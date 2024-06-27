60 yıldır kaderine terk edilen köye rekor ziyaretçi akını

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için "Hayalet köy" olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

101 BİN KİŞİ O KÖYÜ GÖRMEK İÇİN BÖLGEYE AKIN ETTİ

Geçen yıl ağırladığı 101 bin 868 misafirle Muğla'da en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci ören yeri unvanına sahip Kayaköy'de yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor. Kayaköy, bölgeye düzenlenen turlara katılanların ve turistlerin uğrak noktası oluyor. "Hayalet köy"deki tarihi yapılar, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

9 GÜNDE 4 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde biletle giriş yapılan Kayaköy, Fethiye Müze Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 bin kişiyi ağırladı.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK MEKANI OLDU"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçenin tanıtımı için yurt içi ve dışında birçok fuara katıldıklarını söyledi. Fethiye'nin bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezi konumunda yer aldığını ifade eden Karaca, "Fethiye farklı turizm destinasyonlarıyla herkesin tatilini yapabileceği ender bir turizm merkezi haline geldi. Bayram tatili dolu dolu geçti. Binlerce turisti Fethiye'de ağırladık. İlçede deniz kum güneşin yanında ören yerlerinde de kültür turizmi için gelen misafirlerimizi ağırladık. Geçmiş yıllarda en çok ziyaret edilen yerlerden olan Kayaköy'e bayramda 4 bin kişi geldi." dedi.

12 AY ZİYARET EDİLEBİLEN BİR YER OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karaca, belediye ve paydaşlarla Fethiye'de turizmi 12 aya yaymak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Cumhuriyet döneminden önce Kayaköy'de gazete çıkarıldığını belirten Karaca, "Kayaköy dağın yamacında ve birbirinin manzarasını kesmeyen yapılardan oluşuyor. Tarım alanının işgal edilmediği bir bölge. Bizler de bölgenin korunması için koruma amaçlı imar planıyla ilgili beş yıldır mücadele veriyoruz. Bu çalışmayı bakanlığımızla birlikte başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Karaca, mübadeleyle bölgeden ayrılan Rumlarla dostluğun sürmesi için bölgede dostluk ve barış festivalleri düzenlediğini kaydetti.

GÖRDÜKLERİ YAPILARI HAYRANLIKLA İZLİYORLAR

Ailesiyle Bursa'dan tatile gelen Turgay Kılınç ise ören yerine girer girmez hayran kaldığını, şimdiye kadar gelmemiş olmanın pişmanlığını yaşadığını söyledi. Evlerin dağın yamacına kurulu olduğunu, ovanın ise üretim amacıyla kullandığını dile getiren Kılınç, "Eskiler doğaya uyum sağlamış biz ise doğayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Eskiler çok doğru yapmış. Burayı herkesin gelip görmesi gerekir. Evler birbirinin açısını kapatmayacak şekilde yapılmış. Mimari ustalık." dedi.

KÖY HALKI EKONOMİNİN CANLANMASINDAN MEMNUN

Kayaköy'de restoran işleten Süleyman Çoban, ören yerine gelen turistlerin bölge esnafına ve halka ciddi ekonomik katkı sağladığını belirtti. "Hayalet köy" olarak bilinen Kayaköy'ün ziyaretçilerle canlandığını vurgulayan Çoban, "Bölge Likya Yolu güzergahında da kalıyor. Buraya gelenler zaman zaman burada konaklayabiliyor. Eylülde ve sezonda Kayaköy yoğun ziyaretçi alıyor. Burada herkesi ağırlamak için can atıyoruz." diye konuştu.

5 BİN YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ BULUNUYOR

Bir tepenin yamacına kurulmuş, Rumların döneminden kalma Kayaköy'ün geçmişi, milattan önce 3000'lere kadar uzanıyor. Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türklerin yaşamaya başladığı köy, 1957'deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.