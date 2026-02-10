Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "6 Şubat'ın Yaralarının Sarılması İçin El Birliğiyle Gayretlerimiz Devam Edecek"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Tüm deprem bölgesinde çarkın dönmesine ihtiyaç var. Sadece yolları yapmak, yeni binalar yapmak, yeni mahalleler ya da yaşam alanları oluşturmak değil; bunları oluştururken de orada ekonomik çarkı ve hayatı döndürecek zemini oluşturmak gerekiyor. Bir an önce yaraların sarılması için de el birliğiyle gayretlerimiz devam edecek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer yönetiminde gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan Meclis Toplantısı'nda; birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 10 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 27 madde görüşüldü.

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, hayatını kaybeden yurttaşları saygı ve rahmetle anan Seçer, geçen hafta iki gün boyunca deprem bölgesinde olduğunu belirterek Hatay ve Adıyaman'daki izlenimlerini aktardı. Seçer, "2023 yılındaki felakete dönüşen bu afette Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle bu iki ilde yoğun desteklerimiz oldu. Mesafe olarak da deprem bölgesine yakın bir il olduğumuz için arama-kurtarma ekiplerimizin ilk yetiştiği illerin başında; bize sınır olan Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş gelirken; bütün bölgelere ve ulaşabildiğimiz yerlere desteklerimizi gönderdik" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etapta yurttaşlara insani yardım göndererek günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli destekleri yaptıklarından söz eden Seçer, deprem bölgesine yakınlığından dolayı Mersin'e 400 binden fazla vatandaşın geldiğini ve sadece Mersin Büyükşehir'in değil; diğer belediyelerin ve devletin tüm kurumlarının, bu yurttaşları ağırladığını dile getirdi. Seçer, "Bu bizim için elbette ki övünülecek bir durum değil ama Mersin halkının kardeşlerine karşı duyduğu hassasiyeti, yakınlığı göstermesi açısından, sorumluluk sahibi bir halk olmamız açısından başta Belediye Başkanınız olarak beni çok mutlu etti, kentimle gurur duydum. Kentimde böyle bir insan kültürünün ve anlayışının olması hepimizi, ziyadesiyle beni de mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın en yoğun hasar gören yerlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Seçer, ardından da Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın ciddi etkilendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hatay'ın daha çok imara ihtiyacı var"

"Açıkçası Hatay hala ciddi bir çaba sarf etmemiz gereken, devletin tüm kurum ve yapılarıyla oraya ağırlık vermesi gereken bir durumda. Daha çok imara ihtiyacı var. Orada ve tüm deprem bölgesinde çarkın dönmesine ihtiyaç var. Sadece yolları yapmak, yeni binalar yapmak, yeni mahalleler ya da yaşam alanları oluşturmak değil; bunları oluştururken de orada ekonomik çarkı ve hayatı döndürecek zemini oluşturmak gerekiyor."

Seçer, Adıyaman'ın Hatay'a göre kısmen daha iyi durumda olduğunu belirterek, "İzlediğim kadarıyla tüm kurumlar, herkes destek olmaya çalışıyor. El birliğiyle oraya desteğe, müdahale etmeye ve katkı sunmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızı tekrar anarken, Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce yaraların sarılması için de el birliğiyle gayretlerimiz devam edecek" dedi.

"Arzumuz insanların doğduğu yerde doyması"

Hafta sonu yapılan "4. Nergis Şenliği"nden bahseden Seçer, Türkiye'nin birçok noktasından insanların bu şenliğe akın ettiğini ve 30 bine yakın insanın nergis kokuları eşliğinde eğlendiğini söyledi. Pirömerli Mahallesi ve etrafında bulunan 7 mahallede nergis üretiminin yapıldığını hatırlatan Seçer, "Tarımsal destekleri her bölgenin kendi ürün desenine göre yapıyoruz ve Pirömerli'de de nergis üretimi yapıyoruz. Ev ekonomisine son derece katkı sunan bir üretim alanı. 30 binden fazla insan, 600 rakımlı Pirömerli'ye gelmişler. Hafta sonları gezi turları ile Hatay'dan, Adana'dan, Tokat'tan Ankara'dan ve Çorum'dan dahi gelmişler. Bizim de arzumuz insanların doğduğu yerde doyması" ifadelerini kullandı.

Seçer'den "Köyümüz Atölye" açılışına davet

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla "Köyümüz Atölye" projesini Toroslar ilçesi Hamzabeyli Mahallesi'nde de hayata geçireceklerini duyuran Seçer, "Bu projede yapacağımız ikinci açılış. İlkini Silifke ilçemizin Çaltıbozkır Mahallesi'nde hayata geçirmiştik. Orada lavanta üretimi yaygın, o yüzden destinasyon ünitesi koymuştuk. Şimdi o lavantadan yağ, sabun, mum ve koku üretiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği yer haline geldi. Bizim arzu ettiğimiz bu. Hamzabeyli'de de coğrafi işaretli kan portakalının tanıtılması, nar ekşisi gibi ürünlerin katma değer hale getirilmesi, gıda kodeksine uygun üretimin yapılmasının sağlanmasını amaçlayan bir proje" dedi.

