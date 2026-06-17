Seçer: Sanayi konuşulacaksa Mersin hazır - Son Dakika
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Seçer: Sanayi konuşulacaksa Mersin hazır

17.06.2026 09:38  Güncelleme: 10:48
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sanayi Koridorunda Mersin Zirvesi'nde kentin sanayi, lojistik ve yatırım potansiyelini vurgulayarak, Mersin'in Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti.

(MERSİN) - TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Sanayi Koridorunda Mersin Zirvesi"nde kentin sanayi, lojistik ve yatırım potansiyeline dikkati çekti. Seçer, Mersin'in ekonomik, stratejik ve sosyal açıdan Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Sanayi konuşulacaksa Mersin bütün aktörleriyle hazırdır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Sanayi Koridorunda Mersin Zirvesi" programına katıldı.

Sanayide üçüz dönüşüm, yatırım finansmanı, üretimde kurumsal hafıza ve sanayinin yapısal dönüşümüne ilişkin güncel yaklaşımların irdelendiği programa Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, ekonomi uzmanları ve firma yetkilileri katıldı.

"TÜRKİYE'DE BÜTÜN YOLLAR MERSİN'E ÇIKIYOR"

İş dünyası temsilcilerinin toplantıda dile getirdiği görüşlerin oldukça önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Seçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Her yol Mersin'e çıkıyor" cümlesine atıfta bulunarak, "Ekonomiyi ve coğrafi stratejiyi tartıştığınız zaman bütün yollar Mersin'e çıkıyor. Türkiye'de sosyal barışı konuşuyorsanız bütün yollar yine Mersin'e çıkıyor. İşte onun için Mersin, Türkiye'nin izdüşümüdür" dedi.

Her renkten insanın ve her sektörün var olduğu bir kentte belediye başkanı olmak için başarılı olma hedefinin şart olduğunu söyleyen Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

"ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ İÇİN EN ÖNEMLİ BÖLGELERİN BAŞINDA MERSİN GELİYOR"

"Mersin'de yararlı işler yapmalı ve çıtayı çok yükseğe koymalı. Çünkü beklentileri çok fazla olan bir kent. Sadece kentte yaşayan nüfusun beklentileri yüksek değil; Türkiye'nin, devletin, merkezi yönetimin de buradan beklentileri çok fazla. Bizim ulusal güvenliğimiz için en önemli bölgelerin başında Mersin geliyor. Doğal olarak da buradan bir beklenti var. Bu beklentiler Sayın Valimizden en sade yaşayana kadar ve bana da bir misyon yüklüyor. Bu şehri yönetecek belediye başkanı herkesin derdini anlamalı. Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz çanağının en önemli limanı kentimizde. Mersin Limanı'nı lokomotif olarak gördüğümüz zaman da Mersin'de vergi toplama oranının çok yüksek olduğu görülecektir. Bizim vergideki yüksekliğimiz aslında ticaretimiz, limanımız. Çok sektörlü bir kentiz. Bütün sektörler bizden bir şeyler bekliyor. Belediye olarak, belediye başkanı olarak işimiz yoğun. Bu yoğunluğu biliyoruz, farkındayız ve buna göre çalışıyoruz."

"GEÇTİĞİMİZ DÖNEM, MECLİS ÇOĞUNLUĞUMUZ OLMAMASINA RAĞMEN BİRÇOK İMAR PLANINI BİTİRDİK"

Kentte yapılacak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ihtisas sanayi alanları gibi alanların hayata geçirilmesi için altyapı gerektiğini, 7 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 30 yıldır devam eden imar planı tartışmalarının çalışmalarla sonuçlandırıldığını belirten Seçer, "Geçtiğimiz dönemde mensup olduğum partinin belediye meclisinde çoğunluğu yoktu ama buna rağmen merkez dört ilçenin önemli bir kısmının nazım imar planlarını bitirdik. İnsanlarla doğru iletişim kurup konuyu doğru cümlelerle anlatabiliyorsanız, siyasal görüş farkını bir yerde kimsenin görmemesini sağlıyor ve doğru kararlarda ortaklaşabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 500 HEKTAR ALANI YATIRIM İÇİN İMARA AÇTIK"

