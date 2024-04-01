MALATYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:17
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 1.953
Açılan Sandık Oranı : % 97,21
Kullanılan Oy : 389.914
Geçerli Oy : 375.571
Katılım Oranı : % 74,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 48,83183.380
CHPVELİ AĞBABA% 37,36140.321
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3635.144
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,264.725
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,542.024
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,511.933
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,41.493
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,321.211
DİĞER% 0,22843
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,16587
TİPBURCU ASLAN% 0,13476
YTPYUSUF YILMAZ% 0,11420
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,1375
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,09361
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,08289
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,06218
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,05209
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05184
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,05183
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05178
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,04147
TKHSUAT ERDEM% 0,04141
HKPSEMİH KEKLİK% 0,04137
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04137
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,03134
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,03124
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0289
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0261
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0147
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 97,48
Katılım Oranı : % 82,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 32,986.390
CHPVAHAP ŞAHİN% 29,785.770
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 24,774.800
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 10,552.045
SAADETALİ EMRE% 0,89172
BTPMURAT KARA% 0,3873
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,3669
ABPADEM ÇIBUK% 0,1631
DİĞER% 0,1325
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 41,342.254
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 27,641.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 26,741.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,8299
DEM PARTİSUNA GEDİK% 0,9552
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,4826
TKPGAMZE KULAK% 0,2715
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,2413
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,158
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,137
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,116
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,116
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,34
Katılım Oranı : % 70,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,7369.696
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,3224.161
CHPALİ KARAKUŞ% 19,1823.984
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 1,111.389
SAADETMİKAİL POLAT% 1,021.279
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,941.169
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,911.136
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,52655
DİĞER% 0,31393
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,21266
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,21264
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,17213
TİPMURAT KARA% 0,13168
EMEPTÜLAY KINIK% 0,1128
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0566
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0556
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0447
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 88,12
Katılım Oranı : % 80,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 567.381
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 36,84.850
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,87378
BTPDERYA NEZİR% 1,9251
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,15152
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 0,99131
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,2938
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,06
Katılım Oranı : % 83,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 50,9211.230
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 42,229.311
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,68370
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,65363
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,26279
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,16256
SAADETHAMZA ADAK% 0,2965
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2964
BTPABUZER AVŞAR% 0,1942
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,1941
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,0919
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0613
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 56,071.501
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 37,541.005
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 4,6123
DİĞER% 1,1230
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,5214
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,154
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,616.250
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,494.357
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 18,212.442
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,42190
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,84113
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,2229
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,2129
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,332.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,051.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,5824
BTPMAHMUT KARA% 0,3414
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,229
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 372.100
CHPASEF ZENGİN% 32,241.830
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,211.601
SAADETERCAN AVCI% 1,78101
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,4928
BTPHÜLYA CENK% 0,2112
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,074
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 54,484.865
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 42,193.768
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,36121
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 0,7163
SAADETSERHAT KULCU% 0,6659
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,3229
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,1715
DİĞER% 0,1110
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 43,454.400
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 41,954.248
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,95805
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 2,87291
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,9596
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8485
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,8182
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4344
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3233
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2323
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,220
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 96,41
Katılım Oranı : % 70,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 48,9866.168
CHPALPER GÜRSOY% 31,742.823
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,3316.656
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,331.799
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 1,031.392
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,891.206
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,73992
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,68919
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,46627
BTPİSMET TORUN% 0,33441
DİĞER% 0,22298
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,18248
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,16222
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,16221
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,14189
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12159
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,11145
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,09125
ABPBERK CAN KUZU% 0,09124
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,09118
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0791
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0454
HKPFATİH BULUT% 0,0453
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0334

Kaynak: AA

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