Seçer, Meclis üyelerinin sorularına yanıt verdi

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nden geçen D-400 Karayolu'nun Bekirde Kavşağı'nda 2 Şubat akşamı meydana gelen ve 3 gencin vefatıyla sonuçlanan kazaya ilişkin konuşan Seçer, "Elim bir olay. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehir dışında olmam nedeniyle cenazelerine katılamamıştım. Dün gidip taziyede bulunmak nasip oldu. D-400 Karayolu Büyükşehir sorumluluk alanı içerisinde değil ama ben hiçbir zaman o tarlaya dönen yol için çok aşırı bir eleştiride bulunmadım. Her zaman tavsiyelerde bulundum. Mersin için çok uygun bir yol değil artık. Ne görüntüsü ne güvenliği itibarıyla uygun. İyi niyetle her platformda bu konuyu dile getirdiğimi biliyorsunuz. Mesele o değil. Mesele üç tane evladımızın orada canını yitirmesi. Bir çocuğumuz şu an komada. Çok dramatik bir durum. Hepimiz aile sahibiyiz, hepimizin evladı var. Ateş düştüğü yeri yakar. Çok üzüntü verici bir tablo" ifadelerini kullandı.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmamasına rağmen D-400 ile ilgili süreci yakından takip ettiğini; ilgili tüm kurumlarla yapılan toplantılarda bu yolun öncelikli sorunlar arasında yer aldığını dile getirdi. Çeşmeli-Taşucu Otoyolu ve mevcut yolun revizyonunun gündeme alındığını, D-400 Karayolu'nun acele kamulaştırma kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını ve proje ihalesine çıkıldığını belirterek, konuyu siyasi malzeme yapmadan somut sonuç almak amacıyla takip ettiğini vurgulayan Seçer, "Bütün imalatlar, sanat yapıları, alt geçitler, üst geçitler yapılacak" dedi.

"Afeti siyasi polemik meselesi yapan milletvekillerinin de Meclis üyesinin de siyasetini kabul etmem"

Seçer, 30 Ocak 2026 tarihinde kentin bazı bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkınlar üzerine bazı siyasilerin söylemlerini eleştirdi. Seçer, "Bir afeti siyasi polemik meselesi yapan milletvekillerinin de Meclis üyesinin de siyasetini kabul etmem. Ortada bir doğa olayı var. Bunun afete dönüşmemesi için el birliği ile çalışılmış. Belediye başkanı, bürokrasi bu konularda çıkıp bir şey demiyor, yapıcı konular konuşuyor ama siyaset ne hikmetse öne çıkma halinde. Bilgisi de yok. Doğal olarak bilgisi olmayan insanın bir konuda fikri olur mu? Fikri olmayan insanın zikri olursa böyle olur. Yanlış olur" diye konuştu.

MHP Meclis Grup Başkanvekili Mehmet İlker Yalçın'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin EMITT'e katılırken Mersin'deki ilçe belediyelerini de dahil edebileceği görüşü üzerine konuşan Seçer, şunları söyledi:

"Herkesin bir meseleye bakış açısı da vizyonu da farklıdır. Sizin vizyonunuz farklı, bizim vizyonumuz farklı. Şimdi bir güzel söz vardır, derler ki; 'Sen kendi bahçeni görmüyorsun, elin bahçesine hayran hayran bakıyorsun.' İsmini dahi anmadığın ve Meclis üyesi olduğun Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022, 2024, 2025'te EMITT'e katıldığımız her yıl 'En iyi stant', 'En başarılı ekip' ödülünü almış. EMITT'te stant açmak her bölgenin ürünlerini oraya götürmek değil. Biz orada son teknolojiyi kullanıyoruz. VR Mersin'i kullanıyoruz. İnsanlar dijital ortamda Mersin'in tarihi, turistik yerlerini görüyor. Bizim de bakış açımız bu."

"Mersin'in imajına yönelik suçlamaları kabul etmek mümkün değil"

