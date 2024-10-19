Özel\'den iktidara "Yenidoğan Çetesi" çağrısı: O hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle

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'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin konuşan Özgür Özel, "Bu işin içinde bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin Ankara Hasanoğlan'da düzenlediği "Eğitim Zirvesi"ne katıldı. Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin eleştirilerini sıralayan Özel, "Kendine göre bir nesil yetiştirmek isteyen birinin yaptığı müdahalelerin ülkeyi ne hale getirdiğini görmek lazım. Ama meseleyi de sadece 20 yılla sınırlı tutmamak lazım. Türkiye'de gelen iktidarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İnönü'nün 1950'lere kadar son derece idealist ve kendi hırslarına, kinlerine göre değil ama tahayyül ettikleri güçlü Cumhuriyet'in ihtiyaç duyacağı insan kaynağına, akademisyenine, öğrencisine, ustasına, işçisine göre ve Cumhuriyet'in ihtiyaç duyduğu aydınlanma devriminin ışığında ve onunla birlikte koşan, öyle köylüler, öyle memurlar, öyle işçiler, öyle ebeveynler yetiştirmek için yaptıkları dışında maalesef eğitim Türkiye'de üzerinde bir mutabakatın olmadığı, kurulamadığı ve halk arasındaki deyimle yazboz tahtasına döndüğü için bugünlere sürüklendiğimiz bir noktada" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETTE GÜVENDE OLAN HİÇBİR ŞEY YOK"

Konuşmasının sonunda "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili değerlendirmede bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruluyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta 'Bu şartlarda çocuk mu doğrulur' diyor gençler, çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende, özel hastane sahibinin yatı, Mercedes'i güvende. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız.

"BU İŞİN İÇİNDE BİR CHP'Lİ VARSA ONU PARTİDE TUTAN ŞEREFSİZDİR"

Medyaya İletişim Başkanlığı'ndan şunu pompalıyorlar. Efendim, bu işin içinde bir DEM'li var. Bu işin içerisinde CHP'nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız, son lafı baştan söyleyeyim: Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda.

Genel şeytanlaştırmalar üzerinden efendim DEM kimliğindeymiş, bilmem nerede paylaşım yapmış da oymuş.

"SAVCIYI TEHDİT EDECEK KADAR BÜTÜN BİLGİLERE ULAŞMIŞ ÇETE"

Bu işin içinde birisi varsa, şu anki Sağlık Bakanı, İstanbul İl Müdürü'yken biz ihbar ettik, kendini temize çıkartacak ya kendini tekrar ihbar ediyor. Mayıs 2023'te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023'ten Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok, soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokuluncaya kadar aramızda dolaşıyor caniler katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Bu iş yapılırken iki eski Sağlık Bakanı'nın hastanesi işin tam göbeğinde. Denetleyecek Sağlık Müdürlüğü'nde oturan kişi şimdi Sağlık Bakanlığı'nın tepesinde. İşin içinde bürokratıyla çalışanıyla bilmem nesiyle dünya kadar bunların atadığı adam var...

Bir CHP'li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze itecek. Bir sorumlu aranıyorsa bence dönemin sağlık müdürü şimdiki bakanı filan da değil kardeşim. Bu ülkede bir sorumlu varsa, diyor ya 'Sorumlusu benim, ben', böyle yapan, sorumlusu 'benim' diyen sorumlusu.

"GETİRİN, O HASTANELERİN HEPSİLERİNİ BİR GECEDE KAMULAŞTIRALIM"

Eğer bu işte Erdoğan sorumluluğu alıp bu iş nereye kadar gidiyorsa teker teker bunları çıkarıp, ne gerekiyorsa, en ağır cezaların verilmesi için yasal düzenleme gerekiyorsa, o da konuşuluyordu başka bir mevzuda, bunları da dahil edin. Ama bu işten bir tane çocuğun kapısından girdiği bir tane hastaneyi 15 Temmuz gecesi nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı, kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok, bu halde buradayız. Getirin, o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle. Özel hastaneymiş, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan. Hadi bakalım buyrun.

"SORUMLULUĞU BİZE DOĞRU İTTİRİYORLAR"

Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş, alnını karışlarız o CHP'linin. Bu kadar paçalarından pislik akan adamlar tutmuşlar, 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle üzerimize ne düşerse yapacağız ama bu işe bulaşan kimi kayırıyorsanız, kimi ayırıyorsanız, kime dokunulmazlık sağlamaya çalışırsanız iki elimiz onun da yakasındadır sizin de yakanızdadır. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim."