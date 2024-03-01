Özgür Özel, İstanbul\'da: "\'94 Ruhuyla\' Diyorlar.

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Haber: OKTAY YILDIRIM - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: HAKAN KAYA - UMUT EMRE GÖKBULUT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz'daki halk buluşmasında; "Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994'te kazanmış ya, '94 ruhuyla' diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara'da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul'a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, 'Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul'a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var'. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul'da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul'a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul'a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beykoz'da halk buluşmasına katıldı. Burada konuşan Özel, partisinin ilçe belediye başkan adayı Alaattin Köseler'e oy istedi.

"EKREM BAŞKAN, DEMOKRASİ TOKADINI VURDU"

Özel, şunları söyledi:

"Ben beş sene önce de Beykoz'da, Üsküdar'da, Ümraniye'de çalışma yapmıştım. O günlerde de nezaketen el sallayanlar, kalp yapanlar, otobüsün önüne koşanlar vardı ama bugün gördüğüm Ümraniye, bugün gördüğümüz Üsküdar, bugün gördüğüm Beykoz var ya, o ne güzel Beykoz öyle. Niye oluyor bunlar? Çünkü Beykoz beş yıl önce İstanbul'un verdiği karardan memnun. Beş yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin Beykoz'a yaptıklarını Beykoz görmüş. Bundan memnun ve yeni bir karar vermiş. Diyor ki, Ekrem İmamoğlu'yla beş yıl daha tam yol ileri. Niye demesin ki? ya olmasaydı, geçen seçimlerde o küçük farkı bile önce hazmedemediler. Hilelerle seçimi elimizden almak istediler. Sonra hadi bir daha dediler. O 19 günde Ekrem Başkan'ın neler yapabildiğini görenler ve nasıl hakkı yendiğini, nasıl İstanbul'un iradesine el konulmak istediğini görenler ne yaptı? 'Biz haziranda Osmanlı tokadı vuracağız' diyenlere demokrasi tokadını bir vurdu, akılları başlarına geldi. Beykoz niye memnun olmasın ki? Eğer Tayyip Bey'in dediği gibi Binali (Yıldırım) Bey yönetseydi mesela Beykoz'a 154 bin ton asfalt döküldü ya, o asfalt dökülmeyecekti.

"EKREM BAŞKAN, BEYKOZ'DA 3 BİN 335 HANEYE YARDIM BAŞLATTI"

Beykoz'da 3 bin 335 haneye direkt yardım başlattı Ekrem Başkan. Bu yardımlardan Beykoz'un yardıma muhtaç aileleri yararlanamayacaktı. 3,5 milyon çiçek dikmiş Beykoz'a, 40 bine yakın ağaç, 21 bin hijyen paketi, 25 bin sahipsiz hayvanı Beykoz sokaklarından kurtarıp iyileştirmiş, aşılamış, ıslah etmiş. 4 bin 600 kişiye İstanbul Kart vermiş. Tam 2 bin 283 evladımıza burs vermiş, sahip çıkmış. Yetmemiş, 56 kilometre doğal gaz, 74 kilometre su borusu döşemiş, alt yapıyı yenilemiş. Ekrem Başkan, Beykoz'dan aldığını Beykoz'a vermiş, Beykoz'u unutmamış. Ona sahip çıkmış. Bir yandan da Beykoz'a dışarıdan gelenler, Beykoz'un oyunu alanlar ama Beykoz sokaklarında görünmeyenler var. O yüzden bu seçimden sonra Beykoz sokaklarında sadece böyle güzel yollarında değil; Beykoz'un köylerinde, Beykoz'un arka mahallelerinde, yoksul mahallelerinde Alaattin Başkanla Ekrem Başkan'ı el ele, kol kola, omuz omuza göreceksiniz. Beykoz'un sorunlarını biliyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili mağduriyeti biliyoruz. Gönüllü olması gereken bir şeyde rızası olmayan 300 aileyi ite kaka dışarıya atmalarını biliyoruz. Bu güzel kentte zamanında kentin cefasını çekenlere 'Sen git buradan, sefasını başkaları sürecek' diyenleri biliyoruz. Elbette kentsel dönüşüm istiyoruz ancak adil, yerinde, şehirden koparmayan bir kentsel dönüşümün de sözünü veriyoruz.