Bir meclis üyesinin Erdemli Üzümlü Deresi ve çevresinde selden etkilenen noktalarda yürütülen çalışmaların durumunu sormasına ilişkin konuşan Seçer, etkilenen köprü ve sanat yapılarına ilişkin çalışmaların süratle devam ettiğini vurguladı. Kentte yaşanan sel ve taşkın sonrası bir milletvekilinin konuya ilişkin söylemlerinin AK Parti Meclis Üyesi Soner Solak tarafından dile getirilmesi üzerine eleştirilerde bulunan Seçer, "'Reklamın iyisi kötüsü yok' derler, ben şehrim için buna katılmam. Mersin kötülüklerle anılabilir mi? Geçmiş dönem milletvekillerimize de söyledim; 'Arkadaşlar siz iktidarı eleştirmek için bunu yapıyorsunuz, saygı duyarım. Muhalefet edilebilir ama şu anda kentin belediye başkanı olarak ben bu konudan rahatsızlık duyuyorum' dedim. Çünkü Mersin'in kötü reklamını kendi elimizle yapıyoruz. Lütfen bunu yapmayın. Mersin'in imajı var. Mersin; temiz, gelişen bir liman kenti, turizm, sanayi ve barış kenti. Dünyaya beraber yaşama hukuku dersi veren bir kent ama bir sayın milletvekili çıkıp böyle dediği zaman iş başka oluyor, suçlamayı kabul etmek mümkün olmuyor" dedi.

"Sel sonrası çalışmalar kurumlarla iş birliğinde yürütüldü"

Kentte yaşanan kuvvetli yağışların güçlü altyapı ve yağmur suyu sistemleri sayesinde ciddi bir tahribat ortaya çıkarmadığını belirten Seçer, geçmiş dönemde birçok ilçede altyapı sorunu nedeniyle yaşanan selleri hatırlattı. Taşkınlar sırasında kentteki kurumlarla iş birliği halinde çalışma yürütüldüğünün altını çizen Seçer, "Mezitli ve Erdemli dereleri taştığında DSİ'ye ilişkin tek kötü kelamımız olmadı. Genel Sekreter, MESKİ Genel Müdürü, Mezitli Belediye Başkanı, Erdemli Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin hepsi sahadaydı. Silifke, Anamur, Yenişehir'de nerede hasar olmuşsa herkes oradaydı ve el birliğiyle çözüldü. Engin noktalara kar yağması sonrası ben bir hafta önceden arkadaşları teyakkuza geçirmiştim. Belediye başkanlığı olabilecek durumları öngörmektir. Valiliğimiz organizasyonunda DSİ ve AFAD da oradaydı. 'Biz bu işi bir başımıza yaptık' demedik. Mesajlarımızda kurumlarımızla iş birliğini belirttik" diye konuştu.

Meclis üyesinden gelen trafik yoğunluğu sorusuna yanıt veren Seçer, 3. ve 4. Çevre yollarının ulaşım rahatlığını örnek vererek yürütülen çalışmaları aktardı. Belli noktalarda günün akışı içinde doğal yoğunluklar yaşandığını dile getiren Seçer, "3. Çevre Yolu'nu ihya ettik. 35 metre yeni bulvar açtık, kanalize kavşaklar koyduk. 2. Çevre Yolu'nda kısmi tıkanmalar var. Hal Katlı Kavşağı yapılıyor çünkü tıkanıyor. Kuyuluk için çalışmalara haziran ayında başlayacağız dedik, eylül ayında açacağız. Siz de belediyemizin yaptığı icraatları takip edin. Ardından Sayapark ve çevresinde, Mersinli Ahmet Caddesi'nde çalışmalara başlayacağız. Beşyol'da tüp geçit yapacak ve kuzeye bağlayacağız. Bu çalışmaları takip edin. Trafiğin tıkandığı yerlerde zaten problemi çözüyoruz ama siz de takdir edersiniz Mersin büyüyor, gelişiyor, ihya oluyor" dedi.

"Kentte yüzde 84 memnuniyet oranı var"

UKOME Merkezi'nde tüm trafik çalışmalarının ilgili kurum temsilcileri ile ortaklaşa kararlarla yürütüldüğünü belirten Seçer, sorunların hızla çözüldüğünü söyledi. Kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne duyulan güvene ve vatandaşların memnuniyetine değinen Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılan anket çalışmalarını görüyorsunuz. Yüzde 84 memnuniyet oranı var. Yüzde 84 memnuniyet varsa demek ki farklı partilerin tabanları da hizmetlerimizden memnun" dedi.

MESKİ'nin 500 milyon TL borçlanması Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası A.Ş.'den kullanacağı, MESKİ Genel Kurulu tarafından kabul edilen halihazırdaki stratejik plan ve yıllık yatırım programları ile bölgenin kalkınmasını temini kapsamındaki işler için olmak üzere toplam 500 milyon TL gayri nakdi kredi kullanılmasına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Seçer, Meclis üyelerinin bilgilendirme istemesi üzerine 12.7 milyar TL bütçesi olan bir kurum için 500 milyon TL borçlanmanın yüksek bir borçlanma olmadığını, Mersin Büyükşehir'den bu tarz borçlanmalar için de teminat mektubu istemediklerini hatırlatarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kredibilitesi yüksek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu görünümlerini 'durağan'dan 'pozitif'e çıkardığı 9 belediyeden birisi Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bu da bizim kredibilitemizi gösteriyor. 17 milyar TL yatırımın içinde olan bir kurum için bunlar çok büyük borçlanmalar değil" diye konuştu.