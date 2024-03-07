Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonucu İnşaat İzinleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonucu İnşaat İzinleri Arttı

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonucu İnşaat İzinleri Arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde başlatılan konut seferberliği yapı ruhsatlarında da etkisini gösterirken geçen yıl bu bölgede alınan inşaat izni sayısı 68 bin 202'ye ulaştı. İnşaat izni olarak da tanımlanan ve yapımına başlanacak konutlar için alınması zorunlu belge niteliğindeki yapı ruhsatına dair son veriler, bölgedeki inşaat seferberliğinin işareti olarak görülüyor.

07.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde başlatılan konut seferberliği yapı ruhsatlarında da etkisini gösterirken geçen yıl bu bölgede alınan inşaat izni sayısı 68 bin 202'ye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarına hız verildi.

İnşaat izni olarak da tanımlanan ve yapımına başlanacak konutlar için alınması zorunlu belge niteliğindeki yapı ruhsatına dair son veriler, bölgedeki inşaat seferberliğinin işareti olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin birinci yıl dönümünde bölgedeki anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini söylemişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yakın zamanda 46 bin konutun teslim edildiğini, diğer yapılan konutlar için teslimatların sürdüğünü ifade etti.

Özhaseki, bu ay içinde verilenlerle anahtar teslimi yapılan konut sayısının 75 bini bulacağını bildirdi.

Ruhsatlarda 2023'ün son çeyreğinde büyük artış

Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da geçen yıl boyunca toplam 68 bin 202 daire için yapı ruhsatı alındı.

Deprem sonrası ilk aylarda gerçekleştirilen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yapı ruhsat izinleri sınırlıydı. Özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren projelerin ön çalışmalarının tamamlanması ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla inşaat izinleri hızla arttı.

Bölgede yılın üçüncü çeyreğini kapsayan temmuz-eylül döneminde 18 bin 99 yapı izni verilirken son çeyrekte (Ekim- Aralık 2023) ruhsat alımı 33 bin 990'ı buldu.

En büyük artış Hatay ve Kahramanmaraş'taki izin oranlarında

Özellikle geçen yılın ikinci yarısında bölgedeki her ilde ruhsat alımında artış gerçekleşti. En çok yapı ruhsatının verildiği il 13 bin 672 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 13 bin 329 izinle Adana, 13 bin 236 ile Gaziantep ve 11 bin 134 ile Diyarbakır izledi.

Oransal olarak yapı ruhsat izninin en çok arttığı yerler ise depremin en büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 1336 daire için yapı ruhsatı izni çıktı. Temmuz-eylül döneminde 57 daire için yapı ruhsatı alınırken son çeyrekte bu rakam yüzde 1533 artışla 931'e çıktı.

Hatay'da ise geçen yıl toplam 2 bin 698 daire için yapı ruhsatı verildi. 2023'ün temmuz-eylül döneminde 388 olarak kaydedilen izin belgesi sayısı ekim-aralık döneminde yüzde 331'lik artışla 1672'ye yükseldi.

Afet bölgesindeki illerde 2023'te verilen yapı izin belgelerinin sayısı şöyle:

1.Çeyrek

2.Çeyrek

3.Çeyrek

4.Çeyrek

ADANA

BİNA

479

646

904

842

DAİRE

2385

3117

2993

4834

ADIYAMAN

BİNA

57

20

167

66

DAİRE

634

22

187

368

DİYARBAKIR

BİNA

104

279

671

802

DAİRE

894

1164

3533

5543

ELAZIĞ

BİNA

72

203

301

415

DAİRE

227

801

1134

3074

GAZİANTEP

BİNA

94

119

623

959

DAİRE

466

696

3871

8203

HATAY

BİNA

111

12

114

304

DAİRE

610

28

388

1672

MALATYA

BİNA

128

62

120

287

DAİRE

472

582

826

913

KAHRAMANMARAŞ

BİNA

63

1

53

222

DAİRE

348

0

57

931

ŞANLIURFA

BİNA

75

157

374

640

DAİRE

815

1953

4039

6865

KİLİS

BİNA

15

15

24

51

DAİRE

198

52

250

736

OSMANİYE

BİNA

39

30

167

222

DAİRE

256

393

821

851

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonucu İnşaat İzinleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırıkkale Belediyesi'nden Anne Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği
    11:47 Kırıkkale Belediyesi'nden Anne Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği

    Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, anne adaylarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi. Belediye, anne adaylarına sağlık kuruluşlarına rahat ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği verecek.

