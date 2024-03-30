CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova\'da seçim çalışmalarını sürdürdü

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HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova'da; "Bornova ve İzmir Cumhuriyet'in yıkılmaz birer kalesi. Eğer bir değişim, bir dönüşüm olacaksa bir devir kapanacak bir devir açılacaksa o Bornova'dan başlayacak, İzmir'den başlayacak... İzmir'in bütün sosyal demokratlarını, bütün milliyetçi demokratlarını, bütün muhafazakar demokratlarını, Kürt demokratlarını, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, göçmeniyle İzmir'in bütün renklerini bir araya gelmeye, Ömer Eşki'ye ve Cemil Tugay'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun adı bunun adına İzmir ittifakıdır" dedi. Genç seçmene de sandık çağrısında bulunan Özel, "Gençler sandığa giderlerse oyunu bozacaklar. Gençler sandığa giderlerse Tayyip Erdoğan'ın hesabını bozacaklar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir Bornova'da yurttaşlara seslendi. İzmir programına Balçova'da başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan yardımcıları Murat Bakan ve Gökçe Gökçen, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla kenti turladı. Balçova'da üstü açık otobüse binen Özel, Narlıdere'den Alsancak Kordon boyuna, Bayraklı ve Bornova'ya kadar kentin birçok yerinde seçmeni selamladı. Yurttaşlar da sokaklarda ellerinde Türk bayraklarıyla, evlerinin balkonlarından el sallayarak karşılık verdi.

"BİR DEVİR AÇILACAKSA İZMİR'DEN AÇILACAK"

Bornova'da yurttaşlara seslenerek programına devam eden Özel, seçim otobüsü üstünde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bornova ve İzmir, Cumhuriyet'in yıkılmaz birer kalesi. Eğer bir değişim, bir dönüşüm olacaksa bir devrim başlayacaksa, bir devir kapanacak bir devir açılacaksa o Bornova'dan başlayacak, İzmir'den başlayacak. Onun için Bornova'da, belediye başkan adayımız Bornova'ya okumaya gelmiş, Ege Üniversitesi'nin KYK yurdunda kalmış, orada okumuş, hayata İzmir'den atılmış gencecik bir kardeşimiz Ömer Eşki. Ömer CHP'deki değişimin dinamizmin gençlere duyulan güvenin önemli sembol isimlerinden bir tanesi. Yarın hepimiz elbette büyükşehir sonuçlarına bakacağız. Ben bir gözüm Manisa'da, bir gözüm Osmaniye'de, bir gözüm büyük şehirlerde ama bütün Türkiye'nin bir gözü de Bornova'da olacak, İzmir'de olacak. İzmir'de bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımız olmuştu. Bu seçimde İzmir'in takdir ve teveccühleri ile 9 kadın belediye başkanımız olacak. Bunlardan 3 tanesi de İzmir'in en büyük metropollerinde olacak. Ben kadın belediye başkanlarımızı öncelikle İzmir'in kadınlarına, Atatürk'ün kızlarına emanet ediyorum. Genç adaylarımızı İzmir'in her yaştan gençlerine her yaştan zihni genç kalbinde, yüreğinde vatan, millet ve Atatürk sevgisi olan seçmenlerine emanet ediyorum."

"İZMİR'İN HEYECANINI HİSSETTİK"

İzmir'in sesine kulak verdiğini ve partide önemli bir değişime imza attıklarını belirten Özel, "Biz İzmir'in sesini duyduk. İzmir'in heyecanını hissettik. Değişim talebinin arkasındayız. İzmir'de çok önemli bir kadro değişikliği, çok önemli bir vizyon değişikliği yaptık. Yaş ortalamaları 43 olan yabancı dil bilen, iyi eğitimli ve kendilerini değil İzmir'i parlatacak bir ekip var. O ekibe inanıyoruz. Sonuna kadar güveniyoruz. Bu takımın başında çalışkan, kararlı, cesur ve sakin ama çok ileri görüşlü yapısıyla İzmir'in önünü açacak bir isim var. Cemil Tugay var takımın kaptanı" diye konuştu.

