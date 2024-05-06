Mersin Belediye Başkanı Seçer, 4 Merkez İlçenin Muhtarı ile Bir Araya Geldi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Muhtarlar Buluşması' kapsamında Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar olmak üzere 4 merkez ilçenin muhtarıyla bir araya geldi. Seçer, görevine devam eden muhtarları tebrik ederken, yeni seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Mersin'de yurttaşın oy tercihinin "Hizmet İttifakı"na olduğunu söyleyen Seçer, "Belediye hizmetlerinde parti işi olmaz. İnsanlar rengine, diline, mezhebine, meşrebine, ırkına göre ayrılmaz. Ayrımcılığı reddediyoruz, herkesi kucaklıyoruz, herkesi de kucaklayacağız" dedi. Mersin'deki her 3 kişiden 2'sinin oyunu aldıklarını belirten Seçer, "Mersin'de bizlere oy veren ve vermeyen herkese duyurumuzdur; herkes rahat olsun, herkesin yüzü gülsün, huzurlu olsun, herkese eşit hizmet" diye konuştu.

Yerel seçimlerin Türkiye'deki siyasi yol haritasını değiştiren bir seçim olduğunu kaydeden Seçer, "Vatandaşların, bir seçim öncesi iktidara getirdiği bir partiyi, bir seçim sonra yerle yeksan ettiğini Türkiye'nin siyasi tarihinde görebilirsiniz. 31 Mart seçimlerinden herkes üzerine düşen mesajı aldı" ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerinden sonra sağladıkları meclis çoğunluğu hakkında da konuşan Seçer, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sıkıntı, zorluk ve siyasi sebeplerle yaşanan engellemelerle artık karşılaşmayacaklarını umduğunu söyledi.

Vatandaşlara hizmet götürme noktasında muhtarlarla iş birliğinin önemine değinen Seçer, "Muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız" dedi. Seçer, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla hem kentte hem de ülkede örnek bir belediye olduklarını belirterek, "Biz Mersin'de 'Mersin Modeli Belediyecilik' uygulayarak Türkiye'de akıllara yazıldık. Biz yenilikçi bir belediyeyiz. Biz ilklerin belediyesiyiz" dedi.

Seçer, ikinci 5 yıllık çalışma sürecinde eski politikaları devam ettirecekleri gibi yeni vizyon projeleriyle de Mersin'i kalkındıracaklarını vurgulayarak, 'Metro', 'Sosyal Konut' ve 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi' gibi projeler hakkında bilgiler verdi.

Programa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP ilçe yöneticileri, Büyükşehir Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"BEN İSTEME MAKAMIYIM, VATANDAŞ BENDEN İSTEYECEK"

Konuşmasının başında, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerine bağlı mahallelerde görev yapan muhtarları selamlayan Seçer, yurttaşın ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisinden talep etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Belediye başkanının şehrin her şeyi olduğunu vurgulayan Seçer, "Ben isteme makamıyım. Vatandaş benden isteyecek, eksiğini, gediğini, taleplerini ve şikayetlerini dile getirecek. Hizmet aldığı noktada hayır duasını, teşekkürünü edecek. Zaten bizim en büyük enerjimiz yurttaşın sevgisidir" dedi.

Mersin'de vatandaşın oy tercihinin 'Hizmet İttifakı'na olduğunu söyleyen Seçer, Mersin halkına teşekkürlerini iletirken, "Demokrasinin her anlamda tecelli ettiği, tercihlerin Hizmet İttifakı'na oy olarak yansıdığı bir seçim süreci yaşadık. Bizim ittifakımız Hizmet İttifakı. Belediye hizmetlerinde parti işi olmaz. İnsanlar rengine, diline, mezhebine, meşrebine, ırkına göre ayrılmaz. Ayrımcılığı reddediyoruz. Herkesi kucaklıyoruz ve herkesi de kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'deki her 3 kişiden 2'sinin oyunu aldıklarını belirten Seçer, kendisine oy vermeyen yurttaşlara da oy verenlerle aynı hizmeti götürteceklerinin altını çizdi.

