Meteoroloji\'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 KENT İÇİN 'RİSK VAR' UYARISI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Pazar İç Anadolu Orta ve Batı Karadeniz'de yağmur var. Diğer bölgelerde yağış yok. Salı günü Ege, Marmara'nın güney ve batısı, batı Akdeniz'e gelecek kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir. Dikkatli olunmalı. İzmir, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Denizli, Aydın, Antalya'da risk var" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen, "Bu hafta yurtta yağmur görülecek. Salı günü batıda kuvvetli olacak. Perşembeden sonra kuzeyden gelecek soğuk hava batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yapabilir" dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 10