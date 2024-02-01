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Kocaeli'de fabrika saldırganının paylaşımları ortaya çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de fabrika saldırganının paylaşımları ortaya çıktı

Kocaeli\'de fabrika saldırganının paylaşımları ortaya çıktı

Kocaeli'de fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırganın İbrahim Y. olduğu ve sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıktığı belirtildi. Saldırganın paylaşımında Filistin'e dua edilmesi gerektiği ifade edildi.

01.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:36
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SALDIRGANIN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli'de fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan paylaşımında, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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