Özgür Özel, Eskişehir'de... "Gençlere Şu Müjdeyi Vermek Gerekiyor; CHP İktidarında Hiçbir Şey Bugün Olduğu Gibi Olmayacak"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, "Eskişehir'den Türkiye'nin bütün gençlerine şu müjdeyi vermek gerekiyor; CHP iktidarında hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacak. Bütün Avrupa'yı pasaportunuzla bile değil, nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. CHP'nin yönü, hedefi belli. Güçlü bir parlamento, güçlü bir kuvvetler ayrılığı, güçlü bir bağımsız yargı sistemi ve hızla zenginleşen bir Türkiye. Böyle bir Türkiye vaat ediyoruz gençlere. Bunun için de seçim, referandum niteliğinde olacak. Oyu vereceksiniz, 45 bin dolarlık Avrupa Birliği (AB) üyesi mi; liderin uçan saraya, yazın yazlık saraya, kışın kışlık saraya gittiği, dünyanın en pahalı makam arabalarına bindiği, halkın 4 bin 500 dolarla süründüğü bir yere mi gidelim, buna karar vereceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir ziyareti kapsamında ilk olarak partisinin il başkanlığını, ardıdan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel'e, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, milletvekilleri Utku Çakırözer, Umut Akdoğan, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan eşlik etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Özel'i makamında ağırladı.

Ayşe Ünlüce: "Zafer demiyoruz, başarı diyoruz"

Ünlüce, ziyarette yaptığı konuşmada, "Seçimlerden sonra özellikle kazanan belediye başkanlarımızla beraber hızlıca çalışmalarımıza başladık. Partimizin bize verdiği destekle bölgemize en güzel şekilde hizmet ediyoruz. Özellikle seçimden sonra aldığımız bu güzel başarının -zafer demiyoruz, başarı diyoruz buna her zaman- farkındayız. Sorumluluklarımızın da farkındayız. Umarım iktidara giden yolda, biz de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen bütün gücü sarf ettiğimize sizler de eminsiniz, bizler de eminiz" dedi.

Özgür Özel: "İktidarın belediyeleri çalıştırmama stratejisi ayıplı bir stratejidir"

Özgür Özel de şöyle konuştu:

"Bu şehrin merkezinde birbiriyle çok uyumlu üç belediye başkanı, üç de milletvekilimiz var. Bu altı siyaset insanı, il başkanı ve ilçe başkanlarımızın koordinatörlüğünde Eskişehir için çalışıyorlar. Eskişehir'in bütün sorunlarını Meclis'te dile getiriyorlar. Kendilerine verilen görevleri 81 ilde yapıyor milletvekillerimiz. Belediye başkanlarımız Yılmaz Hoca'nın 30 yılı aşan destansı siyaset hikayesinin büyük bir mutlulukla gerçekleşen bayrak devir teslimine hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi Eskişehir'imizde bir kadın belediye başkanımız var. Elimizi, kolumuzu bağlamaya çalışanlar var. Ama buradaki tecrübe, buradaki birikim, buradaki azim bu kötücül akla teslim olmaz. Elbette ki iktidarın belediyeleri çalıştırmama stratejisi ayıplı bir stratejidir. Bunu hızla terk etmelerini bekliyoruz ama bunun devam ettiği bu süreçte de biz vatandaşımıza bu zorlukları hissettirmeden büyük bir çalışkanlıkla arkadaşlarımız gayret edecekler.

"Seçimlerden önce yurtdışına yerleşme hayali kurarken bugün gençler, Türkiye'nin geleceği için bir kez daha umutlandılar"

Ben Eskişehir'e yazın geldiğimde Eskişehir'i biraz buruk görüyorum. Sebebi de şu, çocuk okula gidince ev boşalıyor buruluyorsunuz ya. Eskişehir'de de öğrenciler memleketlerine dönünce şehir boşalıyor, burası buruluyor. Burası cıvıl cıvıl bir öğrenci kenti. Tabii bu öğrenci kentine, gençlere değer veren yerel yönetim anlayışı çok önemli şeyler kattı. Bu yüzden bütün Türkiye'de okumak için en çok tercih edilen kentlerden bir tanesi Eskişehir oldu. Burası bir cazibe merkezi oldu gençlerimiz için. Seçimlerden önce her dört gencin üç tanesi yurtdışına yerleşme hayali kurarken bugün gençler, Türkiye'nin geleceği için bir kez daha umutlandılar. Türkiye'yi terk etmeye yönelik olan bu oranların azımsanmayacak noktada olduğunu ama bir umudun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz.

