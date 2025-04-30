MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Harita Genel Müdürlüğünde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon ve faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan, imkan ve kabiliyetleriyle birçok kamu kurumunu destekleyen Harita Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 130'uncu, genel müdürlük oluşunun ise 100'üncü yılını kutladı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler ve gazileri rahmetle anan Aktürk, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

İkili ilişkiler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek ve Katar olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yunanistan ile son dönemde oluşan olumlu atmosferin korunması ve daha da ileriye taşınması adına karşılıklı iyi niyet ve diyalog çabalarının devam ettiğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te gerçekleştirilmiştir. Olumlu bir havada geçen toplantıda, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2026 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır."

28-29 Nisan'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyetinin, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, 6-7 Mayıs'ta 9'uncu Hudut Tugay Komutanı'nın Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı, 6-9 Mayıs tarihleri arasında ise Yunanistan Milli Savunma Kolejinden bir heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'na ilişkin konuşan Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz ile ABD Savunma Bakanlığından Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla 28 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, savunma ve savunma sanayi işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuş, stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır. Taraflar bir sonraki toplantının önümüzdeki yıl ABD ev sahipliğinde yapılması konusunda mutabık kalmıştır."

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 2-3 Mayıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını aktardı.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik toplu katliamlarına, onları yerlerinden etmeye ve temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakmaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in, bölgede istikrar ve güvenliğin en büyük tehdidi haline geldiğini belirten Aktürk, barış çabalarının hızlandırılması, ateşkese geri dönülmesi ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ile tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam etmekte olduğunu vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, hudutlarımızda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 104 şahıs yakalanmış, 1893 şahıs engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1666'ya, engellenen kişi sayısı da 27 bin 507'ye ulaşmıştır. Suriye Harekat alanlarında ise 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 85, Menbiç bölgesinde ise 95 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de kesintisiz devam ettiğini dile getiren Aktürk, 14-25 Nisan'da gerçekleştirilen Milli Anadolu Kartalı Eğitimi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Doğu Akdeniz'de 24 Nisan'da başlayan ve 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen Kurtaran tatbikatının bugün sona ereceğini ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"21 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag, 28 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, 28 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekatı tatbikatları devam etmektedir. 5-16 Mayıs tarihleri arasında, İzmir'de EFES-2025 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri, Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel Kuvvet Eğitimi, Edirne'de Trakya-2025, Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-II, İstanbul'da Eurasian Peace tatbikatlarının icra edilmesi, 3-29 Mayıs tarihleri arasında, Almanya'da Formidable Shield, İtalya'da Mediterranean Strike, Estonya'da Locked Shields, İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, modern ve güçlü savunma ile güvenlik kapasitesini her geçen gün arttırdığını ifade eden Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, MİKON İHA Sistemi, Modüler Gündüz Görüş Kamerası ile, 5,56 milimetre hafif makineli tüfek, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını belirtti.

Aktürk, TEKNOFEST kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

"1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'ye Milli Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanmaktadır. Bakanlığımızın stantları ile hava unsurlarımızın statik/dinamik gösterileri ve Armoni Mızıkası Komutanlığımızın konserine gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlandığı gibi devam ettiğini bildiren Aktürk, mayıs, haziran ve temmuz dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla e-Devlet'ten, askerlik şubelerinden ve MSB'nin mobil uygulamasından öğrenilebileceği bilgisini verdi.

(Sürecek)