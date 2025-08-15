ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 15 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,2'ye düştü

Barajlarındaki doluluk oranı yüzde 48,1'e gerileyen İstanbul'da 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi

Ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar nedeniyle Ankara ve İzmir'de barajlardaki doluluk oranları sırasıyla yüzde 9,3'e ve yüzde 4,1'e kadar düşerken, başkentin üç aylık, İzmir'in iki aylık içme suyu bulunuyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Yılın ilk yarısında 20 binden fazla sanayi ürünü denetlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan denetimlerde 2 bin 363 ürün uygunsuz bulundu, 107 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi

Tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin 159 milyon 616 bin 915 lira idari para cezası uygulandı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- "Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara Yarısı Bizden kampanyasıyla finansman desteği sağlıyor

Olası İstanbul depremi için başlatılan kampanyada riskli yapıların dönüşüm sürecine destek verilen bağımsız bölüm sayısı yaklaşık 71 bine ulaştı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

4- Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer:

"Askerlerimizin ruhlarına 75 yıl sonra burada Fatihalar okuduk, dualar ettik. Umarım en kısa sürede askerlerimizin kim olduğuna ilişkin bilgiyi de kamuoyuna açıklarız"

(Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Türkiye, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla küresel tedarik zincirlerinde merkez olabilir

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin:

" Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru, sadece ulaşım projesi değil bölgesel ticaretin, lojistik hatlarının ve jeopolitik dengelerin yeniden şekilleneceği stratejik bir adım"

"Türkiye, bu süreçte doğu ile batı arasında lojistik köprü kurarak küresel tedarik zincirlerinde merkezi bir aktöre dönüşme fırsatına sahip"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

6- TDK, "derlem tabanlı" Türkçe sözlüğünü, yapay zeka desteğiyle hazırlıyor

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert:

"Bütün bilim dallarını, kültür alanlarını temsil eden 1 milyar kelimelik işlenebilir metin havuzu, metin bankası oluşturuyoruz. Derlem tabanlı Türkçe Sözlük için yapay zekadan da destek aldık. Yaşayan Türkçenin sözlüğünü yapacağız"

"1 milyar kelimelik bir derlem üzerinde çalışıyoruz. Normal koşullarda insanın 1 milyar kelimelik bir veriye hakim olması mümkün değil, işte bunu yapay zekanın, yazılımların desteğiyle yapıyoruz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'da yaz Kur'an kurslarına 250 binden fazla öğrenci katıldı

Üsküdar Ferah Merkez Camisi imam hatibi Yusuf Belge:

"Derbi maçlarını birlikte izliyoruz, halı saha maçlarına topluca gidiyoruz. Masa tenisi, langırt oynuyor, alanında uzman kişilerle musiki dersleri yapıyoruz"

Anne İlknur Yaman:

"Çocuğum sıfırdan başladı, şu an Amme cüzünü bitirmek üzere. Nasip olursa hafızlık da yapacağız. Burada hem Kur'an-ı Kerim hem dini hem de ahlaki bilgiler öğrendi. Çocuğum çok değişti, olgunlaştı"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- 126 yıllık Milet kazısı, milattan önceki "mahalle kültürüne" ışık tutacak

Milet Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Christof Berns:

"Milet'in komşu alanlarını anlamaya çalışıyoruz. Bölgenin ve mahallelerin gelişimini araştırmak istiyoruz. İnsanlar birbirine nasıl davrandılar, o mahallelerde nasıl yaşamışlar. Onu daha çok anlamaya çalışıyoruz. Sosyolojik bir araştırma gibi düşünebiliriz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Fatma Nur Candan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

9- 12 yaşındaki Atlas, "Efsane Matematikçi" ünvanını aldı

Tayland'daki World Mathematics Invitational yarışmasında üçüncü kez altın madalya kazanan Atlas Haser:

"Efsane Matematikçi ödülü, bu yarışmanın en yüksek seviye ödülü. O yüzden bayağı güzel hissettiriyor"

Anne Buket Uğur Haser:

" Bangkok'a giderken altın madalya alacağından, 'Legend' ünvanını da alıp döneceğimizden emindik ancak sahnede adının anons edilmesi, o bayrağın kırmızısının salonu kaplaması inanılmaz bir duyguydu. O esnada ne kadar hazır olsanız, bekleseniz de inanılmaz bir coşku, gurur yaşıyorsunuz"

(Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

???????

10- Putin ile Trump'ın Alaska'daki görüşmesi öncesi Ukrayna ile Batı'dan birlik mesajları geliyor

Batılı liderler, görüşme öncesinde sık sık Ukrayna'ya desteklerini dile getirirken Ukrayna ile ilgili toplantılarda Kiev'in masada yer alması gerektiğini savunuyor

Ukrayna tarafı herhangi bir toprak tavizi vermeyeceklerini duyurarak, Alaska'daki görüşmede "acil ateşkes" sonucunun çıkmasını istiyor

(Gökhan Çeliker/Ankara)

11- Avrupa, Alaska zirvesinde masadan dışlanırken "transatlantik birlik" testten geçiyor

Avrupa, hafta boyunca ABD ve Ukrayna'nın da katılımıyla yapılan bir dizi görüşmeyle Alaska zirvesinde masa dışı bırakılmaktan duyduğu rahatsızlığı gidermeye çalışsa da varılacak herhangi bir barış anlaşmasının kendi çıkarlarını koruyacağından halen endişe duyuyor

Brüksel merkezli uzmanlar, Alaska zirvesinin bu konudaki "transatlantik birliği" test edeceğini, Avrupa'nın en kötüsüne hazırlanarak kıtanın ve Ukrayna'nın güvenliği için elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyor

(Selen Valente/Brüksel)

12- Kapatılmış boksit ocakları, enerji depolama ve çevre rehabilitasyonu için fırsat sunuyor

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven:

"Bu projeler, enerji bağımsızlığımızı güçlendirecek, ithalatı düşürecek ve karbon nötr hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır"

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

13- Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı

Göç dönemiyle birlikte yuvalarından ayrılan ve uydu vericisiyle takip edilen yavru leyleklerden biri Mısır'a, diğeri Batı Şeria'ya ulaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenmesi Projesi kapsamında yapılan izleme çalışmalarıyla, leyleklerin korunmasına yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

14- Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı

Sarı-lacivertliler, 68. sezonunu yaşayacağı Süper Lig'de 19 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 232 maçta 1288 galibiyet, 370 yenilgi yaşarken 4 bin 34 gol atıp kalesinde 1976 gol gördü

Sarı-lacivertlilerin en kötü derecesi 10'unculuk oldu

En farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında elde eden Fenerbahçe, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı

Fenerbahçe'nin 103 gol attığı 1988-1989 sezonu, kayıtlarda "en çok gol attığı" ve "en iyi gol averajı yakaladığı" sezon olarak yerini koruyor

(Bozhan Memiş/İstanbul)

15- ABB FOMGET'te hedef Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hasan Vural:

"En büyük hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Bizim için ligden önceki hedef bu. İnşallah bunu başaracağız"

Futbolcu Başak İçinözbebek:

"En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, bunu başaracak bir takımız. Ama asıl amacımız orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.