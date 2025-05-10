MGM'den 23 il için sarı uyarı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 23 il için "sarı" kodlu alarm yayınlayarak, vatandaşları kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden iç kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ile Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

MGM, yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması; rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerind yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MGM'den 23 il için sarı kodlu alarm

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle; Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Niğde, Tokat, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar için dikkatli olmaları yönünde sarı kodlu uyarı yayımlandı.