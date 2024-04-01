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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:36  Güncelleme: 00:39
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.842
Açılan Sandık Oranı : % 70,14
Kullanılan Oy : 457.499
Geçerli Oy : 441.788
Katılım Oranı : % 80,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,35244.524
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,48143.473
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,5724.628
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,657.278
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,576.947
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,044.587
DİĞER% 0,632.787
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,261.126
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,231.008
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,21947
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,18814
YTPİSMAİL FENER% 0,15665
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,13563
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,12524
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,09398
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,08369
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07315
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06281
TKHCİHAN TAN% 0,05213
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,04170
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,0297
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0274
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 51,19
Katılım Oranı : % 73,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,3532.503
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,5117.555
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,612.011
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,58879
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,27709
DİĞER% 1,15641
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,8445
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,54301
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,25137
TKPAHMET AKSÜT% 0,19105
BTPMAHMUT AĞSU% 0,1796
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1267
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,156
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,0948
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0845
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0737
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0529
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0529
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0214
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 73,11
Katılım Oranı : % 79,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,1812.142
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,555.638
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 6,11.296
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,811.234
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,6341
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,83176
DİĞER% 0,68144
SAADETESAT KONUR% 0,3269
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,364
BTPZEHRA MISIR% 0,2144
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1429
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1429
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,122
MİLLETFATMA USLU% 0,048
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 83,82
Katılım Oranı : % 76,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 44,755.910
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 37,534.957
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,53994
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,67352
DİĞER% 2,04270
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,39183
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,26167
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,87115
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,7599
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,5269
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,226
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1824
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1216
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1115
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0811
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 42,17
Katılım Oranı : % 78,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,319.404
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,7910.809
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,4710.255
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,65272
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,58245
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,37154
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,28119
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,27112
TKPALTAN TÜREL% 0,25105
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,24102
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1562
DİĞER% 0,1250
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,143
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,0940
DSPEDA ALBAYRAK% 0,0938
YTPYASİN CANYURT% 0,0938
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0936
BTPFADİME AMAÇ% 0,0729
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,824.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,432.903
DİĞER% 2,69203
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,55117
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,2418
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,129
SAADETAHMET ERGİN% 0,054
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,043
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,032
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,022
BTPEMİR TORAMAN% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 89,81
Katılım Oranı : % 84,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,9514.058
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,117.765
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,31777
DİĞER% 1,81425
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,64151
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3786
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3275
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1330
BTPYUSUF YENİ% 0,1228
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0921
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0614
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0613
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,037
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 01
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 88,94
Katılım Oranı : % 74,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,2421.763
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,620.010
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,924.771
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,32634
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,67322
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,57275
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,2199
BTPABDULLAH PEKER% 0,148
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0735
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0629
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0525
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0522
HKPAYÇA ORAL% 0,0421
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0419
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0315
DİĞER% 0,0211
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 83,75
Katılım Oranı : % 82,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,8231.923
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,4319.234
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,224.876
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,051.218
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,84500
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,68403
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,67396
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,28169
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,28167
DPYUSUF YILDIZ% 0,19110
BTPASYA FATMA KAYA% 0,17103
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,158
DİĞER% 0,0952
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0743
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0739
MİLLETİZZET USLU% 0,0424
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 76,43
Katılım Oranı : % 82,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 49,7534.500
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,8424.857
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,574.557
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,591.793
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,39965
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,87606
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,81560
DİĞER% 0,53368
SAADETMURAT TEKİN% 0,29204
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,27184
APSALİH ÖNEL% 0,25171
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,21143
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,16114
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,1499
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1496
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1393
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0640
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 84,56
Katılım Oranı : % 82,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 45,8613.190
MHPALİM UZUNDEMİR% 36,1110.388
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,913.713
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,42408
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,85245
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,69198
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,38109
TKPFATMA ASLAN% 0,3499
SAADETMURAT İKİZ% 0,2365
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2365
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2264
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2161
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1750
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1748
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1133
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,0925
DİĞER% 0,012
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 66,12
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,2316.794
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,956.678
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,072.249
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,28637
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,69471
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,51420
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,84233
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,37103
DİĞER% 0,384
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2571
BTPRESUL ÖZDİL% 0,255
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1336
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,0926
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0924
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 87,34
Katılım Oranı : % 83,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 56,248.844
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 37,395.879
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,21347
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,3204
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,72113
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,6298
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,4978
DİĞER% 0,3250
BTPİHSAN BULUT% 0,2641
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1219
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1117
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0914
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0711
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,069
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 24,24
Katılım Oranı : % 88,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 50,053.682
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 40,092.949
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,44474
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,2290
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,7555
DİĞER% 0,5339
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2921
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2216
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1410
HKPŞENOL KAYA% 0,097
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,086
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,075
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,032

Kaynak: AA

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