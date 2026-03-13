İzmir'de Kadın ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar Güçleniyor - Son Dakika
İzmir'de Kadın ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar Güçleniyor

13.03.2026 10:41
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların güçlenmesi ve çocukların gelişiminin desteklenmesi amacıyla son iki yılda sosyal hizmetlerden eğitime, üretimden katılımcı yönetime kadar birçok alanda kapsamlı projeleri hayata geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kapsayıcı ve eşitlikçi İzmir hedefi doğrultusunda kadın ve çocuklara yönelik projeler hız kazandı. Son iki yılda kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artıran, çocukların hak temelli ve kapsayıcı hizmetlere erişimini güçlendiren çok sayıda uygulama devreye alındı.

Bostanlar ile hem dayanışma hem ekonomik güçlenme

Kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi amacıyla üretim modelleri hayata geçirildi. Kadınların kendi mahallelerinde hem dayanıştığı hem kendi ürünlerini ektiği Mahalle Bostanları, dört mahalleye ulaştı ve yüzlerce kadını üretim sürecine kattı. Kadifekale'de yürütülen Güçlendirme Tohumları projesiyle de kadınlar kaktüs ve sukulent üretimi yaptı.

Mahalle Mutfağı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Evka-2 Mahallesi'nde kadınlara yönelik Mahalle Mutfağı projesini de başlattı. Mahalle Mutfağı, kadınların hem birlikte yemek yapabileceği hem de sağlıklı yaşam kültürüyle ilgili eğitimler alabileceği bir dayanışma alanı olarak kurgulandı.

Kadınların sosyal destek ve güçlenme mekanizmalarına dahil edilmesi amacıyla Güçlenme Durakları projesi hayata geçirildi. Güçlenme Durağı Mobil Kuaförlük Hizmeti kısa sürede sekiz mahallede 330 kadına ulaştı. Ücretsiz saç kesimi ve fön hizmeti alan kadınlar, daha sonra uzman personel tarafından kadın sağlığı, kadın hakları, yasal haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgi alıyor.

Gönüllülük atağı

Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini hedefleyen Eşit İzmir Gönüllü Projesi başlatıldı. Proje; 18 yaş üstü yurttaşların gönüllülük esasına dayalı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına katılmasını amaçlıyor. Tercüme, atölye, saha çalışması, sosyal medya, proje ve kampanya yönetimi gibi birçok alanda gönüllülük imkanı sunan program kapsamında kadınlardan başvurular alındı, mülakat ve eğitim süreçleri tamamlandı.

Meslek Fabrikası, kadınların hayatına dokundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası ile ücretsiz mesleki eğitimler, sektör iş birlikleri ve istihdam yönlendirme çalışmalarıyla bütüncül bir sosyal üretim modeli olarak öne çıkıyor. Özellikle kadın ve gençlerin gelişimine katkı sağlayan Meslek Fabrikası; 15 ilçede, 29 kurs merkezinde, yaklaşık 35 alanda ve 215 branşta ücretsiz mesleki eğitim sunuyor. İki yılda 985 kurs açılırken, 18 bin 952 kursiyer eğitim aldı. 11 bin 304 kursiyer belge almaya hak kazandı. Halihazırda 80 kursta 1250 kursiyer eğitime devam ediyor.

Güzelbahçe ve Osmangazi'deki kurs merkezleri 2024 yılında, Mobilya Akademi, Karabağlar Aydın Kurs Merkezi ve Toros Kurs Merkezi 2025'te açıldı. Bu yıl ise Torbalı Kurs Merkezi ve Seferihisar Kurs Merkezi'nin hizmete alınması planlanıyor.

Mobil İstihdam Başvuru Noktası

Meslek Fabrikası istihdam süreçlerini de takip ediyor. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile iki yılda 22 bin 417 kişi işe yönlendirildi, 916 kişi istihdama kazandırıldı. 2025'te Mobil İstihdam Başvuru Noktası hayata geçirildi. 589 kişi dijital istihdam platformuna üye yapıldı. Vatandaşlara özgeçmiş oluşturma ve iş başvuru danışmanlığı verildi.

