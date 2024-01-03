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Kafes-28 Operasyonuyla 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kafes-28 Operasyonuyla 56 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-28' operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonda yakalanan şahısların suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

Kafes-28 Operasyonuyla 56 Şüpheli Yakalandı
03.01.2024 - 10:16,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi bülten ile aranırsa aransın halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il emniyet müdürlüklerince İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 operasyonları düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şahısların suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı."

Yerlikaya, emniyet güçlerinin taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "Bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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