde kazındı. İnancına bir saldırı olduğunda bu millet canını seve seve feda etmeye hazırdı." dedi.

'BU MİLLETİ BİR DE İÇERİDEN ÇÖKERTMEYİ DENEDİLER'

Milletin kendisine yol gösteren bir lideri bulunduğunu ve onun arkasından yürüyerek bu ihaneti bastırdığını belirten Vali Elban, "Aziz milletimizin feraseti, vatan sevgisi, imanı sayesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi güçlü liderliği sayesinde bu millet tarihe yeni bir destan, kahramanlık hikayesi yazdı. Öbür tarafta ise tarihimize kapkara bir leke de oldu. Bu milleti bir de içeriden çökertmeyi denediler. Ancak milletimizin feraseti sadece dışarıdan gelen saldırıları bertaraf etmek püskürtmek üzerine kurulu değil. Onların o mübarek refleksi, içeriden gelen ihanet, saldırıyı da bertaraf etmeyi bileceğini de gösterdi." diye konuştu.

DAĞ: İHANET ÇETESİNİN 40 YILLIK PLANI BİR GECEDE MİLLETİMİZ TARAFINDAN YERLE BİR EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Burada geçmişini bilmeyen geleceğine sahip olamaz düsturuyla dün omuz omuza neler başardığımızı hatırlayıp, geleceğe sağlam adımlarla hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Tarih boyunca benzeri görülmedik badireler atlatmış, necip milletimiz koşullar ne olursa olsun yaşadığı sürece kesinlikle seyirci kalmamıştır. Asırlık cumhuriyetimizde askeri, ekonomik ve siyasi birçok saldırıya maruz kaldık. Bunlar neredeyse her on yılda bir tekrarlanan darbelerle devam etti. Bunlardan bir tanesi emperyalizmin uşaklığını yapıp 40 yıldır devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi sergilenmiştir. 100 yıl önce 9 Eylül'de Yüzbaşı İbrahim'in şuraya Türk bayrağını diktiği gibi bu meydanda da İzmirliler Türk bayrağını birilerine indirmedi. İhanet çetesinin 40 yıllık planı bir gecede milletimiz tarafından yerle bir edilmiş, tarumar edilmişti. Milletimizin sinesinden çıkardığı öz evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu milletin nasıl sahip çıktığını, bu millete nasıl liderlik yaptığını 15 Temmuz gecesi hep birlikte yaşadık ve gördük." ifadelerine yer verdi.

SAYGILI: BÜYÜK MÜCADELEYİ BİR KEZ DAHA YAD ETMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK

Büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ordumuza kadar sızan, devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz eden Fetullahçı teröristler istiklalimize, istikbalimize ve irademize kastetmek istediler. Türkiye'yi teslim almak için her şeyi düşünmüş, her şeyi hesaplamışlardı. Şehadetle ve gazilikle girdiği Anadolu topraklarında ecdadının emanetini yere düşürmeyecek, ezanlarını susturtmayacak, bayrağını indirtmeyecek, haysiyetini çiğnetmeyecek vatan evlatlarını hesaplayamadılar." dedi.

İNAN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDEKİ İKİNCİ HALK DEVRİMİDİR

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konuşmasında, "8 senedir 15 Temmuz'u burada birlikte anıyoruz. Bizim 15 Temmuz anmalarımızdan rahatsız olanlar var. Katılmayan partiler var. Fazla görenler, işi hafifletmek hatta unutturmak isteyenler var. Önce acıyı unutturuyorlar, sonra aynısını tekrarlıyorlar. Bu nedenle 15 Temmuz'u asla unutmayacağız. Çocuklarımıza ve bizden sonrakilere tüm detaylarıyla, her yıl daha fazla gayretle anlatacağız. 15 Temmuz 2016'da 'Milli Demokratik Halk Devrimi' gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ikinci halk devrimidir." sözlerine yer verdi.

ŞAHİN: BOZKURT İŞARETİNE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Bir hafta önce bir maçta bir futbolcu bozkurt işareti yaptı. Dünya ayağa kalktı. Meğer haçlı saldırıları devam ediyormuş. İsrail'e silah, Müslümana bisküvi veren dünya, Müslümanın ufacık işaretinde dünya ayağa kalktı. Sadece bir bozkurt işaretine tahammül edemiyorlar." dedi.

Etkinlik, saat 00.13'te Türkiye genelinde aynı anda okunan selanın ardından sona erdi.