"Gençlere şu müjdeyi vermek gerekiyor: CHP iktidarında hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacak"

Buradan, Eskişehir'den hem Eskişehir'de okuyup şimdi Türkiye'nin dört bir yanında, ailelerinin yanında, memleketlerinde tatilde olan gençlerimize hem de Türkiye'nin bütün gençlerine şu müjdeyi vermek gerekiyor; CHP iktidarında hiçbir şey bugün olduğu gibi olmayacak. Örneğin hiçbir vize derdiniz olmayacak. Bütün Avrupa'yı pasaportunuzla bile değil, nüfus cüzdanınızla gezebilir hale geleceksiniz. Bugünkü gibi teknolojiye erişim bu kadar zor olmayacak, bu kadar pahalı olmayacak. Eğitim hakkı bu kadar pahalı, iyi eğitime erişmek de sadece zengin ailelerin çocuğunun kavuştuğu bir imkan olmayacak. CHP iktidarında liseyi bitirmiş her genç, en üst düzeyde bir yabancı dili, İngilizce ya da tercih ettiği en az bir yabancı dili, ve teknoloji kullanımında da üst düzey bir yetkinliğe sahip olacak. Bu CHP iktidarındaki eğitim politikalarımızın en olmazsa olmaz iki köşe taşı olacak. Bunların hepsi de öyle zorlukla olmayacak.

"Seçim, referandum niteliğinde olacak"

CHP'nin yönü, hedefi belli. Güçlü bir parlamento, güçlü bir kuvvetler ayrılığı, güçlü bir bağımsız yargı sistemi ve hızla zenginleşen bir Türkiye. 10 yıl sonra, 10 yıllık CHP iktidarında 10 kat satın alma gücü. Bütün maaşların, gelirlerin bugünkü gibi olduğunu ama bütün etiketlerde bir sıfır olmadığını düşünün. Örneğin benzinin üç lira 90 kuruş olduğunu düşünün. Ekmeğin 1 lira olduğunu düşünün. 15 liraya satılan şişe suyun 1,5 lira olduğunu düşünün. Böyle bir Türkiye vaat ediyoruz gençlere. Bunun için de seçim, referandum niteliğinde olacak. Oyu vereceksiniz, 45 bin dolarlık Avrupa Birliği (AB) üyesi mi, liderin uçan saraya, yazın yazlık saraya, kışın kışlık saraya gittiği, dünyanın en pahalı makam arabalarına bindiği, halkın 4 bin 500 dolarla süründüğü bir yere mi gidelim, buna karar vereceğiz ve hep beraber çok özgür, çok mutlu, çok zengin olacağız. CHP'nin bundan sonra Türkiye'nin önüne koyduğu büyük hikaye budur. Bunu, gençlerin, Eskişehir'deki gençliğin başkentinden söylüyorum.

"Hiçbir gencin yapmak istediği bir şeyden iktidarın yasaklarından dolayı mahrum kalmadığı özgür bir Türkiye'yi hep beraber hayata geçireceğiz"

Tam olarak Türkiye'de bütün gençlerin yüzünün gülmesi ve iktidarın bugün yaşanan yokluğun, yoksulluğun ve kısıtlamaların kalktığı bir Türkiye'nin müjdesini gençliğin başkenti Eskişehir'den bütün Türkiye'deki gençlere veriyoruz. Eskişehir sizi özlemiş, Eskişehir'de belediye başkanlarımızın yüreği buruk. Kışın nasıl anneniz, babanız 'Evlatlarımız gitti, ev boşaldı' diyorlarsa, burada da 'Evlatlarımız gitti, şehir boşaldı' diyorlar. Sizi bekliyorlar. Okullar açıldıktan sonra da burada genç arkadaşlarımızla yine geçmişte olduğu gibi güzel toplantılar yapmak, buluşmalar yapmak üzere burada olacağız. Bir tane konserin iptal edilmediği, hiçbir festivalin iptal edilmediği, hiçbir mezuniyet törenine kısıtlama getirilmediği, hiçbir gencin yapmak istediği bir şeyden iktidarın yasaklarından dolayı mahrum kalmadığı özgür bir Türkiye'yi hep beraber hayata geçireceğiz."

"Haniye'nin öldürülmesi bir cinayettir. Tasvip etmiyoruz"

Özel, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi hakkında, şunları söyledi:

"Biz nerede bir şiddet varsa nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz. Hamas'ın ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü. Ama 'Orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz' diye 40 bin kişi öldürdüler halen daha dur durmuyorlar. Tabii Netanyahu'yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Netanyahu gibi birisine, çocuk katiline, kadın katiline, ambulans vurdurtan, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşarsın akan her damla kan, gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır. Biz kurucu liderimizin vasiyetini uygulayan bir partiyiz. Biz 'Yurtta barış, cihanda barış' diyoruz. Filistin'de de barış istiyoruz. Ukrayna'da da barış istiyoruz. Nerede şiddet varsa barış istiyoruz. Nerede tırmanan bir gerilim varsa bunun diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz, işin silahlara gelmemesini savunuyoruz. Hep böyle yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

"Erken seçim talebini iktidara doğru yöneltmek lazım"

