Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türkler de var

Gazze\'ye giden küresel Sumud Filosu\'na saldırı! Gemide Türkler de var
09.09.2025 03:42  Güncelleme: 08:44
Gazze\'ye giden küresel Sumud Filosu\'na saldırı! Gemide Türkler de var
İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosunun ana teknesine Tunus'taki limanda dronlu saldırı düzenlendi. Saldırıda geminin bir kısmının alev aldığı bildirildi. Türklerin de bulunduğu gemide olan aktivist Yasemin Acar, Gazze'ye doğru devam edeceklerini ve çarşamba günü yola çıkmayı planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı. Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türkler de var

"GEMİNİN BİR KISMI ALEV ALDI"

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

TUNUS'TAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı. Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

SUMUD FİLOSU TUNUS'TAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HAREKET ETMEYİ PLANLIYOR

İspanya'dan yola çıkan gemilerin 7 Eylül'de Tunus açıklarına varmasının ardından açıklamada bulunan Nevvar, "İspanya'dan tüm teknelerin ulaşması yaklaşık iki gün sürecek. İspanya'dan gelen tekneler, Tunus'tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus'tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze'ye yolculuğumuz devam edecek." demişti.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

YASEMİN ACAR: GAZZE'YE DOĞRU DEVAM EDECEĞİZ

Filoda bulunan Türk aktivistlerden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu. Herkesin durumunun iyi olduğunu ifade eden Acar, "Bütün gemilerdeki aktivistleri maalesef gemilerden almak zorunda kaldık. Herkesi otellere yerleştiriyoruz şu an. Polisler gemilerimizi gözetim altında tutuyor." dedi.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

Saldırıyı kimin gerçekleştirmiş olabileceğine dair de açıklamalarda bulunan Acar, "Bu drone kesinlikle İsrail'den geldi. Çünkü bu akşam İsrail, Malta'da yaptıkları gibi yine bir uçak yollayıp, aynı şekilde saldırıyı gerçekleştirdi." dedi. Acar, teknelerin ön tarafında petrol taşındığını, İsrail'in bunu bilerek büyük bir patlama planlamış olabileceklerini dile getirdi.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

İsrail'in bu saldırıyı gerçekleştirerek kendilerine 'Gelmeyin' mesajı verdiğini ifade eden Acar, yollarına devam edeceklerini, insani yardım taşıdıklarını ve ablukayı kırmak istediklerini söyledi. Gazze'ye doğru devam edeceklerini belirten Acar, hala çarşamba günü yola çıkmayı planladıklarını söyledi.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

GEMİDE TÜRK AKTİVİSTLER DE VAR

Tunus'tan Küresel Sumud Filosuna katılmak üzere aralarında onlarca Türkün de olduğu farklı ülkelerden ve Tunuslu 150 civarında aktivist 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var

SUMUD NEDİR?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türk aktivistler de var
Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na saldırı! Gemide Türkler de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Turan Oluc:
    yazık bütün ülke liderleri bunu izliyor ve birşey yapamıyor acizlik degilmi bu israil Amerika bütün bu ülke liderlerinide mı işgal etti 23 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    yanlız kadınların başı açık.hepsi örtünmeli. 0 4 Yanıtla
    Apple User:
    Başka işin yokmu 0 0
  • Sınan uste:
    acaba Türkiye'den gemi ne den gitmedi 50 kadar türk var 5i milletvekili 1 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı:
    Yazık ülkeler suskun milletler yola çıkıyor. Yazıklar olsun. Şunu anladım ki hükümet biz müslümanlari yeteri kadar temsil edemiyor. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