"İZMİR'İN TÜM RENKLERİ BİR ARAYA GELİN"

Özel, konuşmasının devamında, "Buradan bütün Türkiye'ye şu güvenceyi verebiliriz. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır yönettiği, kimsenin yaşam biçimine karışılmayan, kimsenin ibadetine karışılmayan, kimsenin giyimine kuşamına karışılmayan özgürlüklerin kentidir. İnanç özgürlüğünün de kentidir. İbadet özgürlüğünün de kentidir. Özgürce yaşam sürmek isteyen herkesin özgürlüklerinin temennisidir, teminatıdır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde korkulacak bir şey olmadığı gibi geçmişte 'bunlar gelirse sosyal yardımları keserler' dediler. Yalan olduğu ortaya çıktı. Tam 5 katına çıkardık. 'Bunlar gelirse yatırımları azaltırlar' dediler. Yalan olduğu ortaya çıktı. Her türlü yatırımı arttırdık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iyi çalışmaya, çalmadan, çırpmadan çalışmaya, çaldırmadan hizmet etmeye, yandaşları değil vatandaşı sahiplenmeye ve yüz güldürmeye devam edecekler" dedi.

"TÜRKİYE İTTİFAKI KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK"

Özel, seçmenin CHP'li adaylara sahip çıkmasını isteyerek, "Bugün açıkça söylemek gerekir ki kimin Cumhuriyet'ten, kimin devrimlerden, Cumhuriyetin kurucu ilkelerinde, kurucu kadrolarından yana ise kim bu değerler aşınmasın istiyorsa onun için Bornova'da da tüm İzmir'de de Türkiye'de de tek adres vardır. Eğer bu değerlere önem verenler bir başka parti oy verirlerse AK Parti'ye kazandırırlar. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirlerse kendilerine kazandırırlar. Kentlerine kazandırırlar. Türkiye'yi kazandırırlar. O yüzden İzmir'in bütün sosyal demokratlarını, bütün milliyetçi demokratlarını, bütün muhafazakar demokratlarını, Kürt demokratlarını, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle, göçmeniyle İzmir'in bütün renklerini bir araya gelmeye, Ömer Eşki'ye ve Cemil Tugay'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun adı bunun adına İzmir ittifakıdır. Türkiye'de AK Parti ile MHP'nin Hüdapar'la birleşmiş kadın hakları açısından tehdit, geçmişleri korkunç, hedefleri korkuyu yaymak olan ve depremzededen tutun da kentlere kadar tehdit ve şantajla yürüyen korku ittifakına karşı bizim umut ittifakımızın bizim özgürlükler ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı adını memleketten, gücünü milletten renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye Ömer Eşki kazanacak, Bornova kazanacak. Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

"GENÇLER SANDIĞA GİDERLERSE TAYYİP ERDOĞAN'IN HESABINI BOZACAKLAR"

Gençlere sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Özel, "Son çağrımız bütün Türkiye'deki gençlere. Umutlarınızı kıran, gelecek hayallerinizi karartan, özgürlükleri kısıtlayan, konserleri yasaklayan, festivallere izin vermeyen ve gelecek için sizi endişelendiren bir iktidar var. Ancak bu iktidarın zaten bütün niyeti sizi demokrasiye küstürmek, sandığa küstürmek, gençleri sandıktan uzak tutarsa istediklerini yapacak. O yüzden İzmir'i ve Türkiye'deki bütün gençleri yarın hep beraber, el ele, omuz omuza sandıklara bekliyoruz. Sandıklarda genç adayları, kadın adayları, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, aydın, çağdaş adayları destekleyip Türkiye'nin önünü açmalarını bekliyoruz. Gençler sandığa giderlerse oyunu bozacaklar. Gençler sandığa giderlerse Tayyip Erdoğan'ın hesabını bozacaklar. Gençleri sandığa davet için şimdi hep beraber Türkiye'nin bütün gençlerine biz yürekten umut alkışı istiyorum. Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurdu ama onu CHP'nin genel başkanlarına emanet etmedi. Ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına hatta askerdi kendisi askere de emanet etmedi. Genelkurmay başkanlarına bırakmadı Cumhuriyet'i. 'Cumhuriyet'i biz kurduk. Onu yüceltecek ve yükseltecek olan siz gençlersiniz' dedi. Emanet sizdedir. Emanete sahip çıkın" diye sözlerini noktaladı.