Meslek Fabrikası; Roman Gençlerin İstihdamı, Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri, Yarının Köyleri, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar, Altın İğne, Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama, Adettendir Üretiyoruz, GİKA- Girişimci Kadınlar projelerini de hayata geçirdi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın çalışmalarına yönelik temel politika çerçevesini oluşturan 2025–2027 Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladı. Plan; Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmet alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini yerleştirmeyi hedefliyor.

Şiddet, Taciz ve Mobbinge Karşı Sıfır Tolerans Belgesi kapsamında da kurum içinde şiddet, taciz ve mobbinge karşı net bir duruş ortaya konuldu. Belge ile çalışanlara düzenli eğitimler verilirken, başvuru ve bildirim mekanizmaları güçlendiriliyor ve her çalışan için güvenli ve eşit bir çalışma ortamı kurumsal bir kültür haline getiriliyor.

İklim Dayanıklılığı Programı kadın ve çocuklarla güçleniyor

ICLEI iş birliğiyle yürütülen Toplumlar için İklim Dayanıklılığı Programı kapsamında Kadifekale'de kadınların iklim uyum süreçlerine aktif katılımı sağlandı. Program çerçevesinde 192 metrekare fide serası kuruldu. Çocuklara iklim ve toplumsal dayanıklılık eğitimi verildi.

Karar alma süreçlerine katılıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadınların karar alma süreçlerine katılımını ve kentsel hizmetlere eşit erişimini esas alan bir yerel yönetim modelini hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ile 2027 yılına kadar sürecek bir iş birliği protokolü imzalandı, ayrıca kurum içi kapasite geliştirme eğitimleri düzenlendi. Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) ile yürütülen "Eşitlik için Gençlik" projesi kapsamında da genç kadınların yerel karar süreçlerine katılımını güçlendirmek amacıyla forum ve odak grup çalışmaları gerçekleştirildi. "Kadınlar için Bir Mola" programı başlatıldı. 2 bin 500 kadın körfez turuna, 495 kadın kültür turlarına, 632 kadın ise deniz gezilerine katıldı.

Hak temelli eğitimler, atölyeler ve seminerler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hak temelli eğitimler düzenlerken toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 1738 eğitim ve iş birliği çalışması yürüttü.

Çocukların üstün yararını gözeten çalışmalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni esas alarak kapsayıcı ve eşitlikçi hizmetler yürütüyor. Çocukların ve ailelerin aktif katılımını esas alan sosyal, kültürel ve eğitsel programlar kapsamında müze gezileri, resim sergileri, sokak etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, 23 Nisan kutlamaları, sinema gösterimleri, tarihi geziler, vapur turları yapılıyor.

Ebeveynlerin bütçe dostu, çocukların "yuva"sı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri de binlerce çocuk ve ebeveynin yaşamına dokunuyor. Merkezlerin sayısı iki yılda 22'ye çıkarıldı. 2026 yılında sayısının 30'a çıkarılması hedeflenen merkezlerde, 36-66 ay arası 1600 çocuğa hizmet sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla ülkenin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak Yuvamız İzmir'de geçen yıl yüzde 50 indirim uygulandı ve aylık ücretler 10 bin liradan 5 bin liraya düşürüldü. 2025-2026 döneminde yine Başkan Tugay'ın talimatıyla aylık ücret 4 bin TL oldu.

İzmir Çocuk Meclisi

İzmir Çocuk Meclisi, çocukların yerel yönetime katılımını sağlayan aktif bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Meclis bünyesinde Kentsel Haklar, Doğa ve Ekoloji, Sosyal Etkinlik Planlama, Bilgi ve Teknoloji, Genç ve Ergen Katılımı komisyonları oluşturularak çalışmalar yürütülüyor.

Çocuk Merkezleri ile sahada bütüncül gelişim modeli

Kent genelinde bulunan sekiz Çocuk Merkezi, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik akademik, sosyal, kültürel ve duygusal gelişim destek programları sunuyor. Ayrıca 36-53 ay arası çocuklar ve ebeveynleri için Menemen Çocuk ve Ebeveyn Etkinlik Merkezi faaliyet gösteriyor. Merkezlerde akademik destek programları, STEM ve robotik kodlama, yabancı dil eğitimleri, sanat ve müzik atölyeleri, spor ve hareket programları, çocuk hakları atölyeleri, psikososyal destek hizmetleri, ebeveyn eğitimleri sunuluyor.