"BEYKOZ'UN MAKUS TARİHİ DEĞİŞECEK"

Beykoz'un geçmişine bakınca memleketim Manisa'yla benzerlikler gördüm. Bizde bir Sümerbank Fabrikası vardı, kapattılar, içimiz yandı. Hem işsizimiz çok arttı hem de kentin önemli bir sosyal çevresi ortadan kalktı. Burada da kundura fabrikasının kapatıldığını, ispirto fabrikasının kapatıldığını, son olarak Paşabahçe Fabrikası'nın, Şişecam Fabrikası'nın kapatıldığını, yerine istihdam yaratacak, kaynak yaratacak hiçbir adımın atılmadığını, Beykoz'un boynu bükük bırakıldığını gördüm, üzüldüm. Ekrem Başkan'ın Beykoz'la ilgili neler yapacağını, Alaattin Başkanla kol kola girip de Beykoz'u nasıl ayağa kaldıracağını, bu konudaki azmini, heyecanını, kararlılığını biliyorum ve üzülmüyorum. Size müjde veriyorum. 1 Nisan'da Beykoz'un makus tarihi değişecek, söz veriyoruz. Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri İstanbul'un üstünde, bir helikopterin içinde Tayyip Bey gezemiyor. Gezip de yanındaki İBB Başkanı'na 'Bu arsa kimindi?', 'Bizim efendim'. 'Katarlılara verdim'. 'Bu arsa kimin?', 'İBB'nin efendim'. 'Ben bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdim'. 'Ya arsa kalmadı mı', 'Kalmadı efendim'. 'O zaman bir kanal daha açalım, etrafını Katarlılara satalım'. Bunların hepsi bitti.

"KANAL İSTANBUL'U SENİN REİSİN SÖYLEDİ"

Şimdi Murat Kurum'a soruyorlar. Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz, baktı ki Ekrem Başkan'ın sloganını İstanbul benimsemiş, ya kanal ya İstanbul demiş, diyor ki, 'İstanbul'un sorunlarını konuşalım. Bunu niye gündeme getiriyorsun, neden Kanal İstanbul konuşalım?' Kardeşim, Kanal İstanbul'u sen söyledin. Senin reisin söyledi, Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bu ihanet projesini de işte Ekrem Başkanımız durdurdu. Eğer beş yıl önce Ekrem Başkan değil de o zamanki Tayyip Bey'in adayı Binali Bey olaydı, kalan bütün arsalar gitmişti. İstanbul'un boğazını hançer girmişti. Kanal İstanbul'u yapmışlar, her tarafı Katarlılara satmışlardı. İstanbullu, Ekrem Başkan'a oy vererek, Beykoz'da Alaattin Köseler'e oy vererek sadece kimin belediye başkanı olacağına karar vermeyecek, Beykoz'un ve İstanbul'un yeniden ihanete uğramasına engel olacak, izin vermeyecek. Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994'te kazanmış ya, '94 ruhuyla' diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara'da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul'a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, 'Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul'a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var'. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul'da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul'a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul'a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter.

"SENİN ÖNCELİĞİN BEŞLİ ÇETELER, BENİM ÖNCELİĞİM EMEKLİLER"

Bir de Tayyip Bey ile aramızda son günlerde büyük gerilim var. Bana diyor ki, 'Birisi emeklileri tahrik ediyor'. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Türk-İş açıkladı, açlık sınırı 16 bin 200 lira. Türkiye'de neredeyse bütün emekliler açlık sınırının altında. Bak, 'Açız, aç' diye bağırıyorlar. Bana diyor ki, 'Emeklileri tahrik etme. Eğer emeklilere senin dediğini verirsem çalışanlara maaş ödeyemem'. Vallahi de yalan billahi de yalan. Sen beşli çeteye parayı buluyorsun, saray müteahhidine parayı buluyorsun, zenginlerin vergilerini ertelemeye parayı buluyorsun, bir tek emekliye gelince 'Param yok' diyorsun. Siyaset, öncelik belirleme işidir. Senin önceliğin beşli çeteler, benim önceliğim emekliler. Senin önceliğin birilerini zengin etmek, bizim önceliğimiz birilerinin yoksulluğunu gidermek. CHP'li belediye başkanları 1 Nisan'dan itibaren yoksulluğu yönetmek için değil, yoksulluğu yok etmek için göreve gelecek. Bunu böyle bilin. 4 yaşına kadar çocuğu olan anneye, ulaşımı bedava yapan, çocuk doğduğunda o doğum paketi ile oraya koşan, günü gelince sütünü veren, zor durumda kalana sahip çıkan İmamoğlu'na helal olsun. Bundan sonra anneler için çalışmaya, anneler sosyal yaşama, çalışma yaşamına katılsınlar diye kreşler yapmaya, İstanbul'a emanet edilen 80 ilden gelen öğrencilerimizin barınma sorunu için yurtlar yapmaya, onlara sıcak yemek vermeye, eğitim, ulaşım desteği vermeye, bu ülkede, bu kentte kimin kollanmaya, kimin arkasında durulmaya ihtiyacı varsa bunu yapmaya, halkçı belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe sonuna kadar devam edeceğiz. Sonuna kadar.

