Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirerek olumsuz hava şartlarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji raporunda ülke genelinde hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı yer aldı.
Yapılan hava tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya'nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklık değerleri şu şekilde:
İstanbul: 20°C
Bursa: 24°C
Edirne: 22°C
Kocaeli: 24°C
Afyonkarahisar: 22°C
Denizli: 26°C
İzmir: 24°C
Manisa: 27°C
Adana: 27°C
Antalya: 23°C
Hatay: 24°C
Mersin: 24°C
Ankara: 22°C
Çankırı: 25°C
Eskişehir: 23°C
Konya: 24°C
Bolu: 22°C
Düzce: 24°C
Sinop: 22°C
Zonguldak: 20°C
Giresun: 21°C
Samsun: 22°C
Tokat: 28°C
Trabzon: 19°C
Erzurum: 19°C
Kars: 20°C
Malatya: 26°C
Van: 18°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 27°C
Gaziantep: 26°C
Siirt: 26°C
Şanlıurfa:28°C
Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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