  • SUBÜ Öğrencileri Macera Park'ta Yükseklik Korkularıyla Yüzleşti
    11:47 SUBÜ Öğrencileri Macera Park'ta Yükseklik Korkularıyla Yüzleşti

    SUBÜ öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta düzenlenen etkinlikte yükseklik korkularıyla yüzleşti ve problem çözme yeteneklerini test etti.

  • GÖRÜŞ- Soykırım davası büyüyor: İsrail'den sonra yargılanma sırası Almanya'da
    11:46 GÖRÜŞ- Soykırım davası büyüyor: İsrail'den sonra yargılanma sırası Almanya'da

    İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Baran, Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e desteği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davanın detaylarını AA Analiz için kaleme aldı.

  • Sivas'ta 40 Yıldır Kumru Besleyen Şemsettin Kılıç
    11:46 Sivas'ta 40 Yıldır Kumru Besleyen Şemsettin Kılıç

    Sivas'ta yaşayan Şemsettin Kılıç, 40 yıldır kumru besliyor. Günün büyük bir bölümünü kumrular için hazırladığı yaşam alanında geçiren Kılıç, kuşları ile çocuk gibi ilgileniyor. Sivas kumrusunun kendine has özellikleri olduğunu söyleyen Kılıç, bu kumruların yurtdışından da talep gördüğünü belirtti.

  • Dimash Qudaibergen, İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladı
    11:46 Dimash Qudaibergen, İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladı

    Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladığını söyledi. Qudaibergen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vereceğini belirtti ve Türk ve Kazak dostluğunu sahnede gösterebilmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul konserinde Türkçe şarkılar da seslendireceğini ve yeni şarkılarının Kazak ve Türk öğelerini birleştirdiğini söyledi.

  • Tekirdağ Asyaport Limanı'nda TTC araçlarıyla konteyner taşıyan operatör kadınlar başarılarıyla dikkat çekiyor
    11:45 Tekirdağ Asyaport Limanı'nda TTC araçlarıyla konteyner taşıyan operatör kadınlar başarılarıyla dikkat çekiyor

    Tekirdağ Asyaport Limanı'nda özel eğitim alarak TTC araçlarıyla konteyner taşıyan 6 kadın operatör, işlerindeki başarılarıyla çevrelerindeki kadınlara örnek oluyor. Operatörler, erkeklerin şaşırmasına rağmen artık onlarla alıştıklarını belirtiyor. Kadın operatörler, kurallara uyulduğu sürece her kadının yapabileceği bir iş olduğunu vurguluyor.

  • Artvin'de Kadınlar Halı Yıkama Sektöründe de Kendilerini Gösteriyor
    11:44 Artvin'de Kadınlar Halı Yıkama Sektöründe de Kendilerini Gösteriyor

    Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan halı yıkama işletmesinde çalışan kadınlar, temizlik işinde hassas oldukları için bu sektöre adım attı. Kadınlar, yıkadıkları halıları paketleyerek evlere teslimatını yapıyor. Müşteriler ise kadınları karşılarında görünce şaşırıp memnuniyetlerini dile getiriyor. Kadınlar, güçlerini birleştirerek başarılı işlere imza attıklarını belirtiyor.

  • Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası
    11:44 Erzurum'da Şubat Ayında 78 Yaralamalı Trafik Kazası

    Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı kaza ve 300 yaralı kaydedildi.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımlarına Başladı
    11:43 Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımlarına Başladı

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak yaptığı 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına başladı. Dağıtım kapsamında, yaklaşık 144 bin haneye gıda paketlerinin ulaştırılması hedefleniyor.

  • Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı
    11:43 Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

    Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirildi.


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:27 Taş Kağıt Makas’ta kadınlara yapılan muamele tepki çekti Taş Kağıt Makas'ta kadınlara yapılan muamele tepki çekti
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Gamze Çelik’in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti Barış Kılıç’ın davasında takipsizlik kararı verildi Gamze Çelik'in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti! Barış Kılıç'ın davasında takipsizlik kararı verildi
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonucu İnşaat İzinleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement