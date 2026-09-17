MSB: "51’inci Komando Tugayı’nın konuş yeri değişikliği haziranda onaylandı"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Tunceli'nin Hozat ilçesinde konuşlu bulunan 51'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın Aydın'ın Söke ilçesine yeniden konuşlandırılmasına ve Yunan basınında "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ege hattını yeniden yapılandırıyor" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 11 Eylül'de Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için başsağlığı diledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "terörle mücadelesine, sınırları korumaya; karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini" belirtti. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildiren Aktürk, hudutlarda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahsın yakalandığını açıkladı. Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11 bin 323'e ulaştığını kaydetti. Hudutlarda yasa dışı geçiş teşebbüsleri kapsamında 875 şahsın daha engellendiğini belirten Aktürk, böylece yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 50 bin 269 olduğunu ifade etti.

Aktürk, 14-18 Eylül tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenen Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın katıldığını belirtti. Almanya'da 17-18 Eylül'de gerçekleştirilen Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve beraberindeki heyet katılırken, Romanya'nın Köstence kentindeki Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı'nda Türkiye'yi Mayın Filosu Komutanı ile 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru temsil ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 21-23 Eylül tarihleri arasında Kanada'da düzenlenecek Denizaltı Komutanlar Konferansı'na katılması planlanıyor. Aktürk, Azerbaycan'ın 20 Eylül Egemenlik Günü'nü de kutladı.

BAKAN GÜLER'İN TEMASLARI

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11 Eylül'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu, ardından Estonya ve Demokratik Kongo büyükelçilerini, 14 Eylül'de ise Bahreyn Büyükelçisi'ni kabul ettiğini aktardı. Aktürk, Güler'in, 15 Eylül'de İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarına hitap ettiğünü, aynı gün Ankara'da Kafkas İslam Ordusu ve Bakü'nün Kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldığını bildirdi.

Aktürk, 16 Eylül'de Afyonkarahisar'a giden Güler'in, 17'nci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu ve çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini belirtirken; Bakan Güler'in bugün Umman Büyükelçisi'ni kabul etmesinin planlandığını aktardı.

GENELKURMAY BAŞKANI SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu 15 Eylül'de NATO Askeri Komite Başkanı ile bölgesel savunma ve güvenlik konularının değerlendirildiği video konferans gerçekleştirdiğini, aynı gün Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in 13-14 Eylül'de Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret ettiğini belirterek, Bayraktaroğlu'nun Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı ve Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiğini aktardı.

BAKAN YARDIMCISI AYHAN GÜNEY AFRİKA'DA

Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ın 16-20 Eylül tarihleri arasında çeşitli temaslarda bulunmak ve Güney Afrika'da düzenlenen 2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na katılmak üzere Güney Afrika'yı ziyaret ettiğini kaydetti. Ayhan'ın fuar kapsamında Türk savunma sanayii firmalarını ziyaret ettiğini belirten Aktürk, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN GİRİŞİMLER SONA ERDİRİLMELİ"

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aktürk, Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı ile Husilerin eylemlerini kınayarak, bölgesel istikrarı tehdit eden girişimlerin sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi. Aktürk, Kızıldeniz ve Babülmendep'te devam eden Husi tehdidinin bölge güvenliğinin yanı sıra uluslararası deniz ticareti ve küresel istikrarı da olumsuz etkilediğini belirtti. İsrail'in Lübnan, Suriye ve Filistin'e yönelik eş zamanlı saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiğini ifade eden Aktürk, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğünde 12 ülke tarafından atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Aktürk, İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamplar ile Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek, uluslararası topluma söylemin ötesine geçerek somut ve caydırıcı tedbirler alma çağrısında bulundu. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.

