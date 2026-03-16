MEB'den Ara Tatil Rehberi

16.03.2026 10:56
MEB, lise öğrencilerine ramazan temalı Ara Tatil Rehberi hazırladı. Kültürel etkinlikler sunuyor.

1- MEB, lise öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Rehberi" hazırladı

Lise öğrencilerinin ara tatil dönemini verimli ve kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak amacıyla ramazan temalı hazırlanan rehber kitapta Türk dili ve edebiyatından tarihe, felsefeden yapay zekaya kadar pek çok farklı branşta hazırlanmış özgün yazılar ve etkinlikler yer alıyor

Öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirecek etkileşimleri de barındıran kitapta, öğrencilerin çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri teşvik ediliyor

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satış içindeki payı yüzde 25

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam:

"Yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi, satış kolaylığı ve likidite avantajı nedeniyle özellikle 1+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğini görüyoruz"

"Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı, ortalama yüzde 25 civarında bulunuyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Türk lokumları dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırıyor

Türkiye, 2021-2025 döneminde 150,4 milyon dolarlık lokum ihracatı gerçekleştirirken dış satımda ilk sıraları ABD, Almanya ve İngiltere aldı

Ankara Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci:

"Üreticilerimiz, halihazırda 10 ülkeye ihracat yapıyorlar, tonajları da küçümsenecek derecede değil"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Yapay zeka destekli yerli sistem buzağı doğumlarında yaşanan kayıpları azaltmayı hedefliyor

Girişimci Safa Batuhan Aslantaş:

"Türkiye'de doğan buzağıların yüzde 15-20'sinin doğumu takip eden ilk aylarda kaybedildiği görülüyor. Bunun da en önemli sebebi doğum sürecinin düzgün yönetilememesi. Biz buradaki sorunu çözmek istedik ilk başta çünkü bu çok büyük bir ekonomik kayıp"

"Büyükbaş hayvanın doğumu başladı, sıkıntısı devam ediyor ya da müdahale gerekiyor. Buzağının doğduğu bildirimleri ile birlikte uçtan uca orayı sürekli izleyen bir personel varmışçasına hizmet vererek geç kalmaya bağlı kayıpları azaltıyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul)

5- Fed faiz kararı toplantısına Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde girecek

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley:

"Enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'lik hedefin çok üzerinde, yüzde 3,5'e doğru hareket etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte Fed'in büyüme oranı tahminlerini biraz düşüreceğini, enflasyon tahminlerini yukarı çekeceğini ve ardından 2026'daki faiz indirimini 2027'ye erteleyeceklerini tahmin ediyoruz"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey:

"Tahminlerimizde ilk faiz indiriminin zamanını ileriye kaydırmayı ve beklenen toplam indirim sayısını azaltmayı öngörüyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- Hollanda'da belediye seçimlerinde Türk adaylardan "ırkçılıkla mücadele" mesajı

Yeşil Sol-İşçi Partisi Zaanstad adayı Eylem Köseoğlu:

"İş başvurularında, stajlarda veya konut piyasasında bile insanlar isimleri ya da kökenleri nedeniyle eşit muamele görmeyebiliyor"

Amsterdam'dan Denk Partisi adayı Numan Yılmaz:

"Hollanda, çok göçmen alıyor ve göçmen aldığı için insanların göçmenlere karşı tutumu olumsuz yönde değişiyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

7- İsviçre'de "nüfusu 10 milyonla sınırlama" referandumu, ekonomik zorluklara kapı aralayabilir

İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesinden akademisyen Patrick Emmenegger:

"Göçü sınırlamak, İsviçre gibi sürekli olarak iş gücü piyasasının daraldığı bir ortamda zararlı olacaktır"

"İsviçre'ye gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu, AB ile serbest dolaşım çerçevesinde geliyor. Dolayısıyla nüfus artışı yavaşlatılamazsa bu referandum, AB ile yaptığımız sözleşmeye dayalı anlaşmaları da zayıflatacaktır"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

8- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Hırka-i Şerif'in muhafaza edildiği cami: Hırka-i Şerif Camisi

Sultan Abdülmecid tarafından 1851'de yaptırılan, Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'in bulunduğu cami, İstanbul'un manevi kimliğini yansıtan özelliğini yüzyıllardır koruyor

FSMVÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı:

"Hırka-i Şerif, Hazreti Peygamber'in Veysel Karani'ye hediye ettiği hırkanın ziyaret edildiği bir mekanın, mahallenin, caminin adıdır. İstanbul'da Fatih ilçesinde, Hırka-i Şerif Mahallesi'nde, her ramazan İstanbul'da yaşayan ve İstanbul dışından gelen ziyaretçilerin akın ettiği, görmek ve ziyaret etmek için heyecanla gelip kuyruklarda beklediği tatlı bir ortamın adıdır"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Enginar dolması

Ege mutfağının hafif lezzetlerinden enginar dolması, enginar hasadının başladığı ilkbahar mevsimiyle sofralardaki yerini alıyor

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çökertme kebabı

Muğla mutfağının beğenilen yemeklerinden coğrafi işaretli Çökertme kebabı, Milas ve Bodrum'un yanı sıra Türkiye'nin farklı yerlerinde de menülerde yer alıyor

(Ali Ballı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Yunus Akgün

"Milli takım kadrosu olarak kazanamayacağımız maç yok"

"Dünya Kupası'na da gidersek çok büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum"

(Hilmi Sever/İstanbul)

11- Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 11. kez son 16 takım arasında yer alan Galatasaray, tarihinde 6 kez çeyrek finale yükseldi

(Emrah Oktay/Liverpool)

12- Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 13 karşılaşmanın 11'ini sarı-lacivertliler kazandı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu
Hakkari’de çığ: Yolcu otobüsü mahsur kaldı Hakkari'de çığ: Yolcu otobüsü mahsur kaldı
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı Oy kullanmak için sandığa gitti hayatının şokunu yaşadı
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
Yok böyle lig Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var Yok böyle lig! Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
İBB davasında gerginlik Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı İBB davasında gerginlik! Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde... İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:10
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:55
Sadettin Saran’dan Tedesco için yeni karar
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar
10:49
Babası açıkladı İşte Uğurcan Çakır’ın başarısının sırrı
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:55
Ayşegül’ün evinde ne işi vardı Yeraltı’nın Adnan’ından açıklama var
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var
09:51
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:20
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol
09:19
İBB davasında gerginlik Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
09:05
Arda’nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı
Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
08:08
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
