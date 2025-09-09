Namus Davası Cinayeti: Ozan Kaya Hakim Karşısında - Son Dakika
Namus Davası Cinayeti: Ozan Kaya Hakim Karşısında

Namus Davası Cinayeti: Ozan Kaya Hakim Karşısında
09.09.2025 16:29
Ozan Kaya, annesinin evi için tartıştığı eniştesi Şenol Göktaş'ı tornavida ile öldürdüğünü savundu.

13 Haziran'da, Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı kırsal Sınırteke Mahallesi'nde yaşayan Ozan Kaya ile mısır tarlasına gittiği teyzesinin eşi Şenol Göktaş arasında tartışma çıktı.

ENİŞTESİNİ TORNAVİDA İLE ÖLDÜRDÜ

Kaya'nın annesi Fadime Ş.'nin üzerindeki evi, eşinin ölümünden sonra uzun yıllar kendisine baktığı için ablası Ayşe Göktaş üzerine yaptırması nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ozan Kaya, Göktaş'ı tornavida ile yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan Kaya jandarmaya teslim oldu. Ozan Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Soruşturmanın ardından hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ozan Kaya, ilk kez hakim karşısına çıktı.

"ÖLDÜRMEKTE HAKLIYIM. NAMUS DAVAM VARDI, O YÜZDEN ÖLDÜRDÜM"

Duruşmaya tutuklu sanık Ozan Kaya, annesi Fadime Ş., öldürülen Şenol Göktaş'ın eşi Ayşe Göktaş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanık Kaya, dinlendi. Ozan Kaya, ifadesinde, Şenol Göktaş'nın teyzesinin eşi olduğunu belirtip, "Bu hayat, çok zoruma gitti. Söyleyeceğim iki cümle şey. Hafızam kuvvetli olduğundan hep deli damgası yedim. Çekildim köşeme insanları izledim. Bildiğim şeyi yıllarca söylemedim. Öldürmekte haklıyım. Namus davam vardı, o yüzden öldürdüm. Şenol'un annemle ilişkisi vardı. Ben çok küçüktüm. 17 sene önce annemle Şenol'un ilişkisi olduğunu gördüm. O günden bu yana bu ilişkiyi kimseye söylemedim. Bir dönem uyuşturucu kullandığım için onların gözünde otçuyum, deliyim. Evet, uyuşturucu kullandım ama sonra tövbe ettim. Kafam sağlamdır. Uyuşturucu kullanıp, tamircilik yaptım ama bir tek yanlış parça takmadım" diye konuştu.

"KARDEŞİMİN BABASININ KENDİSİ OLDUĞUNU İMA ETTİ"

Öldürme sebebinin namus meselesi olduğunu tekrar eden Kaya, "Olaydan 1 hafta önce Şenol'un evine öldürmeye gittiğimde bana kardeşimi ima ederek 'Büyüdü mü' diye sordu. Kardeşimin babasının kendisi olduğunu ima etti. Ben de ona 'Ya sen beni öldürürsün, ya ben seni' dedim. Kardeşimin babasının kendisinden olduğunu ima etmesine içerlemiştim. Olaydan bir gün önce tornavidayı iş yerinde biledim. Saat 03.30 gibi tarlaya gittim. Suyun muslukları açıktı. Tarlaya su kapatmaya geleceğini biliyordum. Sabaha karşı traktörle geldi. Karşı karşıya geldik. Beni eliyle itti. 'Zaten her şeyi biliyorum' dedim. 17 sene önce bu suç işlenmiş. Başına sıkar geçerdim ancak suç iki tarafta da var. Ama en son ettiği lafa doğrusu içerledim. 'Senin yaptığını biliyordum' dedim. 4-5 defa karnına, midesine tornavidayı salladım. O sırada gözüme toprak atmaya çalıştı. Bu sırada sesimizi duyan biri yanımıza geldi. 'Benim meselem var' dedim. Başında bekledim. Gözlerinden kan geldi. Tarlaların arasından kaçtım. Tornavidayı kuyuya attım. İncirliova Sanayi Bölgesi'ne doğru gittim. Oradaki camide elimi, yüzümü yıkadım. Jandarma arabasını görünce teslim oldum" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRME NEDENİM MADDİ SEBEPLER DEĞİL"

Öldürme sebebinin maddi sebepler olmadığını söyleyen Ozan Kaya, "Evi biz yaptırdık. Zamanında evi yaptırırken Şenol'dan borç almışlar. O da evi teyzemin üstüne yaptırmış. Ben miras davasında değilim. Mülk Allah'ındır. O borç aldığımız parayı, öldürdüğümde cebine sıkıştıracaktım. Ancak ölüye saygımdan yapmadım. Annemle ilişkisi yüzünden yaptım. Ev yüzünden değil, teyzemin evliliği bozulmasın diye de kimseye söylemedim" dedi.

"ENİŞTEM, BABAM GİBİYDİ"

Sanık Kaya'nın annesi Fadime Ş. ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Fadime Ş., ablası Ayşe ve eniştesi Şenol Göktaş ile bir sorunu olmadığını belirtip, "Eniştem, babam gibiydi. Eşim öldü, çaresiz kaldım. Onlar bana destek oldu. Yıllarca bana baktıkları için bana ait olan evin ablamın üstüne yapılmasını istedim" diye konuştu. Ayşe Göktaş da ifadesinde kardeşi Fadime Ş. ile bir sorunları olmadığını söyledi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Ozan Kaya'nın akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Namus Davası Cinayeti: Ozan Kaya Hakim Karşısında - Son Dakika

