Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonucu İnşaat İzinleri Arttı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde başlatılan konut seferberliği yapı ruhsatlarında da etkisini gösterirken geçen yıl bu bölgede alınan inşaat izni sayısı 68 bin 202'ye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarına hız verildi.

İnşaat izni olarak da tanımlanan ve yapımına başlanacak konutlar için alınması zorunlu belge niteliğindeki yapı ruhsatına dair son veriler, bölgedeki inşaat seferberliğinin işareti olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin birinci yıl dönümünde bölgedeki anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini söylemişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yakın zamanda 46 bin konutun teslim edildiğini, diğer yapılan konutlar için teslimatların sürdüğünü ifade etti.

Özhaseki, bu ay içinde verilenlerle anahtar teslimi yapılan konut sayısının 75 bini bulacağını bildirdi.

Ruhsatlarda 2023'ün son çeyreğinde büyük artış

Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da geçen yıl boyunca toplam 68 bin 202 daire için yapı ruhsatı alındı.

Deprem sonrası ilk aylarda gerçekleştirilen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yapı ruhsat izinleri sınırlıydı. Özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren projelerin ön çalışmalarının tamamlanması ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla inşaat izinleri hızla arttı.

Bölgede yılın üçüncü çeyreğini kapsayan temmuz-eylül döneminde 18 bin 99 yapı izni verilirken son çeyrekte (Ekim- Aralık 2023) ruhsat alımı 33 bin 990'ı buldu.

En büyük artış Hatay ve Kahramanmaraş'taki izin oranlarında

Özellikle geçen yılın ikinci yarısında bölgedeki her ilde ruhsat alımında artış gerçekleşti. En çok yapı ruhsatının verildiği il 13 bin 672 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 13 bin 329 izinle Adana, 13 bin 236 ile Gaziantep ve 11 bin 134 ile Diyarbakır izledi.

Oransal olarak yapı ruhsat izninin en çok arttığı yerler ise depremin en büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 1336 daire için yapı ruhsatı izni çıktı. Temmuz-eylül döneminde 57 daire için yapı ruhsatı alınırken son çeyrekte bu rakam yüzde 1533 artışla 931'e çıktı.

Hatay'da ise geçen yıl toplam 2 bin 698 daire için yapı ruhsatı verildi. 2023'ün temmuz-eylül döneminde 388 olarak kaydedilen izin belgesi sayısı ekim-aralık döneminde yüzde 331'lik artışla 1672'ye yükseldi.

Afet bölgesindeki illerde 2023'te verilen yapı izin belgelerinin sayısı şöyle:

1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek ADANA BİNA 479 646 904 842 DAİRE 2385 3117 2993 4834 ADIYAMAN BİNA 57 20 167 66 DAİRE 634 22 187 368 DİYARBAKIR BİNA 104 279 671 802 DAİRE 894 1164 3533 5543 ELAZIĞ BİNA 72 203 301 415 DAİRE 227 801 1134 3074 GAZİANTEP BİNA 94 119 623 959 DAİRE 466 696 3871 8203 HATAY BİNA 111 12 114 304 DAİRE 610 28 388 1672 MALATYA BİNA 128 62 120 287 DAİRE 472 582 826 913 KAHRAMANMARAŞ BİNA 63 1 53 222 DAİRE 348 0 57 931 ŞANLIURFA BİNA 75 157 374 640 DAİRE 815 1953 4039 6865 KİLİS BİNA 15 15 24 51 DAİRE 198 52 250 736 OSMANİYE BİNA 39 30 167 222 DAİRE 256 393 821 851

Kaynak: AA