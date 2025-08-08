İzmir'de Su Kesintisi Bidon Satışlarını Artırdı - Son Dakika
İzmir'de Su Kesintisi Bidon Satışlarını Artırdı

08.08.2025 13:37
İzmir'deki su kesintileri nedeniyle vatandaşlar bidon alımını artırdı, satışlarda %100 artış kaydedildi.

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan dönüşümlü ve planlı su kesintisi, bidon satışlarını artırdı. Kentte Çeşme ile 12 merkez ilçedeki su kesintileri sürüyor.

BUGÜN DE 4 İLÇEDE SU KESİNTİSİ VAR

Planlama kapsamında bugün de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen mahallelerde saat 23.00 itibarıyla su kesintisi başlayacak. Kesinti yarın sabah 05.00'te sonlandırılacak.

PLASTİK BİDONLARA TALEP ARTTI

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor. Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı. Gıda Çarşısı'nda plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, AA muhabirine, vatandaşın kesintilere karşı su stoku yapmak için bidon almaya başladığını söyledi.

"BİDON SATIŞINDA YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR"

Bidon satışlarında ciddi yükseliş olduğunu kaydeden Boğa, "Vatandaşımız daha çok musluklu bidon alıp, suyu stoklayıp rahat kullanmayı planlıyor. Bidon satışında yüzde 100'ün üzerinde artış var. Su kesintisinin saatleri ve fazlalığının bunu daha da artıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar da 20 litreden başlayarak 220 litre kapasiteli olanlara kadar bidon sattıklarını belirtti. Vatandaşların genellikle 20 ve 30 litrelik musluklu bidon tercih ettiğini anlatan İhtiyar, "Satışlarımız ikiye katlandı" dedi.

"SUYUN BİLİNÇLİ TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"

Bidon alan vatandaşlardan Esma Usluer de suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "İzmir'deki su kesintilerinde önlem almak için bidon aldık. Bu yaz sıcağında maalesef kuraklık kendisini gösteriyor. Toplum olarak bilinçli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, izmir