Seçer, yatırım ve sanayi planlamaları kapsamında özellikle Akdeniz ilçesine dikkati çekerek, bu alanın sanayi tesisleri, lojistik depolama ve küçük sanayi yatırımları açısından önemli bir merkez haline geleceğini belirtti. Seçer, bölgeye ilişkin planlama süreçlerinin uzun sürdüğünü ve çeşitli kurum ile bakanlık görüşleri sonrasında çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek, "Çünkü bunlar uzun metrajlı çalışmalar ama birinci etabı bitti. Şu anda Akdeniz Belediyesi'nde askıya çıkıyorlar. 3 bin 500 hektar alanı yatırım için imara açtık. İkinci etap olan Deliçay-Huzurkent arasında da Büyükşehir olarak üzerimize düşen çalışmayı çok kısa süre içerisinde bitirdik. Akdeniz Belediyesi de sanıyorum birkaç ay içerisinde bitirecek" dedi.

"OSB'LERDE ALTYAPI YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OSB'NİNDİR"

Ulaşım altyapısına da değinen Seçer, özellikle D-400 Karayolu'nun sanayinin doğuda olduğu bölgelerde büyük zorluklar yarattığını belirterek, "Bizim orada açacağımız OSB'ye kadar olan demiryoluna paralel yapıdaki yeni bulvar, oraya farklı bir hayat verecek. Site içi ya da OSB içi yolları ve altyapıyı yapma yükümlülüğü OSB yönetimindedir. Ama onun dışına çıktığınız zaman altyapıyı ve yolu belediyeye düşen kısmıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yapma zorunluluğu vardır" diye konuştu.

Çevresel sorumluluklara vurgu yapan Seçer, OSB'lerin atıklarını ön arıtmadan geçirerek sisteme vermesi gerektiğini söyleyerek, "OSB'lerin atıklarını ön arıtmadan geçirerek bizim sisteme verme zorunluluğu vardır. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz" dedi.

Seçer, sanayi kenti hedefinin yalnızca kamu yatırımlarıyla değil, özel sektörün de mevzuata uygun üretim anlayışıyla destek vermesiyle mümkün olacağını ifade etti.

SEÇER, MERKEZİ YÖNETİM İLE BELEDIYE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Ulaşımın, sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesinin Mersin için son derece önemli olduğundan söz eden Seçer, "Biz de bu önemin farkında olarak kurumumuzun sorumluluğunda olan bölgelerde gerekli çalışmaları bir vizyon ortaya koyarak, önümüzü görerek, nüfus artışını, sektörlerin ve şehrin büyümesini göz önüne alarak yapıyoruz" diye konuştu.

Merkezi yönetim ile belediye iş birliğinin öneminin altını çizen Seçer, siyasi mülahazaların şehri yorup, geriye götürdüğünden bahsederek, "Biz hizmetlerimizi yaparken; 'Bu sokağı bize oy verenlerin sokağı olduğu için yapalım ya da bu mahalle bize oy verenlerin mahallesi olduğu için buraya hizmet götürelim' diye yapmayız. İhtiyaç olan hangi sokak, mahalle ya da sektör olursa olsun bunu yapma zorunluluğumuz var. Merkezi yönetimle belediyeler arasındaki iletişimin de bu duygu ve düşünceler içinde olması şehrin yararına olur" dedi.

"MERSİN'DE SANAYİ SEKTÖRÜ GELİŞECEKSE, MERKEZİ YÖNETİMİN BIR VIZYON ORTAYA KOYMASI LAZIM"

Sanayiyi başlı başına sanayicilerin bir vizyon ortaya koymasıyla geliştirmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Seçer, "Eğer Mersin'de sanayi sektörü gelişecekse, merkezi yönetimin buraya bir vizyon ortaya koyması, bir sayfa açması, sizin yatırımlarınızı teşvik edecek ve kenti cazibe merkezi haline getirecek bazı kararlar alması lazım. Gerekirse parlamentodan yasalar çıkaracak, Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlatacak ya da ikinci mevzuatlar çıkartacak. İşin diğer tarafında ise yerel yönetim güçlü olacak, sektörle iletişimi iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Seçer, bu noktada üniversitelerin de önemli olduğundan söz ederek, Mersin'in bu konuda da güçlü olduğunu dile getirdi. Mersin'in 2 vakıf ve 2 devlet üniversitesine ev sahipliği yaptığını aktaran Seçer, kentte 60 bin civarında öğrencinin varlığından söz ederek, üniversitelerde sanayiyi destekleyecek bölümler olduğuna dikkati çekti. Seçer, "Diyoruz ki; 'Üretimi ileri teknolojiyle yapmak zorundayız.' Bu nedenle yüksek teknoloji üretmeliyiz. Onun için üniversiteye ve bilime ihtiyaç var ama tüm bunların yanı sıra bütün bu yükleri çekecek güçlü bir yerel yönetime ihtiyaç var" dedi.