SEÇER'DEN 'TEMSİLDE ADALET' VURGUSU

355 muhtarın yeni seçildiğini ve önceki dönem görev yapan 455 muhtarın şimdi de görevlerine devam ettiğini dile getiren Seçer, kadın muhtarların sayılarının artmasına ilişkin de temsilde adalet vurgusu yaptı. Seçer, şöyle konuştu:

"4 merkez ilçemizin 204 muhtarının 75'i yeni seçilmiş, 129'u da görevine devam ediyor. Sevindirici bir nokta da geçtiğimiz dönem 22 kadın muhtarımız vardı, şu anda 50 kadın muhtarımız var. Yeterli mi? Değil ama olsun. 22'den 50'ye çıkmak da güzeldir. Kadın muhtarların sayıları artsın. Temsilde adalet. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadındır. Her alanda temsiliyette adil olacağız. İstiyoruz ki kadın muhtarların sayıları daha da artsın."

Seçim sonuçlarının şehrin havasını değiştirdiğini dile getiren Seçer, bir belediye başkanı olmaktan ziyade bir vatandaş olarak da bu şekilde düşündüğünü belirterek, kendisine oy vermeyen yurttaşların da seçim sonucundan memnun olduğunu söyledi.

"31 MART SEÇİMLERİNDEN HERKES ÜZERİNE DÜŞEN MESAJI ALDI"

Yerel seçimlerin Türkiye'deki siyasi yol haritasını değiştirdiğini ve bu sonuçların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Seçer, "Ben milletimin ferasetine her zaman güvendim. Vatandaşların, bir seçim öncesi iktidara getirdiği bir partiyi, bir seçim sonra yerle yeksan ettiğini Türkiye'nin siyasi tarihinde görebilirsiniz. Ben milletimin ferasetine inanıyorum. 31 Mart seçimlerinden herkes üzerine düşen mesajı aldı. Hepimiz aldık. Örneğin ben aldım ve dedim ki 'Çalışan, ayrımcılık yapmayan, halka dokunan, samimi olan ve halkın kalbine giren kazanır.' Doğru düşünmüşüm, felsefem doğruymuş. Şu anda o felsefem daha da zenginleşti, sağlamlaştı ve artık daha da inanıyorum" dedi.

Sorumluluklarının arttığını ve ikinci 5 yılda çok daha fazla çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Seçer, "Bu seçim sonuçları bizim sorumluluğumuzu da artırdı. Bu kadar yüksek oy oranı ile seçilmek demek, artık 'Herkesin Belediye Başkanıyız' sözünü retorikte bırakmak değil, uygulamaya da almak demek. Bizim buna ihtiyacımız yok çünkü zaten bizim felsefemiz buydu. Herkesi kapsayacak, kucaklayacak ve de sorumluluğumuzu artıran bir seçim sonucunu gördük" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra sağladıkları meclis çoğunluğu hakkında da konuşan Seçer, "Sayısal çoğunluğu demokrasi sanan anlayışların meclisi sabote edip, başta Mersin'in huzurunu kaçırmaya yönelik davranışlardan artık uzak kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

"GEÇMİŞ 5 YILDAN DA DENEYİMLENEREK DAHA GÜZEL BİR 5 YIL GEÇİRECEĞİZ"

Belediye meclisinin çok önemli birleşimler yaptığını da kaydeden Seçer, "Umut ediyorum yeni meclis çalışma grubundaki arkadaşlarımla, geçmiş 5 yıldan da deneyimlenerek ve ders alarak daha güzel bir 5 yıl geçireceğiz. Meclisimizde Mersinimiz için önemli kararlar alacağız. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"MUHTARLARIMIZLA MESAİ ARKADAŞIYIZ"

Vatandaşlara hizmet götürme noktasında muhtarlarla iş birliğinin önemine değinen Seçer, "Muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, iş birliği yapmak zorundayız. Benim daire başkanım, şahsım, partim ve dünya görüşüm muhtarı alakadar etmemeli. O; mahallesine, mahalle sakinine götüreceği hizmetle meşgul olmalı. Sadece Büyükşehir Belediyesi ile değil, ilçe belediyelerimizle diyaloglarını sağlam kurmalı. Her şeyin başı iyi diyalog, iletişim ve saygı dili. Birbirimize saygıyla ve sevgiyle yaklaşacağız. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok, hepsinin üstesinden geliriz" dedi.