"BAŞI SIKIŞANIN GELECEĞİ YER BABA OCAĞIDIR"

Beykoz'dan bir çağrım olacak. O çağrım, Beykoz'daki CHP dışındaki partilerde geçmişte oy vermiş olanlara, siyaset yapmış olanlara, geçmişte gönlü orada olup da şimdi içi buruk olanlara. Biz CHP'yiz. Bu partiye baba ocağı diyoruz. Öyle ya, herkes baba ocağına doğar, ana kucağına doğar. Büyür bir noktaya gelir. Kimi büyüğüne gider ve yerleşir, kimi daha küçüğüne razı olur. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, bir gün dara düşersem baba ocağının çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başı sıkışanın geleceği yer baba ocağıdır. Bizim ilçe başkanlarımız, önceki ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz o baba ocağının çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenlerdir ama kim gelmek istiyorsa baba ocağının kapısı ardına kadar açıktır. Yeri, evin baş köşesidir. Kapının önüne geçip de gelene 'Niye geldin' demeyiz. 'Nereden geldin' demeyiz. 'Madem gelecektin, niye gittin, sen gittin de bak bizlere neler ettirdin' demeyiz. Çünkü sorarsa 'Kardeşim tapusu kimdedir' diye, baba ocağının tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'teydi ne rahmetli İsmet Paşa'da... Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

"BU MEMLEKETİN BİR KEZ DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLMASINA İHTİYAÇ VAR"

Madem ki bu memleketin yüzde 95'i Atatürkçüdür, madem ki Beykozlu AKP'lilere, MHP'lilere sorduğunda da 'Atatürk'ü seviyorum, vatanımı kurtaran, milletimi özgürleştiren, ezanımın okunmasına, dinimin yaşanmasına izin veren Ulu Önder'dir' diyorsa Atatürk'ün baba evinin kapısı hepsine açıktır. Buyursunlar, gelsinler. Şimdi tam 100 yıl sonra Cumhuriyetin bir kez daha kurtulmasına, demokrasinin bir kez daha kurulmasına, fakirin fukaranın, garibin gurebanın, Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir, yeniden kollanmasına, bu memleketin bir kez daha güçlü Türkiye olmasına ihtiyaç var. Onun için bu seçimlerde AKP ile MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı bir büyük ittifaka ihtiyaç var. Biz oradayız. Biz, CHP olarak İstanbul'da İstanbul İttifakının içindeyiz, Türkiye'de Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkiye İttifakı'nın içinde elbette sosyal demokratlar var ancak yetmez. Ayrıca milliyetçi demokratlar, iyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Hiç ayrım yapmadan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, göçmeni hep beraber bütün demokratları İstanbul'da İstanbul ittifakına, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Türkiye ittifakının renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Türkiye ittifakı, Milli Takım gol attığında kim ayağa kalkıyorsa, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olup da bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı okunurken iki gözü yaşlı Filenin Sultanlarını görüp de kimin gırtlağı düğümleniyorsa, kim bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını seviyorsa hepsi Türkiye İttifakı'nın içindedir. Onlar bizimledir. Biz de onlarla birlikteyiz. Türkiye İttifakı'na var mısınız? O zaman Türkiye İttifakı'nın renklerini söyleyelim. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye."