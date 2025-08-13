Osmaniye\'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit

Osmaniye'deki orman yangınından acı bir haber geldi. Hasanbeyli ilçesinde alevlere müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı. Kazada bir işçi şehit oldu, bir işçi yaralandı.

ALEVLER ANIZ YANGINI İLE BAŞLADI

Osmaniye'de dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinliğe ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının yakınlardaki yerleşim yerlerine ve ormana sıçramaması için müdahale başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Anızdan çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormana sıçramadan saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ARAZÖZ DEVRİLDİ, 1 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Soğutma çalışmaları devam ederken Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, orman yangınına müdahale için giderken virajı alamayarak devrildi. Kazada arazöz içerisindeki 5 personel yaralandı. Edinilen bilgiye göre, arazözdeki işçi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu. Yaralanan 5 kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı acı haberle ilgili yaptığı paylaşımda, "Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.