Muhtarlara Teksin'i etkin kullanmalarını öneren Seçer, "Vatandaşlarımızın da etkin kullanmasını sağlayın. Çağ teknoloji ve iletişim çağı. Size tavsiyem lütfen bütün belediyelerle iletişiminizi iyi tutun ve çağrı merkezlerini iyi kullanın" diye konuştu. Seçer, Teksin'e ilçe belediyelerini entegre etmek için ilçe belediyelerine öneri sunduklarını sözlerine ekledi. İlçe belediyeleriyle uyumlu çalışabilmek adına bunun önemli olduğuna değinen Seçer, "13 ilçemiz var, hangi partiden olursak olalım birbirimizi sevelim, sayalım. Ben buna hazır olduğumu ilk Meclis toplantısından önce arkadaşlarıma söyledim, o güveni verdim. Aynı duygularla onlardan da dönüş aldım. Bu anlayışlarından dolayı 13 belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe belediye başkanları ve muhtarlarla uyum içerisinde çalışmalarının Mersin'i ve vatandaşları da olumlu etkileyeceğine değinen Seçer, "Sorunları 'Benim görev alanım, senin görev alanın' deyip birbirimize atarak, birbirimizi halk karşısında inciterek, sıkıntıya sokarak değil birbirimize yardımcı olarak çözeceğimizden vatandaşlarımızın emin olmasını istiyoruz. Muhtarlarımızı da yapıcı bir şekilde bu işin içerisine kattığımız zaman Mersin çok daha güzel hizmet alır, büyür, gelişir ve herkesin yaşamak istediği bir kent haline gelir" diye belirtti.

"BİZ İLKLERİN BELEDİYESİYİZ"

Seçer, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla hem kentte hem de ülkede örnek bir belediye olduklarını ifade ederek, "Biz Mersin'de 'Mersin Modeli Belediyecilik' uygulayarak Türkiye'de akıllara yazıldık. Sosyal politikalara önem verdik. 5 yıllık hizmetlerimiz sonucu halkın itibarini kazandık. İkinci 5 yılda da bu politikalarımız artarak devam edecek. Sosyal politikalarda daha yeni modelleri uygulamaya koyarak Mersin halkının karşısına çıkacağız. Üretene, çalışana, istihdam yaratana vatana, millete, insanlığa katkı yapana biz de katkı yapacağız. Bu temel düsturumuz olacak ve olmaya da devam edecek" dedi. Sosyal politikaların yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarının da devam edeceğini belirten Seçer, "Yenilikçi belediye anlayışımız devam edecek. Biz yenilikçi bir belediyeyiz. Biz yerimizde sayan bir belediye değiliz. Biz ilklerin belediyesiyiz. Hep ilk olmaya gayret ediyoruz" dedi.

SEÇER, VİZYON PROJELERİNİ ANLATTI

İkinci 5 yıllık çalışma sürecinde eski politikaları devam ettirecekleri gibi yeni vizyon projeleriyle de Mersin'i kalkındıracaklarını vurgulayan Seçer, "Mersin'de ikinci 5 yılda vatandaşlarımızı raylı sistemlerle seyahat ettireceğiz. Yakın zamanda metronun inşaatı hızlanacak. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve sosyal konut projelerini beraber yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla belediye evlerinde kirayla yaşamalarını ve kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmasını sağlayacağız. 5 yılda önemli bir miktarda sosyal konutu hayata geçirerek Mersinlilerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Seçer, merkezde Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar'ı ilgilendiren önemli bir proje olan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nden söz ederek, "500 dönümlük Müftü Deresi Yaşam Vadisi'ni hayata geçireceğiz. Çocuklardan kadınlara, yaş almış yurttaşlarımızdan gençlerimize kadar her kesime uygun fonksiyonların yer aldığı ve Türkiye'nin en muhteşem yaşam vadilerinden bir tanesini Mersinlilerin hizmetine sunacağız" dedi. Belediye yönetiminde kamu kaynaklarını en akılcı şekilde kullanarak hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Mersin'e yakışır projelerin altına imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Buluşması'nda CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır ile Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan da birer selamlama konuşması yaparak muhtarlara görevlerinde başarılar dilediler.

Program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi