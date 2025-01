Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3-5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ hadisesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış, buzlanma, don ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 2; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.