"SANAYİ KONUŞULACAKSA MERSİN BÜTÜN AKTÖRLERİ İLE HAZIRDIR"

Bir kentin sanayisinin gelişmesinin; milli gelirde payının artması, dünyada gelişmiş hale gelmesi ve eğitim sisteminin iyi olması anlamına geldiğini kaydeden Seçer, "Sanayinin gelişmesi için iyi teknik elemanlarınız ve iyi teknik elemanlarınızı yetiştiren üniversiteleriniz olacak. İyi üniversiteler demek; iyi insan kaynağı demek. Bir beşeri sermayeniz olacak ama o beşeri sermayenin de Mersin'de yaşaması için altyapı olacak. Paranın, refahın olduğu yerde ihtiyaçlar artar ve daha kaliteli hale gelir. Tertemiz bir şehir, insanların vaktini geçireceği meydanlar, yemek yiyeceği restoranlar, kültür-sanat etkinliklerine katılacağı alanlar yaratmanız lazım. Yani bir bütün olarak eğer burada sanayiyi konuşacaksak burada bütün aktörlerin payı var. Mersin bana göre buna hazır ve son derece yeterlidir" diye konuştu.

"MERSİN'İN GELECEĞİ KIYMETLİ VE ÖNEMLİDİR"

Mersin'in birçok alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Seçer, kentin lokasyonu, ulaşım koridorlarındaki konumu, hammadde teminindeki avantajlarıyla öne çıktığını ifade etti. Seçer, Türkiye'de özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşanan yoğunlaşma ve Ankara'nın da Mersin'e yönelik bakışı gibi faktörlerin kentin bu alandaki durumunu etkilediğini sözlerine ekledi. Geçen seçimde gündeme gelen Merkez Türkiye Projesi'ni hatırlatarak, Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasına atıfta bulunan Seçer, "Şu anda Karadeniz-Akdeniz bağlantısı bir hat ama her halükarda Mersin son derece önemli bir merkezdir. Mersin'in geleceği kıymetli ve önemlidir" dedi. Seçer konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Mersin, Türkiye'nin ve bölgenin dışında dünyada da parmakla gösterilebilecek bir il olmaya namzettir. Ben umut ediyorum birlik ve beraberlik içinde bunu da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"MERSİN, TARİHİ BOYUNCA TİCARETİN, ÜRETİMİN VE GİRİŞİMCİLİĞİN MERKEZİ OLDU"

Mersin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kültürel zenginliği ve çeşitliliğiyle Türkiye'ye değer katan Mersin'in, tarihi boyunca ticaretin, üretimin ve girişimciliğin merkezi olduğunu ifade etti. Mersin'in Türkiye'de lojistiğin ve ihracatın kapısı olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Mersin; Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya'nın kesişim noktasındadır. Türkiye'nin ilk serbest bölgesi de burada faaliyete geçmiştir. Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner limanı yine buradadır" diye konuştu.

"MERSİN'DE MESELELER YERELDE ÇÖZÜLÜYOR"

Hisarcıklıoğlu, MTSO'nun; 140 yıllık köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeler ve kente kazandırdığı çalışmalarla her zaman referans gösterildiğini kaydederek, "Mersin'de sanayiyi geliştirip büyütecek, yeni sanayi koridorları kazandıracak girişimlere imza atılıyor. Bu kentte çözüm odaklı bir Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Burada meseleler yerelde çözülüyor" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca; "Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler 2026 Yarışması"nda ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri verildi. Açılış programı, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na plaket takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Ekonomi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçer: Sanayi konuşulacaksa Mersin hazır - Son Dakika

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