MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğunun 548 kilometreye ulaştığını bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, proaktif güvenlik stratejisi çerçevesinde devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama, tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın operasyonları hakkındaki bilgilendirmesine şöyle devam etti:

"24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9'uncu yıl dönümü vesilesiyle kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Diğer yandan, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkili tedbirlerinin alındığı hudutlarımızda güvenlik, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı şekilde sağlanmakta, yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Bu çerçevede hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kardeş, dost ve müttefik ülkelerle yürütülen ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevlerdeki aktif rolü ile ülkenin küresel ölçekteki etkinliğine önemli katkılar sunmayı sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "TCG Kınalıada korvetimiz, Libya'da hem doğu hem batı tarafıyla ilişkilerimizin geliştirilmesi maksadıyla 17-18 Ağustos tarihlerinde Libya'nın Trablus limanını ziyaret etmiştir. Söz konusu gemimiz dün ve bugün de Bingazi'ye liman ziyareti gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

" Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi gerekmektedir"

Tuğamiral Aktürk, Gazze'de yaşanan insani felaketin, her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekerek, "Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldiğini hatırlatan Aktürk, Bakan Güler'in ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bugün düzenlenecek, " Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni"ne katılacağını belirtti.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos'ta Kocaeli'deki Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında başlayan Yıldırım Seferberlik-2025 Tatbikatı yarın sona erecektir. Katar Deniz Kuvvetleri unsuru Al Falak gemisi tarafından, İstanbul'a gerçekleştirilen liman ziyareti bugün, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Languedoc tarafından Antalya'ya yapılan liman ziyareti yarın, İtalya Deniz Kuvvetleri unsurlarından Stella Polare tarafından Aksaz'a yapılan liman ziyareti bugün, Mimbelli tarafından Mersin'e gerçekleştirilen ziyaret ise 25 Ağustos'ta tamamlanacaktır. Stella Polare gemisi tarafından ayrıca, 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir. SOLOTÜRK tarafından Konya'da düzenlenen Bilim Festivali kapsamında bugün gösteri uçuşu yapılmaktadır. 25 Ağustos'ta Atatürk'ün İnebolu'yu ziyareti ve 'Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Hava Kuvvetlerimiz tarafından muharip uçak geçişi, TCG Turgutreis tarafından liman ziyareti yapılması planlanmaktadır."

Savunma sanayi

Savunma sanayinin her alanında, yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığına dikkati çeken Aktürk, "Bu kapsamda son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif miktarda ve değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarıyla katılacakları TEKNOFEST Mavi Vatan'a tüm halkı davet ettiklerini belirterek, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos'ta Savarona ve TCG Anadolu dahil 9 gemi ile İstanbul'da Boğaz Geçişi icra edilecektir. Ayrıca, 23 Ağustos'ta gençlerimize teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 350 gencimizin katılımıyla, ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'TCG Anadolu Zafer Yolculuğu' etkinliğinin yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de TSK'nın dinamik yapısına uygun olarak planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için uzman yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos'ta sona erecektir. Ayrıca, 'Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli' alımı kapsamında yürütülen başvuru süreci ise 3 Eylül tarihine kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Zafer Haftası etkinliklerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta Afyon'da SOLOTÜRK, 27 Ağustos'ta Konya'da Türk Yıldızları, Manisa'da SOLOTÜRK, 30 Ağustos'ta Ankara'da SOLOTÜRK, Kütahya'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, 30 Ağustos'ta ayrıca Eskişehir, Manisa, Konya ve Kocaeli'de muharip uçak geçişleri yapılması, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara 27-31 Ağustos tarihleri arasında Priştine/ Kosova'da tören ve bando konserleri icra edilmesi planlanmaktadır."

(Sürecek)