Özel, "CHP, erken seçime hazır mı" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz erken seçime dünden razıyız, bugünden hazırız. Geçim olmazsa seçim olur. Ben, 'Bunlar asgari ücrete zam yapmayacak, emekliyi aç bırakacak, erken seçim istemeyeceğim' demedim. Dedim ki 'Bu seçim sonucunu bahane edip istemeyeceğim. AK Partili'den de oy aldım. Adama dün oy ver bugün kandırdım, seçim istiyorum diyemezsin.' Ama şimdi erken seçimin meşru şartları kendiliğinden ortaya çıktı ve insanlar erken seçim istiyor. Türkiye'de kim erken seçim istiyorsa arkasındayım. Biz erken seçimden yanayız. Ben gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum, duramıyorum iktidar olmak için. Ama iktidar erken seçim yapma yetkisi elinde kaçıyor. Bu talebi iktidara doğru yöneltmek lazım. Ne kadar erken seçim olursa o kadar erken CHP iktidar olur. O kadar erken AB süreci başlar, demokrasi gelir, yavaş yavaş sıkıntılar biter. Türkiye'ye çok büyük krediler gelir, çok büyük fonlar gelir."

"'Nasıl Gezi'de ağaçlara sahip çıktıysak hayvanlarımıza da sahip çıkarız.' Altında 'Talat' yazıyordu, kaldırın 'Özgür' yazın"

Özel, İl Başkanı Talat Yalaz'ın ifadeleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"En iyi cevabı Eskişehirliler verdi. Ben ertesi gün bir baktım, Talat Bey benden güzel kalabalık toplamış. Eskişehir'de demek ki onun iradesi, Eskişehir'deki gençlerin, Eskişehir'deki örgütümüzün iradesi. Biz Gezi'den utanmıyoruz, biz Gezi'yi sahipleniyoruz. Gezi'de bir suç yok. Arkadaşlarımız suçsuz yere yatıyor. Burada Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybettiyse çevre duyarlılığı yüzünden kaybetti. Gezi'de biz kimsenin burnunu kanatmadık ama bizim canlarımız Berkin Elvan en küçükleri olmak üzere hayatını kaybettiler. Çok sayıda arkadaşımız gözünü kaybetti. ve o gün Hatay, Ankara ve İstanbul emniyet müdürleri FETÖ'cülükten içeri atıldılar. Şimdi o FETÖ'cülerin başlattığı gerilimi, FETÖ'cü savcıların yazdığı iddianameyi esas alıp Gezi'ye darbe girişimi diyorlar. Biz de sineceğiz... Ne demiş Talat Bey, 'Nasıl Gezi'de ağaçlara sahip çıktıysak hayvanlarımıza da sahip çıkarız.' Altında 'Talat' yazıyordu, kaldırın 'Özgür' yazın. İl başkanımızın arkasındayız. Bütün Eskişehir arkasında olduğunu zaten gösterdi."

"Bana hakaret edenleri affediyorum ama partiye ihanet edenleri affetmem"

CHP Lideri Özel, 31 Mart seçimlerinde parti aleyhine çalışan üyeler hakkında yürütülen disiplin süreci hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"CHP ailesi seçime girerken birileri tutup da başka adaya çalışıyorsa bu disiplin suçudur. Biz, Eskişehir'deki barışı asla bozmamak için 'Disiplin işlemlerini siz yapmayın, nerede kanıt varsa yollayın bakalım' dedik. Bütün Türkiye'den bunu istedik. 2 bin 300 dosya geldi. Bunların içinden gerçekten hukuken ispatlı olanları il disiplin kurullarına yolladık. Parti içi yargının önünü açtık. Eskiden partide olup önemli görevler yapmış ama son seçimde gitmiş partiye ihanet etmiş ya bu kadar kritik bir seçimde Eskişehir'i Ayşe Hanım kazanmasın da AK Parti kazansın diye gayret ettiysen, senin bu baba evinde yerin olmaz, olmaz yani. Bunun kabul edilecek tarafı yok. Ama ufak tefek kusurlar, ben bana küfredenleri hakaret edenleri affediyorum ama partiye ihanet edenleri affetmem."

"Emekli astsubayların haklı davalarının yanındayız"

Belediye binası önünde pankart açan emekli astsubayları da ziyaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) emekli astsubayların hak mücadelesini sürdürdüğü bir dernek. Komuta kademesiyle askerin arasındaki bu kritik görev, geçmişte ve bugün ordunun en kritik, en önemli görevi olarak icra ediliyor. Gün oldu şehit oldular, gazi oldular, ölümü göze aldılar, aç kaldılar, sıkıntı çektiler. 'Öf' demeden hepimiz için görev yaptılar. Emekli olurken bir sürü zorluklar var. Maaşları inanılmaz derece düşüyor. Biz emekli astsubayların haklı davalarının yanındayız. Ben söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Bunu Tayyip Bey yapmayacak, anlaşılıyor. Bunu iktidar olacağız, biz yapacağız."