NUSRET-2024 Tatbikatı Ege ve Karadeniz\'de Başlıyor

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TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, bu yıl ilk kez Ege ve Karadeniz olmak üzere, 2 denizde icra ediliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 20-29 Eylül tarihleri arasında icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, bu yıl ilk kez Ege ve Karadeniz olmak üzere 2 farklı denizde icra ediliyor. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde yapılacak tatbikata 23 ülkeden 9, Türkiye'den ise 13 olmak üzere toplam 22 gemi katılıyor. Tatbikata; 16 ülkeden 33 gözlemci personel iştirak ediyor. Tatbikatta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz'de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etmek amacıyla oluşturulan MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez görev alıyor. Bu kapsamda İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Sancaktar'da NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'na yönelik basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tatbikata iştirak eden NATO unsurlarına ait gemi komutanları ve tatbikatın sancak gemisi TCG Sancaktar Komutanlığı personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, "20-29 Eylül tarihleri arasında icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır" dedi.

'GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN PLANLANDI'

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını söyleyen Tümamiral Aydın, "Tatbikat Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye'den; mayın filosu komutanı, 1'inci arama tarama filotillası komodoru ve 3'üncü amfibi gemiler filotillası komodoru ile 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 6 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 su altı savunma görev timi, 1 hafif otonom su altı aracı (HOSA) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu f-16 ve 1 c-130 nakliye uçağı iştirak edecektir" ifadelerini kullandı.

33 GÖZLEMCİ PERSONEL KATILACAK

Tümamiral Aydın, "Tatbikat NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu-2 (snmcmg-2) unsurlarından; Romanya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, ayrıca Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecektir. Ayrıca tatbikata ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Fransa, Gabon, Güney Kore, Malezya, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den toplam 33 gözlemci personel iştirak edecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, NUSRET-2024 Davet Tatbikatının, karşılıklı iş birliğine ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.

'TATBİKAT 3 SAFHADA İCRA EDİLECEK'

Tatbikatın TCG Sancaktar Sancak Gemisi'nde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekat Merkezi Aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini belirten Tümamiral Aydın, "Tatbikat; mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini de içeren 3 safhada icra edilecektir. Birinci safhada; kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve mayın döküş harekatı icra edilecek, ikinci safhada; mayın karşı tedbirleri harekatı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve seçkin gözlemci günü faaliyeti icra edilecek. Bu safhada; tatbikat kapsamında dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri tarafından, sonarlar ile tespit edilecek. Tespit edilen mayınlar; mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince, 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar EOD timleri ve insansız otonom su altı aracı (AUV) tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecek. Üçüncü safhada; tatbikat sonu değerlendirmesi ve İzmir, Karadeniz Ereğli liman ziyaretleri icra edilecektir. Tatbikat 29 Eylül'de sona erecektir" diye konuştu.