"TSK'NIN ULUSLARARASI TATBİKAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR" Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin, 7 Eylül'de Tunus'ta başlayan Phoenix Express Deniz Güvenliği ile 8 Eylül'de Bulgaristan'da başlayan Triton Mayın Harekatı tatbikatlarının 18 Eylül'de sona ereceğini belirtti. Portekiz'de 31 Ağustos'ta başlayan REPMUS İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi, 14 Eylül'de Özbekistan'da başlayan Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet ve 11 Eylül'de Romanya'da başlayan Burebista Fiili Hava Tatbikatının 25 Eylül'de tamamlanacağını aktaran Aktürk, 16 Eylül'de Romanya'da başlayan Eastern Shield Hava/Dron Savunma Tatbikatının ise 2 Ekim'e kadar devam edeceğini kaydetti. Aktürk, TSK'nın 21-25 Eylül'de İtalya'da NATO Dynamic Guard-II, 21 Eylül-1 Ekim'de Azerbaycan'da Birliğin Gücü ve 24-25 Eylül'de NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) tatbikatlarına katılmasının planlandığını bildirdi. "DENİZKURDU-I TATBİKATI 20-24 EYLÜL'DE" Aktürk, 20-24 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-I Su Üstü Harekatı Tatbikatı gerçekleştirileceğini açıkladı. Tatbikatın çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla düzenleneceğini belirten Aktürk, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da yapılacağını bildirdi. "TCG OSMANGAZİ AKSAZ'A LİMAN ZİYARETİ YAPIYOR" Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin İleri Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi'nin 16-18 Eylül tarihleri arasında Aksaz/Marmaris'e liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona'nın ise 19-20 Eylül'de Heybeliada'ya, 26-27 Eylül'de Moda/Fenerbahçe'ye liman ziyareti yapacağını kaydetti. Aktürk, Erdek'in Kurtuluşu'nun yıl dönümü kapsamında TCG Edincik mayın avlama gemisinin 18 Eylül'de Erdek/Balıkesir'i, Bozcaada'nın Kurtuluşu'nun yıl dönümü kapsamında TCG Rüzgar hücumbotunun 20 Eylül'de Bozcaada/Çanakkale'yi ziyaret edeceğini aktardı. Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat amacıyla bölgede bulunan TCG Kemalreis'in dönüş intikali kapsamında 20-24 Eylül'de Cidde/Suudi Arabistan'a liman ziyareti gerçekleştireceğini belirten Aktürk, TCG Burgazada korvetinin de 18 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'ye (SNMG-2) katılacağını bildirdi. Aktürk, 19-20 Eylül tarihlerinde Sivrihisar Hava Gösterileri kapsamında Türk Yıldızları'nın Sivrihisar'da, 26'ncı Ostrava NATO ve 17'nci Çekya Hava Kuvvetleri Günleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Çekya'da gösteri uçuşları gerçekleştireceğini açıkladı. "GAZİLER GÜNÜ İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK" Aktürk, Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 18 Eylül'de Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda anma töreni düzenleneceğini bildirdi. Törene Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Azerbaycan'dan gazilerin katılacağını belirten Aktürk, Mehteran Birlik ve Armoni Mızıkası Komutanlıklarının da konser vereceğini kaydetti. "ANKARA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NDE MSB BANDO VE ORKESTRALARI SAHNE ALACAK" Aktürk, 20-27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında MSB'ye bağlı müzik topluluklarının konserler vereceğini açıkladı. Buna göre 20 Eylül'de Mehteran Birlik Komutanlığı, 21 Eylül'de Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Eylül'de Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) Orkestrası, 25 Eylül'de Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, 26 Eylül'de Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Ankaralılarla buluşacak. "L-UMTAS GM VE IIR TEMREN İLE ATIŞLAR BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayii tarafından geliştirilen harp araç, gereç ve mühimmatının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aktürk, Roketsan tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında Antalya'da, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi kapsamında Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS GM) ve IIR TEMREN mühimmatıyla hava-yer ve hava-hava atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında Sedef Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 3'üncü İstif Sınıfı Fırkateyn İzmit'in Deniz Kabul Testleri'nin 15 Eylül'de başladığını aktaran Aktürk, MKE tarafından savunma sanayii paydaşlarına 107 milimetre roket tapası ve Fırtına obüs ekipmanlarının teslim edildiğini kaydetti. Aktürk, MKE tarafından Mısır'daki iş birliklerinin geliştirilmesi ve bölgedeki faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla "Zafer" adlı şirketin kurularak faaliyete geçirildiğini bildirdi.

MKE'nin 16-20 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika'da düzenlenen 2026 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'na katıldığını belirten Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in de 7-11 Eylül'de Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katıldığını aktardı. Heybet'in fuar kapsamında Polonyalı mevkidaşı ve Devlet Varlıkları Bakanlığı Müsteşarı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, MKE ile PGZ arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın imza törenine katılan Heybet'in fuarda yer alan Türk savunma sanayii firmalarını da ziyaret ettiğini bildirdi.

TSK'DA HUKUK SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI

Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" için 7 Eylül'de başlayan başvuru sürecinin 7 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Aktürk, 19 Eylül'ün, vatan topraklarının korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için mücadele ederken gazi olanların gurur günü olduğunu belirtti. Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümünü kutladı.

Milli Mücadele kahramanları, şehitler ve hayatını kaybeden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Aktürk, hayattaki gazilere ve ailelerine sağlık ve esenlik diledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern, güçlü savunma ve güvenlik kapasitesiyle tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye ve Türkiye'nin caydırıcı gücü olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

"MEİS'TEKİ ASKERİ FAALİYETLER ADA'NIN STATÜSÜYLE BAĞDAŞMIYOR"

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Meis, Çamlıca ve Kanlıada ziyaretlerinin sorulması üzerine MSB'nin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.

Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.

Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir."

51'İNCİ KOMANDO TUGAYI'NIN KONUŞ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Daha önce Tunceli'nin Hozat ilçesinde konuşlu olan 51'inci Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine yeniden konuşlandırılmasına ilişkin soru, "Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır" şeklinde yanıtlandı.

"ABD'NİN GKRY'YE SİLAH AMBARGOSUNU UZATMA KARARI GÜVEN ORTAMINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK BİR ADIMDIR"

ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldı:

"ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır. ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır.

Üçüncü taraflardan beklentimiz; Ada'da hasssas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşım ile katkı sağlanmasıdır. Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde devam edecektir."

"MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI SAVUNMA VE KOLEKTİF CAYDIRICILIK ESASINA DAYANIYOR"

Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin MSB'den şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede, askeri iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte; İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."