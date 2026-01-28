14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var - Son Dakika
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
28.01.2026 11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 suçluyu Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan ülkemize getirdik" açıklamasında bulundu. Yakalanan isimler arasında Çirkinler suç örgütü yöneticisi Cihat Altunç da var.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi. Suçluların 9'u Gürcistan, 2'si Almanya, diğerleri ise Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız yurtdışındaki 1 suçluyu; GÜRCİSTAN(9), ALMANYA(2), ERMENİSTAN, HIRVATİSTAN, KARADAĞ'dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç., ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizin koordinesinde;

14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

ÇİRKİNLER'İN ELEBAŞI HIRVATİSTAN'DA YAKALANDI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi" C.A isimli şahıs HIRVATİSTAN'da,

"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

"Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten Öldürme, Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit(2 kez), Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs ERMENİSTAN'da,

"Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs KARADAĞ'da,

"Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma" suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"ZEHİR TACİRLERİNİ BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ"

Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin."

İçişleri Bakanı, Hırvatistan, Ermenistan, Gürcistan, Karadağ, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    ne kadarda suç örgütü varmiş bitmiyorlar ya 38 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    sen kurtlar vadisi çukur falan dizileri yapıp mafyayı şirin gösterirsen bunlarda ortaya çıkar. 34 3 Yanıtla
  • Bhfr170412. Bhfr170412.:
    Şirinler olmasın 11 0 Yanıtla
  • 9cdcmsgjzf 9cdcmsgjzf:
    ele başı göremedim ben isimleri bile yanlış biliyorsun 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:18
SON DAKİKA: 14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var - Son Dakika
